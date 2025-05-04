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Прогноз на точный счет матча «Касымпаша» – «Трабзонспор»: Суперлига, 5 мая 2025

04 мая 2025 10:48
Касымпаша - Трабзонспор
05 мая 2025, понедельник 20:00 | Турция. Суперлига, 34 тур
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6.5
Точный счёт 1:2 в пользу «Трабзонспора»
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5 мая на стадионе «Реджеп Тайип Эрдоган» состоится матч 34-го тура Суперлиги между «Касымпашей» и «Трабзонспором». Обе команды находятся в середине турнирной таблицы, но каждая имеет свои цели: хозяева хотят закончить сезон в десятке лучших, а гости продолжают борьбу за зону еврокубков. Встреча обещает быть результативной и напряжeнной, ведь оба клуба делают ставку на атакующий футбол.

«Касымпаша»

«Касымпаша» занимает 11-е место с 42 очками. В последнем туре команда уверенно обыграла «Сивасспор» 3:1, что позволило прервать серию без побед. За последние 5 матчей «Касымпаша» забила 8 голов и пропустила 4. Средняя результативность – 1.60 гола за игру, а оборона пропускает 0.80. Лидером атак остаeтся Нуну Да Кошта, оформивший 10 голов в 25 матчах. Команда уверенно чувствует себя дома, где стабильно забивает и способна создавать давление на соперника с первых минут.

«Трабзонспор»

«Трабзонспор» идeт на 7-м месте с 45 очками. Команда одержала победу в 4 последних матчах, включая яркую игру с «Аланьяспором», завершившуюся 4:3. За последние 5 матчей «Трабзонспор» забила 10 голов и пропустила 7. Средняя результативность – 2.00 гола за игру, а оборона пропускает 1.40. Лидером атак остаeтся Симон Банза, забивший 22 мяча в 32 матчах. «Трабзонспор» играет открыто, делает ставку на агрессивное давление, но нередко оголяет зоны в обороне, что соперники используют при контратаках.

Факты о командах:

«Касымпаша»

  • Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей дома
  • Забивает в среднем 1.60 гола за матч (последние 5 игр)
  • Пропускает в среднем 0.80 гола за матч (последние 5 игр)

«Трабзонспор»

  • Побеждает в 4 последних матчах
  • Забивает в 9 последних матчах
  • В среднем 2.00 гола за матч в атаке, 1.40 – в защите (последние 5 игр)

Личные встречи
27% (8)
30% (9)
43% (13)
41
Забитых мячей
55
1.37
В среднем за матч
1.83
6:0
Крупнейшая победа
7:0
Самый результативный матч:  3:4
Самая крупная ничья:  2:2
Турция. Суперлига, 34 тур
Касымпаша
1 : 1
05.05.2025
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 15 тур
Трабзонспор
2 : 2
06.12.2024
Касымпаша
Турция. Суперлига, 23 тур
Трабзонспор
2 : 3
29.01.2024
Касымпаша
Турция. Суперлига, 4 тур
Касымпаша
1 : 5
01.09.2023
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 28 тур
Касымпаша
2 : 0
08.04.2023
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Трабзонспор
0 : 0
10.10.2022
Касымпаша
Турция. Суперлига, 24 тур
Трабзонспор
1 : 0
05.02.2022
Касымпаша
Турция. Суперлига, 5 тур
Касымпаша
0 : 1
18.09.2021
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 28 тур
Касымпаша
1 : 2
04.03.2021
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Трабзонспор
3 : 4
30.10.2020
Касымпаша
Турция. Суперлига, 18 тур
Трабзонспор
6 : 0
19.01.2020
Касымпаша
Турция. Суперлига, 1 тур
Касымпаша
1 : 1
18.08.2019
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 24 тур
Касымпаша
2 : 2
04.03.2019
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Трабзонспор
4 : 2
29.09.2018
Касымпаша
Турция. Суперлига, 32 тур
Трабзонспор
2 : 5
05.05.2018
Касымпаша
Турция. Суперлига, 15 тур
Касымпаша
0 : 3
09.12.2017
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 18 тур
Касымпаша
0 : 1
22.01.2017
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 1 тур
Трабзонспор
2 : 0
20.08.2016
Касымпаша
Турция. Суперлига, 34 тур
Трабзонспор
0 : 6
19.05.2016
Касымпаша
Турция. Суперлига, 17 тур
Касымпаша
1 : 1
26.12.2015
Трабзонспор
Турция. Супер-Лига, 21 тур
Касымпаша
1 : 1
22.02.2015
Трабзонспор
Турция. Супер-Лига, 4 тур
Трабзонспор
1 : 1
27.09.2014
Касымпаша
Турция. Супер-Лига, 26 тур
Трабзонспор
0 : 0
21.03.2014
Касымпаша
Турция. Супер-Лига, 9 тур
Касымпаша
3 : 2
28.10.2013
Трабзонспор
Турция. Супер-Лига, 24 тур
Касымпаша
2 : 0
04.03.2013
Трабзонспор
Турция. Супер-Лига, 7 тур
Трабзонспор
1 : 0
05.10.2012
Касымпаша
Турция. Супер-Лига, 25 тур
Трабзонспор
1 : 0
12.03.2011
Касымпаша
Турция. Супер-Лига, 8 тур
Касымпаша
0 : 7
17.10.2010
Трабзонспор
Чемпионат Турции, 30 тур
Трабзонспор
2 : 0
19.04.2010
Касымпаша
Чемпионат Турции, 13 тур
Касымпаша
3 : 1
22.11.2009
Трабзонспор
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Прогноз на матч «Касымпаша» – «Трабзонспор»

Матч обещает быть зрелищным: обе команды стабильно забивают и показывают атакующий стиль игры. «Касымпаша» уверенно действует на своeм поле, где редко уходит без гола. «Трабзонспор» в отличной форме, но их открытая игра делает команду уязвимой в обороне.

«Касымпаша» будет стремиться использовать слабости соперника при быстрых атаках, а «Трабзонспор» попытается контролировать матч за счeт высокой линии давления и активности в нападении. Ожидается открытая игра с голами обеих команд, но за счeт опыта и лучших исполнителей «Трабзонспор» имеет больше шансов увезти три очка.

Рекомендация:

  • Точный счeт 1:2 в пользу «Трабзонспора» – коэффициент 6.50
  • Победа «Трабзонспора» – коэффициент 2.10
  • Обе забьют – Да – коэффициент 1.70

6.5
Точный счёт 1:2 в пользу «Трабзонспора»
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Автор: Мещеряков Денис
Турция. Суперлига Трабзонспор Касымпаша
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