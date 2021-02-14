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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Анжер - Нант
Анжер - Нант: обзор матча 14 февраля 2021
Анжер
14.02.2021, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 25 тур
1 : 3
Завершен
Нант
33'
Т. Мангани (П)
4'
М. Саймон
7'
И. Луза (П)
85'
К. Бамба
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжер - Нант
90'
+6
Желтая карточка
Р. Коло Муани
Замена
А. Бобишон
️️️️
Л. Кулибали
90'
+5
Замена
М. Чо
️️️️
Л. Диони
90'
87'
Замена
Н. Паллуа
️️️️
И. Луза
87'
Замена
М. Коко
️️️️
Л. Бляс
85'
ГОЛ! 1:3!
К. Бамба
Пас отдал
Л. Бляс
83'
Желтая карточка
Л. Бляс
Замена
М. Лаж
️️️️
С. Буфал
79'
Желтая карточка
Л. Кулибали
78'
Замена
С. Тиуб
️️️️
Д. Кабо
68'
Желтая карточка
Л. Диони
61'
60'
Замена
К. Бамба
️️️️
М. Саймон
Замена
Д. Кабо
️️️️
П. Капелле
46'
45'
+1
Замена
Б. Менди
️️️️
А. Туре
33'
Желтая карточка
А. Лафон
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Т. Мангани
33'
7'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
И. Луза
4'
ГОЛ! 0:1!
М. Саймон
Пас отдал
Л. Бляс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжер
13
Поль Бернардони
ВР
21
Сулейман Думбия
ЛЗ
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
29
Ромен Томас
ЦЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
17
Софьян Буфал
ЛВ
10
Анжело Фульини
ЦП
29
Лассана Кулибали
ЦП
6
Томас Мангани
ЦП
99
Луи Диони
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Нант
40
Альбан Лафон
ВР
22
Шарль Траоре
ЛЗ
5
Андрей Жиротто
ЦЗ
21
Жан-Чарльз Кастеллетто
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
27
Мозес Саймон
ЛВ
7
Абдулайе Туре
ОП
4
Педро Чиривелья
ОП
26
Имран Луза
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
9
Рандаль Коло Муани
ЦФ
Главный тренер
Раймон Доменек
Анжер
16
Людовик Бутель
ВР
4
Матео Павлович
ЦЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
14
Антонен Бобишон
ЦП
19
Джимми Кабо
ПВ
9
Сада Тиуб
ПВ
28
Матиас Лаж
ПВ
50
Мохамед-Али Чо
ЦФ
28
Фарид Эль-Мелали
ЦФ
Нант
1
Денис Петрич
ВР
5
Николас Паллуа
ЦЗ
4
Тома Базила
ЦЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
77
Энтони Лимбомбе
ЛВ
3
Батиста Менди
ОП
17
Кадер Бамба
ПВ
97
Маркус Коко
ПВ
11
Бридж Ндилю
ЦФ
9
Рено Эмон
ЦФ
4-4-1-1
13
Бернардони
21
Думбия
8
Траоре
29
Томас
15
Мансе
15
Капелле
29
Кулибали
6
Мангани
10
Фульини
17
Буфал
99
Диони
4-2-1-2-1
40
Лафон
14
Корчиа
5
Жиротто
21
Кастеллетто
22
Траоре
7
Туре
4
Чиривелья
26
Луза
10
Бляс
27
Саймон
9
Муани
15
Капелле
19
Кабо
19
Кабо
15
Капелле
Кабо
9
Тиуб
9
Тиуб
Кабо
17
Буфал
28
Лаж
28
Лаж
17
Буфал
99
Диони
50
Чо
50
Чо
99
Диони
29
Кулибали
14
Бобишон
14
Бобишон
29
Кулибали
27
Саймон
17
Бамба
17
Бамба
27
Саймон
10
Бляс
97
Коко
97
Коко
10
Бляс
7
Туре
3
Менди
3
Менди
7
Туре
26
Луза
5
Паллуа
5
Паллуа
26
Луза
Остались в запасе
Анжер
Нант
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
16
Людовик Бутель
ВР
4
Матео Павлович
ЦЗ
28
Фарид Эль-Мелали
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
11
Бридж Ндилю
ЦФ
77
Энтони Лимбомбе
ЛВ
1
Денис Петрич
ВР
4
Тома Базила
ЦЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
9
Рено Эмон
ЦФ
Главный тренер
Раймон Доменек
Остались в запасе
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
16
Людовик Бутель
ВР
4
Матео Павлович
ЦЗ
28
Фарид Эль-Мелали
ЦФ
Остались в запасе
11
Бридж Ндилю
ЦФ
77
Энтони Лимбомбе
ЛВ
1
Денис Петрич
ВР
4
Тома Базила
ЦЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
9
Рено Эмон
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Главный тренер
Раймон Доменек
Статистика матча Анжер - Нант
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Анжер
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
4 : 0
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Информация о матче
Стадион:
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