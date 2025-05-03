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Прогноз на точный счет матча «Нант» – «Анжер»: Лига 1, 4 мая 2025

03 мая 2025 10:12
Нант - Анжер
04 мая 2025, воскресенье 16:00 | Франция. Лига 1, 32 тур
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6.5
Точный счет 1:0 в пользу «Нанта»
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4 мая на «Стад ля Божуар» пройдет важный матч 32-го тура Лиги 1, где «Нант» примет «Анжер». Обе команды борются за выживание и находятся рядом в турнирной таблице: «Нант» занимает 14-е место с 32 очками, а «Анжер» – 15-е с 30 очками. Исход этого матча напрямую повлияет на шансы сохранить место в Лиге 1. «Нант» не выигрывает три тура, но команда показывает более стабильную игру, чем соперник, особенно дома. В свою очередь, «Анжер» проиграл три выездных матча подряд, продолжая демонстрировать слабую оборону. Ожидается упорное противостояние, где «Нант» постарается использовать преимущество родных трибун и слабую защиту соперника.

«Нант»

«Нант» подходит к матчу после нулевой ничьей с «Тулузой». Команда не проигрывает в двух последних матчах, однако в трех турах не знает побед. Лидером атаки остается Маттис Аблин (10 голов в 33 матчах), от которого ждут результативных действий. В последних пяти играх «Нант» забил 6 мячей (в среднем 1.20 за игру) и пропустил 7 (1.40 за игру). Проблемы команды связаны с неуверенной защитой, однако дома «Нант» играет более собрано и редко уступает в ключевых матчах.

«Анжер»

«Анжер» проиграл три последних выездных матча, пропуская в среднем 1.60 гола за игру. Команда в кризисе: 8 пропущенных голов за последние 5 игр и всего 3 забитых (0.60 в среднем). Лучшая надежда в атаке – Эстебан Леполь с 11 голами за сезон, но он регулярно остается без поддержки партнеров. Защита «Анжера» ошибается как в позиционной игре, так и при стандартах, что особенно опасно против «Нанта», эффективно играющего на угловых.

Факты о командах

«Нант»

  • Не выигрывает в 3 последних матчах
  • Забивает в среднем 1.20 гола за игру (последние 5 матчей)
  • Пропускает в среднем 1.40 гола за игру (последние 5 матчей)
  • Забивает в 5 из 7 последних матчей

«Анжер»

  • Проигрывает в 3 последних матчах в гостях
  • Забивает в среднем 0.60 гола за игру (последние 5 матчей)
  • Пропускает в среднем 1.60 гола за игру (последние 5 матчей)
  • Пропускает в 9 из 11 последних матчей

Личные встречи
50% (10)
30% (6)
20% (4)
26
Забитых мячей
15
1.3
В среднем за матч
0.75
4:1
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  1:4
Самая крупная ничья:  1:1
Франция. Лига 1, 32 тур
Нант
0 : 1
04.05.2025
Анжер
Франция. Лига 1, 5 тур
Анжер
1 : 1
22.09.2024
Нант
Франция. Лига 1, 38 тур
Нант
1 : 0
03.06.2023
Анжер
Франция. Кубок, 1/8 финала
Анжер
1 : 2
08.02.2023
Нант
Франция. Лига 1, 1 тур
Анжер
0 : 0
07.08.2022
Нант
Франция. Лига 1, 32 тур
Нант
1 : 1
17.04.2022
Анжер
Франция. Лига 1, 6 тур
Анжер
1 : 4
19.09.2021
Нант
Франция. Лига 1, 25 тур
Анжер
1 : 3
14.02.2021
Нант
Франция. Лига 1, 16 тур
Нант
1 : 1
20.12.2020
Анжер
Франция. Лига 1, 28 тур
Анжер
2 : 0
07.03.2020
Нант
Франция. Лига 1, 19 тур
Нант
1 : 2
21.12.2019
Анжер
Франция. Лига 1, 21 тур
Анжер
1 : 0
20.01.2019
Нант
Франция. Лига 1, 14 тур
Нант
1 : 1
24.11.2018
Анжер
Франция. Лига 1, 37 тур
Анжер
0 : 2
12.05.2018
Нант
Франция. Лига 1, 18 тур
Нант
1 : 0
17.12.2017
Анжер
Франция. Лига 1, 31 тур
Нант
2 : 1
02.04.2017
Анжер
Франция. Лига 1, 18 тур
Анжер
0 : 2
16.12.2016
Нант
Франция. Кубок лиги, 1/16 финала
Нант
2 : 1
25.10.2016
Анжер
Франция. Лига 1, 30 тур
Нант
2 : 0
13.03.2016
Анжер
Франция. Лига 1, 2 тур
Анжер
0 : 0
15.08.2015
Нант
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Прогноз на матч «Нант» – «Анжер»

Форма команд указывает на небольшое преимущество «Нанта». Хозяева стабильнее в атаке и выглядят чуть надежнее в защите, особенно при игре дома. «Анжер» же плохо действует на выезде и часто проваливается в обороне. Учитывая текущую статистику и мотивацию, «Нант» имеет хорошие шансы победить в матче с минимальным счетом.

  • Точный счет 1:0 в пользу «Нанта» – коэффициент 6.50
  • Победа «Нант» – коэффициент 2.10
  • Фора (0) на «Нант» – коэффициент 1.65

6.5
Точный счет 1:0 в пользу «Нанта»
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Автор: Ланьков Роман
Франция. Лига 1 Анжер Нант
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