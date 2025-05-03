4 мая на «Стад ля Божуар» пройдет важный матч 32-го тура Лиги 1, где «Нант» примет «Анжер». Обе команды борются за выживание и находятся рядом в турнирной таблице: «Нант» занимает 14-е место с 32 очками, а «Анжер» – 15-е с 30 очками. Исход этого матча напрямую повлияет на шансы сохранить место в Лиге 1. «Нант» не выигрывает три тура, но команда показывает более стабильную игру, чем соперник, особенно дома. В свою очередь, «Анжер» проиграл три выездных матча подряд, продолжая демонстрировать слабую оборону. Ожидается упорное противостояние, где «Нант» постарается использовать преимущество родных трибун и слабую защиту соперника.

«Нант»

«Нант» подходит к матчу после нулевой ничьей с «Тулузой». Команда не проигрывает в двух последних матчах, однако в трех турах не знает побед. Лидером атаки остается Маттис Аблин (10 голов в 33 матчах), от которого ждут результативных действий. В последних пяти играх «Нант» забил 6 мячей (в среднем 1.20 за игру) и пропустил 7 (1.40 за игру). Проблемы команды связаны с неуверенной защитой, однако дома «Нант» играет более собрано и редко уступает в ключевых матчах.

«Анжер»

«Анжер» проиграл три последних выездных матча, пропуская в среднем 1.60 гола за игру. Команда в кризисе: 8 пропущенных голов за последние 5 игр и всего 3 забитых (0.60 в среднем). Лучшая надежда в атаке – Эстебан Леполь с 11 голами за сезон, но он регулярно остается без поддержки партнеров. Защита «Анжера» ошибается как в позиционной игре, так и при стандартах, что особенно опасно против «Нанта», эффективно играющего на угловых.

Факты о командах

«Нант»

Не выигрывает в 3 последних матчах

Забивает в среднем 1.20 гола за игру (последние 5 матчей)

Пропускает в среднем 1.40 гола за игру (последние 5 матчей)

Забивает в 5 из 7 последних матчей

«Анжер»

Проигрывает в 3 последних матчах в гостях

Забивает в среднем 0.60 гола за игру (последние 5 матчей)

Пропускает в среднем 1.60 гола за игру (последние 5 матчей)

Пропускает в 9 из 11 последних матчей

Личные встречи 50% (10) 30% (6) 20% (4) 26 Забитых мячей 15 1.3 В среднем за матч 0.75 4:1 Крупнейшая победа 2:1 Самый результативный матч: 1:4 Самая крупная ничья: 1:1 Франция. Лига 1, 32 тур Нант 0 : 1 Анжер Франция. Лига 1, 5 тур Анжер 1 : 1 Нант Франция. Лига 1, 38 тур Нант 1 : 0 Анжер Франция. Кубок, 1/8 финала Анжер 1 : 2 Нант Франция. Лига 1, 1 тур Анжер 0 : 0 Нант Франция. Лига 1, 32 тур Нант 1 : 1 Анжер Франция. Лига 1, 6 тур Анжер 1 : 4 Нант Франция. Лига 1, 25 тур Анжер 1 : 3 Нант Франция. Лига 1, 16 тур Нант 1 : 1 Анжер Франция. Лига 1, 28 тур Анжер 2 : 0 Нант Франция. Лига 1, 19 тур Нант 1 : 2 Анжер Франция. Лига 1, 21 тур Анжер 1 : 0 Нант Франция. Лига 1, 14 тур Нант 1 : 1 Анжер Франция. Лига 1, 37 тур Анжер 0 : 2 Нант Франция. Лига 1, 18 тур Нант 1 : 0 Анжер Франция. Лига 1, 31 тур Нант 2 : 1 Анжер Франция. Лига 1, 18 тур Анжер 0 : 2 Нант Франция. Кубок лиги, 1/16 финала Нант 2 : 1 Анжер Франция. Лига 1, 30 тур Нант 2 : 0 Анжер Франция. Лига 1, 2 тур Анжер 0 : 0 Нант

Прогноз на матч «Нант» – «Анжер»

Форма команд указывает на небольшое преимущество «Нанта». Хозяева стабильнее в атаке и выглядят чуть надежнее в защите, особенно при игре дома. «Анжер» же плохо действует на выезде и часто проваливается в обороне. Учитывая текущую статистику и мотивацию, «Нант» имеет хорошие шансы победить в матче с минимальным счетом.