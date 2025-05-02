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«СКА-Хабаровск» – «КАМАЗ»: прогноз и ставки на матч 3 мая 2025 с коэффициентом 1.58

02 мая 2025 13:24
СКА-Хабаровск - КАМАЗ
03 мая 2025, суббота 08:00 | Россия. Первая лига, 31 тур
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1.58
тотал матча меньше 2 голов, коэффициент – 1.58
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3 мая 2025 года в 08:00 пройдет матч 31-го тура Первой лиги. СКА из Хабаровска примет «КАМАЗ».

«СКА-Хабаровск»

После 30 туров сезона 2024/2025 хабаровчане расположились на шестой строчке в турнирной таблице. У команды еще сохраняются шансы на попадание в «стыки» за право выйти в РПЛ, однако до топ-4 семь очков, поэтому вариантов маловато.

  • СКА-Хабаровск – Енисей 1:2

  • Черноморец – СКА-Хабаровск 2:1

  • СКА-Хабаровск – Арсенал Тула 1:0

Последние три игры:

«КАМАЗ»

«КАМАЗ» проводит весеннюю часть кампании не лучшим образом и закрепился лишь на одиннадцатой строчке в турнирной таблице. Команде не удалось совершить рывок и побороться за более высокие места, а стало быть, по сути, клуб из города Набережные Челны, просто доигрывает сезон.

Последние три игры:

  • КАМАЗ – Родина 1:0
  • Нефтехимик – КАМАЗ 0:0
  • КАМАЗ – Енисей 0:0

Личные встречи
37% (7)
26% (5)
37% (7)
21
Забитых мячей
20
1.11
В среднем за матч
1.05
4:0
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  3:2
Самая крупная ничья:  1:1
Россия. Первая лига, 31 тур
СКА-Хабаровск
2 : 1
03.05.2025
КАМАЗ
Россия. Первая лига, 6 тур
КАМАЗ
3 : 0
17.08.2024
СКА-Хабаровск
Россия. Первая лига, 31 тур
СКА-Хабаровск
0 : 0
04.05.2024
КАМАЗ
Россия. Первая лига, 17 тур
КАМАЗ
1 : 0
06.11.2023
СКА-Хабаровск
Россия. Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
3 : 1
13.11.2022
КАМАЗ
Россия. Первая лига, 2 тур
КАМАЗ
3 : 2
25.07.2022
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 22 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
13.11.2021
КАМАЗ
Россия. ФНЛ, 4 тур
КАМАЗ
1 : 2
31.07.2021
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
КАМАЗ
0 : 2
12.03.2016
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 7 тур
СКА-Хабаровск
4 : 0
17.08.2015
КАМАЗ
Россия. ФНЛ, 49 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
27.05.2012
КАМАЗ
Россия. ФНЛ, 21 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
12.08.2011
КАМАЗ
Россия. ФНЛ, 2 тур
КАМАЗ
0 : 0
07.04.2011
СКА-Хабаровск
Россия. Первый дивизион, 25 тур
СКА-Хабаровск
0 : 2
21.08.2010
КАМАЗ
Россия. Первый дивизион, 5 тур
КАМАЗ
1 : 1
18.04.2010
СКА-Хабаровск
Россия. Первый дивизион, 40 тур
КАМАЗ
3 : 1
04.11.2009
СКА-Хабаровск
Россия. Первый дивизион, 20 тур
СКА-Хабаровск
0 : 0
09.07.2009
КАМАЗ
Россия. Первый дивизион, 39 тур
СКА-Хабаровск
0 : 1
14.10.2008
КАМАЗ
Россия. Первый дивизион, 19 тур
КАМАЗ
2 : 0
24.06.2008
СКА-Хабаровск
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Прогноз на матч «СКА-Хабаровск» – «КАМАЗ»

«СКА» считается фаворитом и вполне может оправдать сей статус. С другой стороны, не стоит ждать слишком яркого футбола. В последнее время игры с участием «КАМАЗА» совсем не балуют результативностью. Предполагаем, что нечто подобное произойдет и на этот раз.

Прогноз: тотал матча меньше 2 голов, коэффициент – 1,58.

1.58
тотал матча меньше 2 голов, коэффициент – 1.58
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Автор: Мещеряков Денис
Россия. Первая лига КАМАЗ СКА-Хабаровск
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