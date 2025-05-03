4 мая на «Стад ля Божуар» пройдет важный матч 32-го тура Лиги 1, где «Нант» примет «Анжер». Обе команды борются за выживание и находятся рядом в турнирной таблице: «Нант» занимает 14-е место с 32 очками, а «Анжер» – 15-е с 30 очками. Исход этого матча напрямую повлияет на шансы сохранить место в Лиге 1. «Нант» не выигрывает три тура, но команда показывает более стабильную игру, чем соперник, особенно дома. В свою очередь, «Анжер» проиграл три выездных матча подряд, продолжая демонстрировать слабую оборону. Ожидается упорное противостояние, где «Нант» постарается использовать преимущество родных трибун и слабую защиту соперника.
«Нант»
«Нант» подходит к матчу после нулевой ничьей с «Тулузой». Команда не проигрывает в двух последних матчах, однако в трех турах не знает побед. Лидером атаки остается Маттис Аблин (10 голов в 33 матчах), от которого ждут результативных действий. В последних пяти играх «Нант» забил 6 мячей (в среднем 1.20 за игру) и пропустил 7 (1.40 за игру). Проблемы команды связаны с неуверенной защитой, однако дома «Нант» играет более собрано и редко уступает в ключевых матчах.
«Анжер»
«Анжер» проиграл три последних выездных матча, пропуская в среднем 1.60 гола за игру. Команда в кризисе: 8 пропущенных голов за последние 5 игр и всего 3 забитых (0.60 в среднем). Лучшая надежда в атаке – Эстебан Леполь с 11 голами за сезон, но он регулярно остается без поддержки партнеров. Защита «Анжера» ошибается как в позиционной игре, так и при стандартах, что особенно опасно против «Нанта», эффективно играющего на угловых.
Факты о командах
«Нант»
- Не выигрывает в 3 последних матчах
- Забивает в среднем 1.20 гола за игру (последние 5 матчей)
- Пропускает в среднем 1.40 гола за игру (последние 5 матчей)
- Забивает в 5 из 7 последних матчей
«Анжер»
- Проигрывает в 3 последних матчах в гостях
- Забивает в среднем 0.60 гола за игру (последние 5 матчей)
- Пропускает в среднем 1.60 гола за игру (последние 5 матчей)
- Пропускает в 9 из 11 последних матчей
Прогноз на матч «Нант» – «Анжер»
Форма команд указывает на небольшое преимущество «Нанта». Хозяева стабильнее в атаке и выглядят чуть надежнее в защите, особенно при игре дома. «Анжер» же плохо действует на выезде и часто проваливается в обороне. Учитывая текущую статистику и мотивацию, «Нант» имеет хорошие шансы победить в матче с минимальным счетом.
- Точный счет 1:0 в пользу «Нанта» – коэффициент 6.50
- Победа «Нант» – коэффициент 2.10
- Фора (0) на «Нант» – коэффициент 1.65