3 мая 2025 года в 17:00 пройдет матч 27-го тура российской Премьер-Лиги. Московский «Локомотив» будет принимать борца за выживание в элитном дивизионе – «Оренбург».

«Локомотив»

На неделе «железнодорожники» бесславно вылетели из Кубка России, уступив «Ростову». Что касается РПЛ, то «Локо» уже не решает важных турнирных задач. После того, как команда Галактионова перестала бороться за Кубок, она по факту может доигрывать сезон, мыслями находясь в отпуске.

Последние три игры:

Локомотив – Ростов 0:2

Ростов – Локомотив 1:1

Локомотив – Пари НН 3:0

«Оренбург»

«Оренбург» удалось покинуть последнее место в турнирной таблице Премьер-Лиги, однако даже до зоны стыковых матчей еще шесть очков. Всe идет к тому, что команда все же вылетит в Первую Лигу по итогам сезона 2024/2025.

Последние три игры:

Крылья Советов – Оренбург 2:0

Оренбург – Динамо Махачкала 2:1

Оренбург – ЦСКА 0:2

Личные встречи 67% (10) 20% (3) 13% (2) 33 Забитых мячей 16 2.2 В среднем за матч 1.07 5:1 Крупнейшая победа 2:0 Самый результативный матч: 2:4 Самая крупная ничья: 1:1 Россия. Премьер-лига, 27 тур Локомотив 1 : 1 Оренбург Россия. Кубок, 5 тур Локомотив 2 : 1 Оренбург Россия. Премьер-лига, 8 тур Оренбург 2 : 4 Локомотив Россия. Кубок, 2 тур Оренбург 2 : 3 Локомотив Россия. Премьер-лига, 28 тур Оренбург 0 : 2 Локомотив Россия. Премьер-лига, 8 тур Локомотив 0 : 2 Оренбург Россия. Премьер-лига, 23 тур Оренбург 1 : 4 Локомотив Россия. Премьер-лига, 7 тур Локомотив 5 : 1 Оренбург Россия. Премьер-лига, 23 тур Локомотив 1 : 0 Оренбург Россия. Премьер-лига, 10 тур Оренбург 2 : 3 Локомотив Россия. Премьер-лига, 17 тур Локомотив 2 : 1 Оренбург Россия. Премьер-лига, 3 тур Оренбург 1 : 0 Локомотив Россия. Премьер-лига, 28 тур Локомотив 4 : 0 Оренбург Россия. Премьер-лига, 14 тур Оренбург 1 : 1 Локомотив Россия. Кубок, 1/2 финала Оренбург 1 : 1 Локомотив

Прогноз на матч «Локомотив» – «Оренбург»

«Железнодорожники» могут позволить себе сыграть в свое удовольствие, поскольку результат не особо давит на подопечных Михаила Галактионова. Что касается гостей, то «Оренбургу» нужно идти вперед, поскольку команда нуждается в максимальном количестве очков, дабы сохранять хотя бы теоретические шансы на выживание в элитном футбольном дивизионе России.

Добавим сюда тот факт, что очные противостояния «Оренбурга» и «Локо» как правило радуют публику большим количеством результативных ударов.

Прогноз: тотал матча больше 2,5 голов, коэффициент – 1,48