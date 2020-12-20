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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Нант - Анжер
Нант - Анжер: обзор матча 20 декабря 2020
Нант
20.12.2020, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 16 тур
1 : 1
Завершен
Анжер
90+4'
Б. Ндилю
42'
Р. Томас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нант - Анжер
ГОЛ! 1:1!
Б. Ндилю
90'
+4
Замена
Б. Ндилю
️️️️
Л. Бляс
88'
76'
Замена
Ф. Эль-Мелали
️️️️
Д. Кабо
76'
Замена
М. Лаж
️️️️
А. Бобишон
Замена
С. Корчиа
️️️️
Фабио
70'
65'
Замена
С. Баокен
️️️️
Л. Диони
Желтая карточка
Н. Паллуа
62'
Замена
Р. Коло Муани
️️️️
А. Туре
55'
Замена
М. Коко
️️️️
И. Луза
55'
Замена
П. Чиривелья
️️️️
Р. Эмон
55'
Желтая карточка
Ш. Траоре
45'
42'
ГОЛ! 0:1!
Р. Томас
Пас отдал
Т. Мангани
Желтая карточка
М. Абид
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нант
40
Альбан Лафон
ВР
22
Шарль Траоре
ЛЗ
5
Андрей Жиротто
ЦЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
27
Мозес Саймон
ЛВ
7
Абдулайе Туре
ОП
26
Имран Луза
ЦП
17
Мехди Абид
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
9
Рено Эмон
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Гуркюфф
Анжер
13
Поль Бернардони
ВР
21
Сулейман Думбия
ЛЗ
29
Ромен Томас
ЦЗ
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
29
Лассана Кулибали
ЦП
6
Томас Мангани
ЦП
14
Антонен Бобишон
ЦП
19
Джимми Кабо
ПВ
99
Луи Диони
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Нант
1
Денис Петрич
ВР
4
Тома Базила
ЦЗ
21
Жан-Чарльз Кастеллетто
ЦЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
4
Педро Чиривелья
ОП
97
Маркус Коко
ПВ
9
Рандаль Коло Муани
ЦФ
11
Бридж Ндилю
ЦФ
Анжер
16
Людовик Бутель
ВР
4
Матео Павлович
ЦЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
22
Зинедин Халед
ОП
8
Ванисс Таиби
АП
28
Матиас Лаж
ПВ
50
Мохамед-Али Чо
ЦФ
28
Фарид Эль-Мелали
ЦФ
13
Стефан Баокен
ЦФ
4-1-2-2-1
40
Лафон
22
Траоре
5
Жиротто
5
Паллуа
2
Фабио
7
Туре
26
Луза
17
Абид
27
Саймон
10
Бляс
9
Эмон
4-4-1-1
13
Бернардони
25
Бамба
29
Томас
8
Траоре
21
Думбия
29
Кулибали
6
Мангани
14
Бобишон
15
Капелле
19
Кабо
99
Диони
7
Туре
9
Муани
9
Муани
7
Туре
9
Эмон
4
Чиривелья
4
Чиривелья
9
Эмон
26
Луза
97
Коко
97
Коко
26
Луза
10
Бляс
11
Ндилю
11
Ндилю
10
Бляс
2
Фабио
14
Корчиа
14
Корчиа
2
Фабио
14
Бобишон
28
Лаж
28
Лаж
14
Бобишон
19
Кабо
28
Эль-Мелали
28
Эль-Мелали
19
Кабо
99
Диони
13
Баокен
13
Баокен
99
Диони
Остались в запасе
Нант
Анжер
1
Денис Петрич
ВР
4
Тома Базила
ЦЗ
21
Жан-Чарльз Кастеллетто
ЦЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
Главный тренер
Кристиан Гуркюфф
22
Зинедин Халед
ОП
15
Винсент Мансе
ПЗ
8
Ванисс Таиби
АП
50
Мохамед-Али Чо
ЦФ
16
Людовик Бутель
ВР
4
Матео Павлович
ЦЗ
Главный тренер
Стефан Мулен
Остались в запасе
1
Денис Петрич
ВР
4
Тома Базила
ЦЗ
21
Жан-Чарльз Кастеллетто
ЦЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
Остались в запасе
22
Зинедин Халед
ОП
15
Винсент Мансе
ПЗ
8
Ванисс Таиби
АП
50
Мохамед-Али Чо
ЦФ
16
Людовик Бутель
ВР
4
Матео Павлович
ЦЗ
Главный тренер
Кристиан Гуркюфф
Главный тренер
Стефан Мулен
Статистика матча Нант - Анжер
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Анжер
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
4 : 0
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Информация о матче
Стадион:
Ля Божуар - Луи Фонтено
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