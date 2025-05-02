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Прогноз на точный счет матча «Тулуза» – «Ренн»: Лига 1, 3 мая 2025

02 мая 2025 11:26
Тулуза - Ренн
03 мая 2025, суббота 20:00 | Франция. Лига 1, 32 тур
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8.5
Точный счёт 1:2 в пользу «Ренна»
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3 мая на «Стадиум де Тулуз» состоится матч 32 тура Лиги 1 между «Тулузой» и «Ренном». Хозяева пытаются прервать серию без побед, тогда как гости ищут возможность вернуться в борьбу за место в верхней части таблицы. Обе команды показывают атакующий футбол с проблемами в обороне, что обещает зрелищный матч с обилием голов.

«Тулуза»

«Тулуза» занимает 12 место с 35 очками. В последнем туре команда сыграла вничью с «Нантом» (0:0). Лидером атаки остаeтся Закария Абуклал с 7 голами в 25 матчах. В последних 5 играх команда забила 5 и пропустила 10 мячей (в среднем 1.00 и 2.00 за игру). «Тулуза» не выигрывает 7 матчей подряд, демонстрируя нестабильность, особенно в обороне. Дома команда действует смело, полагаясь на быструю атаку и фланговые навесы, но часто проваливается при прессинге соперников.

«Ренн»

«Ренн» занимает 11 место с 38 очками. Последняя игра завершилась поражением от «Лиона» (1:4). Лидером атаки остаeтся Арно Калимуэндо с 15 голами в 31 матче. В последних 5 играх команда забила 11 и пропустила 7 мячей (в среднем 2.20 и 1.40 за матч). «Ренн» забивает в 3 матчах подряд, но оборона продолжает допускать ошибки, особенно при стандартах. Команда делает ставку на быстрые атаки и активное подключение флангов.

Факты о командах:

«Тулуза»

  • Забивает в среднем 1.00 гола за матч (последние 5 игр).
  • Пропускает в среднем 2.00 гола за матч (последние 5 игр).
  • Не выигрывает в 7 последних матчах.
  • Пропускает в 6 из 8 последних матчей.

«Ренн»

  • Забивает в среднем 2.20 гола за матч (последние 5 игр).
  • Пропускает в среднем 1.40 гола за матч (последние 5 игр).
  • Пропускает в 4 последних матчах.
  • Забивает в 3 последних матчах.

Личные встречи
35% (12)
24% (8)
41% (14)
45
Забитых мячей
53
1.32
В среднем за матч
1.56
3:2
Крупнейшая победа
5:0
Самый результативный матч:  4:2
Самая крупная ничья:  2:2
Франция. Лига 1, 32 тур
Тулуза
2 : 1
03.05.2025
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Ренн
0 : 2
10.11.2024
Тулуза
Франция. Лига 1, 29 тур
Ренн
1 : 2
13.04.2024
Тулуза
Франция. Лига 1, 16 тур
Тулуза
0 : 0
17.12.2023
Ренн
Франция. Лига 1, 23 тур
Тулуза
3 : 1
12.02.2023
Ренн
Франция. Лига 1, 15 тур
Ренн
2 : 1
12.11.2022
Тулуза
Франция. Лига 1, 27 тур
Тулуза
0 : 2
29.02.2020
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Ренн
3 : 2
27.10.2019
Тулуза
Франция. Лига 1, 35 тур
Тулуза
2 : 2
05.05.2019
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
1 : 1
30.09.2018
Тулуза
Франция. Лига 1, 35 тур
Ренн
2 : 1
29.04.2018
Тулуза
Франция. Кубок лиги, 1/4 финала
Ренн
4 : 2
10.01.2018
Тулуза
Франция. Лига 1, 4 тур
Тулуза
3 : 2
26.08.2017
Ренн
Франция. Лига 1, 30 тур
Тулуза
0 : 0
18.03.2017
Ренн
Франция. Лига 1, 14 тур
Ренн
1 : 0
25.11.2016
Тулуза
Франция. Лига 1, 28 тур
Тулуза
1 : 2
27.02.2016
Ренн
Франция. Кубок лиги, 1/8 финала
Ренн
1 : 3
15.12.2015
Тулуза
Франция. Лига 1, 4 тур
Ренн
3 : 1
29.08.2015
Тулуза
Франция. Лига 1, 25 тур
Тулуза
2 : 1
14.02.2015
Ренн
Франция. Лига 1, 7 тур
Ренн
0 : 3
23.09.2014
Тулуза
Франция. Лига 1, 29 тур
Ренн
2 : 3
15.03.2014
Тулуза
Франция. Лига 1, 11 тур
Тулуза
0 : 5
26.10.2013
Ренн
Франция. Лига 1, 24 тур
Ренн
2 : 0
10.02.2013
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
Тулуза
2 : 2
22.09.2012
Ренн
Франция. Лига 1, 28 тур
Ренн
0 : 1
18.03.2012
Тулуза
Франция. Лига 1, 12 тур
Тулуза
1 : 0
30.10.2011
Ренн
Франция. Лига 1, 24 тур
Тулуза
1 : 2
20.02.2011
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 1
03.10.2010
Тулуза
Франция. Лига 1, 29 тур
Ренн
4 : 1
20.03.2010
Тулуза
Франция. Лига 1, 13 тур
Тулуза
3 : 2
08.11.2009
Ренн
Франция. Лига 1, 22 тур
Ренн
0 : 0
31.01.2009
Тулуза
Франция. Лига 1, 4 тур
Тулуза
0 : 0
31.08.2008
Ренн
Франция. Лига 1, 37 тур
Ренн
2 : 1
10.05.2008
Тулуза
Франция. Лига 1, 19 тур
Тулуза
0 : 0
23.12.2007
Ренн
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Прогноз на матч «Тулуза» – «Ренн»

Матч обещает быть открытым и результативным: «Тулуза» на своeм поле захочет прервать серию без побед, а «Ренн» будет играть первым номером, стремясь использовать слабости обороны соперника. Учитывая атакующий настрой обеих команд и проблемы в защите, велика вероятность обмена голами. «Ренн» выглядит предпочтительнее за счeт более острого нападения, но «Тулуза» способна навязать борьбу.

Прогноз на точный счeт: 1:2 в пользу «Ренна».

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Ренн» – коэффициент 2.20
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.65
  • Индивидуальный тотал «Ренн» больше 1.5 – коэффициент 1.80
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.75
  • Точный счeт 1:2 в пользу «Ренна» – коэффициент 8.50

8.5
Точный счёт 1:2 в пользу «Ренна»
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Автор: Миронов Николай
Франция. Лига 1 Ренн Тулуза
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