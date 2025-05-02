3 мая 2025 года в 08:00 пройдет матч 31-го тура Первой лиги. СКА из Хабаровска примет «КАМАЗ».

«СКА-Хабаровск»

После 30 туров сезона 2024/2025 хабаровчане расположились на шестой строчке в турнирной таблице. У команды еще сохраняются шансы на попадание в «стыки» за право выйти в РПЛ, однако до топ-4 семь очков, поэтому вариантов маловато.

СКА-Хабаровск – Енисей 1:2

Черноморец – СКА-Хабаровск 2:1

СКА-Хабаровск – Арсенал Тула 1:0

Последние три игры:

«КАМАЗ»

«КАМАЗ» проводит весеннюю часть кампании не лучшим образом и закрепился лишь на одиннадцатой строчке в турнирной таблице. Команде не удалось совершить рывок и побороться за более высокие места, а стало быть, по сути, клуб из города Набережные Челны, просто доигрывает сезон.

Последние три игры:

КАМАЗ – Родина 1:0

Нефтехимик – КАМАЗ 0:0

КАМАЗ – Енисей 0:0

Личные встречи 37% (7) 26% (5) 37% (7) 21 Забитых мячей 20 1.11 В среднем за матч 1.05 4:0 Крупнейшая победа 3:1 Самый результативный матч: 3:2 Самая крупная ничья: 1:1 Россия. Первая лига, 31 тур СКА-Хабаровск 2 : 1 КАМАЗ Россия. Первая лига, 6 тур КАМАЗ 3 : 0 СКА-Хабаровск Россия. Первая лига, 31 тур СКА-Хабаровск 0 : 0 КАМАЗ Россия. Первая лига, 17 тур КАМАЗ 1 : 0 СКА-Хабаровск Россия. Первая лига, 18 тур СКА-Хабаровск 3 : 1 КАМАЗ Россия. Первая лига, 2 тур КАМАЗ 3 : 2 СКА-Хабаровск Россия. ФНЛ, 22 тур СКА-Хабаровск 1 : 0 КАМАЗ Россия. ФНЛ, 4 тур КАМАЗ 1 : 2 СКА-Хабаровск Россия. ФНЛ, 25 тур КАМАЗ 0 : 2 СКА-Хабаровск Россия. ФНЛ, 7 тур СКА-Хабаровск 4 : 0 КАМАЗ Россия. ФНЛ, 49 тур СКА-Хабаровск 2 : 0 КАМАЗ Россия. ФНЛ, 21 тур СКА-Хабаровск 1 : 1 КАМАЗ Россия. ФНЛ, 2 тур КАМАЗ 0 : 0 СКА-Хабаровск Россия. Первый дивизион, 25 тур СКА-Хабаровск 0 : 2 КАМАЗ Россия. Первый дивизион, 5 тур КАМАЗ 1 : 1 СКА-Хабаровск Россия. Первый дивизион, 40 тур КАМАЗ 3 : 1 СКА-Хабаровск Россия. Первый дивизион, 20 тур СКА-Хабаровск 0 : 0 КАМАЗ Россия. Первый дивизион, 39 тур СКА-Хабаровск 0 : 1 КАМАЗ Россия. Первый дивизион, 19 тур КАМАЗ 2 : 0 СКА-Хабаровск

Прогноз на матч «СКА-Хабаровск» – «КАМАЗ»

«СКА» считается фаворитом и вполне может оправдать сей статус. С другой стороны, не стоит ждать слишком яркого футбола. В последнее время игры с участием «КАМАЗА» совсем не балуют результативностью. Предполагаем, что нечто подобное произойдет и на этот раз.

Прогноз: тотал матча меньше 2 голов, коэффициент – 1,58.