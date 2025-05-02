3 мая 2025 года в 08:00 пройдет матч 31-го тура Первой лиги. СКА из Хабаровска примет «КАМАЗ».
«СКА-Хабаровск»
После 30 туров сезона 2024/2025 хабаровчане расположились на шестой строчке в турнирной таблице. У команды еще сохраняются шансы на попадание в «стыки» за право выйти в РПЛ, однако до топ-4 семь очков, поэтому вариантов маловато.
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СКА-Хабаровск – Енисей 1:2
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Черноморец – СКА-Хабаровск 2:1
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СКА-Хабаровск – Арсенал Тула 1:0
Последние три игры:
«КАМАЗ»
«КАМАЗ» проводит весеннюю часть кампании не лучшим образом и закрепился лишь на одиннадцатой строчке в турнирной таблице. Команде не удалось совершить рывок и побороться за более высокие места, а стало быть, по сути, клуб из города Набережные Челны, просто доигрывает сезон.
Последние три игры:
- КАМАЗ – Родина 1:0
- Нефтехимик – КАМАЗ 0:0
- КАМАЗ – Енисей 0:0
Прогноз на матч «СКА-Хабаровск» – «КАМАЗ»
«СКА» считается фаворитом и вполне может оправдать сей статус. С другой стороны, не стоит ждать слишком яркого футбола. В последнее время игры с участием «КАМАЗА» совсем не балуют результативностью. Предполагаем, что нечто подобное произойдет и на этот раз.
Прогноз: тотал матча меньше 2 голов, коэффициент – 1,58.