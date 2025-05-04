5 мая на стадионе «Реджеп Тайип Эрдоган» состоится матч 34-го тура Суперлиги между «Касымпашей» и «Трабзонспором». Обе команды находятся в середине турнирной таблицы, но каждая имеет свои цели: хозяева хотят закончить сезон в десятке лучших, а гости продолжают борьбу за зону еврокубков. Встреча обещает быть результативной и напряжeнной, ведь оба клуба делают ставку на атакующий футбол.

«Касымпаша»

«Касымпаша» занимает 11-е место с 42 очками. В последнем туре команда уверенно обыграла «Сивасспор» 3:1, что позволило прервать серию без побед. За последние 5 матчей «Касымпаша» забила 8 голов и пропустила 4. Средняя результативность – 1.60 гола за игру, а оборона пропускает 0.80. Лидером атак остаeтся Нуну Да Кошта, оформивший 10 голов в 25 матчах. Команда уверенно чувствует себя дома, где стабильно забивает и способна создавать давление на соперника с первых минут.

«Трабзонспор»

«Трабзонспор» идeт на 7-м месте с 45 очками. Команда одержала победу в 4 последних матчах, включая яркую игру с «Аланьяспором», завершившуюся 4:3. За последние 5 матчей «Трабзонспор» забила 10 голов и пропустила 7. Средняя результативность – 2.00 гола за игру, а оборона пропускает 1.40. Лидером атак остаeтся Симон Банза, забивший 22 мяча в 32 матчах. «Трабзонспор» играет открыто, делает ставку на агрессивное давление, но нередко оголяет зоны в обороне, что соперники используют при контратаках.

Факты о командах:

«Касымпаша»

Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей дома

Забивает в среднем 1.60 гола за матч (последние 5 игр)

Пропускает в среднем 0.80 гола за матч (последние 5 игр)

«Трабзонспор»

Побеждает в 4 последних матчах

Забивает в 9 последних матчах

В среднем 2.00 гола за матч в атаке, 1.40 – в защите (последние 5 игр)

Личные встречи 27% (8) 30% (9) 43% (13) 41 Забитых мячей 55 1.37 В среднем за матч 1.83 6:0 Крупнейшая победа 7:0 Самый результативный матч: 3:4 Самая крупная ничья: 2:2 Турция. Суперлига, 34 тур Касымпаша 1 : 1 Трабзонспор Турция. Суперлига, 15 тур Трабзонспор 2 : 2 Касымпаша Турция. Суперлига, 23 тур Трабзонспор 2 : 3 Касымпаша Турция. Суперлига, 4 тур Касымпаша 1 : 5 Трабзонспор Турция. Суперлига, 28 тур Касымпаша 2 : 0 Трабзонспор Турция. Суперлига, 9 тур Трабзонспор 0 : 0 Касымпаша Турция. Суперлига, 24 тур Трабзонспор 1 : 0 Касымпаша Турция. Суперлига, 5 тур Касымпаша 0 : 1 Трабзонспор Турция. Суперлига, 28 тур Касымпаша 1 : 2 Трабзонспор Турция. Суперлига, 7 тур Трабзонспор 3 : 4 Касымпаша Турция. Суперлига, 18 тур Трабзонспор 6 : 0 Касымпаша Турция. Суперлига, 1 тур Касымпаша 1 : 1 Трабзонспор Турция. Суперлига, 24 тур Касымпаша 2 : 2 Трабзонспор Турция. Суперлига, 7 тур Трабзонспор 4 : 2 Касымпаша Турция. Суперлига, 32 тур Трабзонспор 2 : 5 Касымпаша Турция. Суперлига, 15 тур Касымпаша 0 : 3 Трабзонспор Турция. Суперлига, 18 тур Касымпаша 0 : 1 Трабзонспор Турция. Суперлига, 1 тур Трабзонспор 2 : 0 Касымпаша Турция. Суперлига, 34 тур Трабзонспор 0 : 6 Касымпаша Турция. Суперлига, 17 тур Касымпаша 1 : 1 Трабзонспор Турция. Супер-Лига, 21 тур Касымпаша 1 : 1 Трабзонспор Турция. Супер-Лига, 4 тур Трабзонспор 1 : 1 Касымпаша Турция. Супер-Лига, 26 тур Трабзонспор 0 : 0 Касымпаша Турция. Супер-Лига, 9 тур Касымпаша 3 : 2 Трабзонспор Турция. Супер-Лига, 24 тур Касымпаша 2 : 0 Трабзонспор Турция. Супер-Лига, 7 тур Трабзонспор 1 : 0 Касымпаша Турция. Супер-Лига, 25 тур Трабзонспор 1 : 0 Касымпаша Турция. Супер-Лига, 8 тур Касымпаша 0 : 7 Трабзонспор Чемпионат Турции, 30 тур Трабзонспор 2 : 0 Касымпаша Чемпионат Турции, 13 тур Касымпаша 3 : 1 Трабзонспор

Прогноз на матч «Касымпаша» – «Трабзонспор»

Матч обещает быть зрелищным: обе команды стабильно забивают и показывают атакующий стиль игры. «Касымпаша» уверенно действует на своeм поле, где редко уходит без гола. «Трабзонспор» в отличной форме, но их открытая игра делает команду уязвимой в обороне.

«Касымпаша» будет стремиться использовать слабости соперника при быстрых атаках, а «Трабзонспор» попытается контролировать матч за счeт высокой линии давления и активности в нападении. Ожидается открытая игра с голами обеих команд, но за счeт опыта и лучших исполнителей «Трабзонспор» имеет больше шансов увезти три очка.

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