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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Алавес - Валенсия
Алавес - Валенсия: обзор матча 02 сентября 2023
Алавес
02.09.2023, суббота, 19:30
Испания. Примера, 4 тур
1 : 0
Завершен
Валенсия
6'
Д. Озкаджар (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Алавес - Валенсия
Желтая карточка
К. Бенавидес
89'
87'
Желтая карточка
М. Дьякаби
Замена
Я. Хаджи
️️️️
Х. Гуриди
87'
Замена
К. Бенавидес
️️️️
А. Бланко
87'
Желтая карточка
А. Гевара
81'
81'
Замена
М. Домингес
️️️️
У. Дуро
Замена
С. Омородион
️️️️
А. Седлар
75'
Замена
Н. Теналья
️️️️
Кике
75'
Замена
А. Сола
️️️️
Х. Алькаин
66'
61'
Замена
С. Каньос
️️️️
А. Алмейда
46'
Замена
Ф. Перес
️️️️
Т. Корреа
46'
Замена
К. Москера
️️️️
Д. Озкаджар
45'
+2
Желтая карточка
Х. Луис Гайя
Желтая карточка
А. Горосабель
45'
+2
Желтая карточка
Х. Гуриди
38'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Д. Озкаджар
6'
Пенальти не реализован!
Кике
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
16
Рафа Марин
ЦЗ
15
Александар Седлар
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
11
Луис Риоха
ЛВ
8
Антонио Бланко
ЦП
6
Андер Гевара
ЦП
18
Хон Гуриди
ЦП
70
Хебер Алькаин
ПВ
19
Кике
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Валенсия
25
Георгий Мамардашвили
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
14
Тьерри Корреа
ПЗ
8
Хави Гуэрра
ЦП
18
Пепелу
ЦП
8
Андре Алмейда
ЦП
16
Диего Лопес
ЦФ
9
Уго Дуро
ЦФ
Главный тренер
Рубен Бараха
Алавес
25
Хесус Овоно
ВР
16
Хави Лопес
ЛЗ
15
Никола Мараш
ЦЗ
26
Хоседа Альварес
ПЗ
14
Науэль Теналья
ПЗ
20
Алекс Сола
ПЗ
21
Абде Реббах
ЛВ
23
Карлос Бенавидес
ОП
28
Андер Санчес
ЦП
10
Янис Хаджи
АП
9
Саму Омородион
ЦФ
7
Хон Каррикабуру
ЦФ
Валенсия
13
Кристиан Риверо
ВР
1
Хауме
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
5
Сесар Таррега
ЦЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
22
Уго Гильямон
ОП
21
Селим Амалла
ЦП
7
Серхи Каньос
ПВ
21
Фран Перес
ПВ
11
Роман Яремчук
ЦФ
10
Пабло Госальбес
ЦФ
9
Марио Домингес
ЦФ
4-3-2-1
1
Сивера
5
Дуарте
16
Марин
15
Седлар
2
Горосабель
8
Бланко
6
Гевара
18
Гуриди
11
Риоха
70
Алькаин
19
Кике
3-2-3-2
25
Мамардашвили
20
Фулкье
4
Дьякаби
39
Озкаджар
14
Корреа
14
Гайя
8
Гуэрра
18
Пепелу
8
Алмейда
9
Дуро
16
Лопес
19
Кике
14
Теналья
14
Теналья
19
Кике
70
Алькаин
20
Сола
20
Сола
70
Алькаин
8
Бланко
23
Бенавидес
23
Бенавидес
8
Бланко
18
Гуриди
10
Хаджи
10
Хаджи
18
Гуриди
15
Седлар
9
Омородион
9
Омородион
15
Седлар
39
Озкаджар
3
Москера
3
Москера
39
Озкаджар
8
Алмейда
7
Каньос
7
Каньос
8
Алмейда
14
Корреа
21
Перес
21
Перес
14
Корреа
9
Дуро
9
Домингес
9
Домингес
9
Дуро
Остались в запасе
Алавес
Валенсия
25
Хесус Овоно
ВР
16
Хави Лопес
ЛЗ
15
Никола Мараш
ЦЗ
26
Хоседа Альварес
ПЗ
28
Андер Санчес
ЦП
21
Абде Реббах
ЛВ
7
Хон Каррикабуру
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
13
Кристиан Риверо
ВР
1
Хауме
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
5
Сесар Таррега
ЦЗ
22
Уго Гильямон
ОП
21
Селим Амалла
ЦП
11
Роман Яремчук
ЦФ
10
Пабло Госальбес
ЦФ
Главный тренер
Рубен Бараха
Остались в запасе
25
Хесус Овоно
ВР
16
Хави Лопес
ЛЗ
15
Никола Мараш
ЦЗ
26
Хоседа Альварес
ПЗ
28
Андер Санчес
ЦП
21
Абде Реббах
ЛВ
7
Хон Каррикабуру
ЦФ
Остались в запасе
13
Кристиан Риверо
ВР
1
Хауме
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
5
Сесар Таррега
ЦЗ
22
Уго Гильямон
ОП
21
Селим Амалла
ЦП
11
Роман Яремчук
ЦФ
10
Пабло Госальбес
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Главный тренер
Рубен Бараха
Статистика матча Алавес - Валенсия
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Алавес
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Валенсия
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
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