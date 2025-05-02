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«Локомотив» – «Оренбург»: прогноз и ставки на матч 3 мая 2025 с коэффициентом 1.48

02 мая 2025 13:40
Локомотив - Оренбург
03 мая 2025, суббота 17:00 | Россия. Премьер-лига, 27 тур
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1.48
тотал матча больше 2,5 голов, коэффициент – 1.48
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3 мая 2025 года в 17:00 пройдет матч 27-го тура российской Премьер-Лиги. Московский «Локомотив» будет принимать борца за выживание в элитном дивизионе – «Оренбург».

«Локомотив»

На неделе «железнодорожники» бесславно вылетели из Кубка России, уступив «Ростову». Что касается РПЛ, то «Локо» уже не решает важных турнирных задач. После того, как команда Галактионова перестала бороться за Кубок, она по факту может доигрывать сезон, мыслями находясь в отпуске.

Последние три игры:

  • Локомотив – Ростов 0:2
  • Ростов – Локомотив 1:1
  • Локомотив – Пари НН 3:0

«Оренбург»

«Оренбург» удалось покинуть последнее место в турнирной таблице Премьер-Лиги, однако даже до зоны стыковых матчей еще шесть очков. Всe идет к тому, что команда все же вылетит в Первую Лигу по итогам сезона 2024/2025.

Последние три игры:

  • Крылья Советов – Оренбург 2:0
  • Оренбург – Динамо Махачкала 2:1
  • Оренбург – ЦСКА 0:2

Личные встречи
67% (10)
20% (3)
13% (2)
33
Забитых мячей
16
2.2
В среднем за матч
1.07
5:1
Крупнейшая победа
2:0
Самый результативный матч:  2:4
Самая крупная ничья:  1:1
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Локомотив
1 : 1
03.05.2025
Оренбург
Россия. Кубок, 5 тур
Локомотив
2 : 1
01.10.2024
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Оренбург
2 : 4
14.09.2024
Локомотив
Россия. Кубок, 2 тур
Оренбург
2 : 3
13.08.2024
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
0 : 2
12.05.2024
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Локомотив
0 : 2
17.09.2023
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Оренбург
1 : 4
16.04.2023
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Локомотив
5 : 1
28.08.2022
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Локомотив
1 : 0
21.06.2020
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Оренбург
2 : 3
22.09.2019
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Локомотив
2 : 1
08.12.2018
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Оренбург
1 : 0
12.08.2018
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Локомотив
4 : 0
13.05.2017
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Оренбург
1 : 1
19.11.2016
Локомотив
Россия. Кубок, 1/2 финала
Оренбург
1 : 1
29.04.2015
Локомотив
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Прогноз на матч «Локомотив» – «Оренбург»

«Железнодорожники» могут позволить себе сыграть в свое удовольствие, поскольку результат не особо давит на подопечных Михаила Галактионова. Что касается гостей, то «Оренбургу» нужно идти вперед, поскольку команда нуждается в максимальном количестве очков, дабы сохранять хотя бы теоретические шансы на выживание в элитном футбольном дивизионе России.

Добавим сюда тот факт, что очные противостояния «Оренбурга» и «Локо» как правило радуют публику большим количеством результативных ударов.

Прогноз: тотал матча больше 2,5 голов, коэффициент – 1,48

1.48
тотал матча больше 2,5 голов, коэффициент – 1.48
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Автор: Бестужев Павел
Россия. Премьер-лига Оренбург Локомотив
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