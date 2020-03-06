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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Алавес - Валенсия
Алавес - Валенсия: обзор матча 06 марта 2020
Алавес
06.03.2020, пятница, 23:00
Испания. Примера, 27 тур
1 : 1
Завершен
Валенсия
73'
Э. Мендес
34'
Д. Парехо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Алавес - Валенсия
90'
Желтая карточка
М. Дьякаби
Желтая карточка
Э. Мендес
84'
82'
Замена
Родриго
️️️️
Д. Черышев
Замена
М. Гарсия
️️️️
Л. Фейса
82'
Замена
П. Понс
️️️️
В. Камараса
76'
ГОЛ! 1:1!
Э. Мендес
Пас отдал
В. Лагвардия
73'
72'
Замена
Г. Гедеш
️️️️
К. Гамейро
Замена
Б. Сайнс
️️️️
Л. Риоха
65'
65'
Замена
Ф. Коклен
️️️️
А. Флоренци
Желтая карточка
Хоселу
62'
61'
Желтая карточка
Х. Луис Гайя
Желтая карточка
Р. Эли
42'
Желтая карточка
Х. Наварро
39'
Желтая карточка
Лукас
36'
35'
Желтая карточка
Ж. Кондогбиа
34'
ГОЛ! 0:1!
Д. Парехо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алавес
1
Фернандо Пачеко
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
5
Виктор Лагвардия
ЦЗ
19
Родриго Эли
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
11
Луис Риоха
ЛВ
6
Виктор Камараса
ЦП
15
Любомир Фейса
ЦП
7
Эдгар Мендес
ПП
7
Лукас
ЦФ
13
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Асьер Гаритано
Валенсия
24
Яспер Силлессен
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
10
Даниэль Васс
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
7
Карлос Солер
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Главный тренер
Альберт Селадес
Алавес
13
Роберто
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
17
Борха Сайнс
ЛВ
8
Пере Понс
ОП
19
Ману Гарсия
ЦП
Валенсия
1
Хауме
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
13
Франсис Коклен
ОП
14
Ферран Торрес
ПВ
19
Родриго
ЦФ
4-3-1-2
1
Пачеко
5
Дуарте
5
Лагвардия
19
Эли
23
Наварро
6
Камараса
15
Фейса
7
Мендес
11
Риоха
13
Хоселу
7
Лукас
4-4-1-1
24
Силлессен
24
Флоренци
3
Паулиста
4
Дьякаби
14
Гайя
10
Парехо
7
Солер
19
Кондогбиа
10
Васс
90
Черышев
9
Гамейро
11
Риоха
17
Сайнс
17
Сайнс
11
Риоха
6
Камараса
8
Понс
8
Понс
6
Камараса
15
Фейса
19
Гарсия
19
Гарсия
15
Фейса
9
Гамейро
11
Гедеш
11
Гедеш
9
Гамейро
24
Флоренци
13
Коклен
13
Коклен
24
Флоренци
90
Черышев
19
Родриго
19
Родриго
90
Черышев
Остались в запасе
Алавес
Валенсия
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
3
Адриан Марин
ЛЗ
13
Роберто
ВР
Главный тренер
Асьер Гаритано
14
Ферран Торрес
ПВ
1
Хауме
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
Главный тренер
Альберт Селадес
Остались в запасе
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
3
Адриан Марин
ЛЗ
13
Роберто
ВР
Остались в запасе
14
Ферран Торрес
ПВ
1
Хауме
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
Главный тренер
Асьер Гаритано
Главный тренер
Альберт Селадес
Статистика матча Алавес - Валенсия
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Алавес
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Валенсия
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Хесус Хиль Мансано
(Бадахос)
Стадион:
Мендисорроса
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