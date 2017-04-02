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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Нант - Анжер
Нант - Анжер: обзор матча 02 апреля 2017
Нант
02.04.2017, воскресенье, 18:00
Франция. Лига 1, 31 тур
2 : 1
Завершен
Анжер
48'
П. Накулма
54'
П. Накулма
55'
Ф. Дьедиу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нант - Анжер
86'
Красная карточка
И. Сиссоко
Замена
А. Туре
️️️️
А. Томассон
85'
80'
Замена
Ф. Тайт
️️️️
Б. Сантамария
Желтая карточка
С. Оливейра
76'
Замена
С. Оливейра
️️️️
Э. Сала
65'
Замена
Ж. Илоки
️️️️
А. Качаниклич
65'
58'
Замена
К. Берижо
️️️️
Ж. Бамба
58'
Замена
Н. Пепе
️️️️
К. Токо Экамби
55'
ГОЛ! 2:1!
Ф. Дьедиу
Пас отдал
И. Сиссоко
ГОЛ! 2:0!
П. Накулма
54'
ГОЛ! 1:0!
П. Накулма
48'
21'
Желтая карточка
В. Мансе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нант
1
Максим Дюпе
ВР
6
Лукас Лима
ЦЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
30
Гийом Жилле
ЦП
21
Валантен Ронжье
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
20
Александер Качаниклич
ПП
22
Прейсе Накулма
ЦФ
22
Эмилиано Сала
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Анжер
1
Матье Мишель
ВР
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
29
Ромен Томас
ЦЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
7
Батист Сантамария
ОП
6
Томас Мангани
ЦП
25
Исса Сиссоко
ЦП
17
Шейх Ндойе
ПП
9
Карл Токо Экамби
ЛФ
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Нант
1
Реми Риу
ВР
4
Освальдо Вискаррондо
ЦЗ
7
Абдулайе Туре
ОП
20
Жюль Илоки
ЦП
27
Сержиу Оливейра
ЦП
77
Амин Арит
АП
18
Ясин Бамму
ЦФ
Анжер
30
Александре Летеллье
ВР
18
Пабло Мартинес
ЦЗ
4
Матео Павлович
ЦЗ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
19
Николя Пепе
ЦФ
9
Кевин Берижо
ЦФ
91
Жилль Суну
ЦФ
4-3-1-2
1
Дюпе
6
Лима
34
Карлос
26
Джиджи
15
Дюбуа
30
Жилле
21
Ронжье
20
Качаниклич
28
Томассон
22
Сала
22
Накулма
3-1-3-1-2
1
Мишель
15
Мансе
29
Томас
8
Траоре
7
Сантамария
17
Ндойе
25
Сиссоко
6
Мангани
19
Бамба
18
Дьедиу
9
Экамби
28
Томассон
7
Туре
7
Туре
28
Томассон
20
Качаниклич
20
Илоки
20
Илоки
20
Качаниклич
22
Сала
27
Оливейра
27
Оливейра
22
Сала
7
Сантамария
29
Тайт
29
Тайт
7
Сантамария
9
Экамби
19
Пепе
19
Пепе
9
Экамби
19
Бамба
9
Берижо
9
Берижо
19
Бамба
Остались в запасе
Нант
Анжер
1
Реми Риу
ВР
4
Освальдо Вискаррондо
ЦЗ
77
Амин Арит
АП
18
Ясин Бамму
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
30
Александре Летеллье
ВР
18
Пабло Мартинес
ЦЗ
4
Матео Павлович
ЦЗ
91
Жилль Суну
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Остались в запасе
1
Реми Риу
ВР
4
Освальдо Вискаррондо
ЦЗ
77
Амин Арит
АП
18
Ясин Бамму
ЦФ
Остались в запасе
30
Александре Летеллье
ВР
18
Пабло Мартинес
ЦЗ
4
Матео Павлович
ЦЗ
91
Жилль Суну
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Главный тренер
Стефан Мулен
Статистика матча Нант - Анжер
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Анжер
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
- : -
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 6 тур
Брест
5 : 1
10.10.2026
Анжер
Информация о матче
Главный судья:
Оливье Тюаль
(Брест)
Стадион:
Ля Божуар - Луи Фонтено
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