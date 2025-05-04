5 мая на стадионе «Реджеп Тайип Эрдоган» состоится матч 34-го тура Суперлиги между «Касымпашей» и «Трабзонспором». Обе команды находятся в середине турнирной таблицы, но каждая имеет свои цели: хозяева хотят закончить сезон в десятке лучших, а гости продолжают борьбу за зону еврокубков. Встреча обещает быть результативной и напряжeнной, ведь оба клуба делают ставку на атакующий футбол.
«Касымпаша»
«Касымпаша» занимает 11-е место с 42 очками. В последнем туре команда уверенно обыграла «Сивасспор» 3:1, что позволило прервать серию без побед. За последние 5 матчей «Касымпаша» забила 8 голов и пропустила 4. Средняя результативность – 1.60 гола за игру, а оборона пропускает 0.80. Лидером атак остаeтся Нуну Да Кошта, оформивший 10 голов в 25 матчах. Команда уверенно чувствует себя дома, где стабильно забивает и способна создавать давление на соперника с первых минут.
«Трабзонспор»
«Трабзонспор» идeт на 7-м месте с 45 очками. Команда одержала победу в 4 последних матчах, включая яркую игру с «Аланьяспором», завершившуюся 4:3. За последние 5 матчей «Трабзонспор» забила 10 голов и пропустила 7. Средняя результативность – 2.00 гола за игру, а оборона пропускает 1.40. Лидером атак остаeтся Симон Банза, забивший 22 мяча в 32 матчах. «Трабзонспор» играет открыто, делает ставку на агрессивное давление, но нередко оголяет зоны в обороне, что соперники используют при контратаках.
Факты о командах:
«Касымпаша»
- Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей дома
- Забивает в среднем 1.60 гола за матч (последние 5 игр)
- Пропускает в среднем 0.80 гола за матч (последние 5 игр)
«Трабзонспор»
- Побеждает в 4 последних матчах
- Забивает в 9 последних матчах
- В среднем 2.00 гола за матч в атаке, 1.40 – в защите (последние 5 игр)
Прогноз на матч «Касымпаша» – «Трабзонспор»
Матч обещает быть зрелищным: обе команды стабильно забивают и показывают атакующий стиль игры. «Касымпаша» уверенно действует на своeм поле, где редко уходит без гола. «Трабзонспор» в отличной форме, но их открытая игра делает команду уязвимой в обороне.
«Касымпаша» будет стремиться использовать слабости соперника при быстрых атаках, а «Трабзонспор» попытается контролировать матч за счeт высокой линии давления и активности в нападении. Ожидается открытая игра с голами обеих команд, но за счeт опыта и лучших исполнителей «Трабзонспор» имеет больше шансов увезти три очка.
Рекомендация:
- Точный счeт 1:2 в пользу «Трабзонспора» – коэффициент 6.50
- Победа «Трабзонспора» – коэффициент 2.10
- Обе забьют – Да – коэффициент 1.70