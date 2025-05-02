3 мая на «Стадиум де Тулуз» состоится матч 32 тура Лиги 1 между «Тулузой» и «Ренном». Хозяева пытаются прервать серию без побед, тогда как гости ищут возможность вернуться в борьбу за место в верхней части таблицы. Обе команды показывают атакующий футбол с проблемами в обороне, что обещает зрелищный матч с обилием голов.

«Тулуза»

«Тулуза» занимает 12 место с 35 очками. В последнем туре команда сыграла вничью с «Нантом» (0:0). Лидером атаки остаeтся Закария Абуклал с 7 голами в 25 матчах. В последних 5 играх команда забила 5 и пропустила 10 мячей (в среднем 1.00 и 2.00 за игру). «Тулуза» не выигрывает 7 матчей подряд, демонстрируя нестабильность, особенно в обороне. Дома команда действует смело, полагаясь на быструю атаку и фланговые навесы, но часто проваливается при прессинге соперников.

«Ренн»

«Ренн» занимает 11 место с 38 очками. Последняя игра завершилась поражением от «Лиона» (1:4). Лидером атаки остаeтся Арно Калимуэндо с 15 голами в 31 матче. В последних 5 играх команда забила 11 и пропустила 7 мячей (в среднем 2.20 и 1.40 за матч). «Ренн» забивает в 3 матчах подряд, но оборона продолжает допускать ошибки, особенно при стандартах. Команда делает ставку на быстрые атаки и активное подключение флангов.

Факты о командах:

«Тулуза»

Забивает в среднем 1.00 гола за матч (последние 5 игр).

Пропускает в среднем 2.00 гола за матч (последние 5 игр).

Не выигрывает в 7 последних матчах.

Пропускает в 6 из 8 последних матчей.

«Ренн»

Забивает в среднем 2.20 гола за матч (последние 5 игр).

Пропускает в среднем 1.40 гола за матч (последние 5 игр).

Пропускает в 4 последних матчах.

Забивает в 3 последних матчах.

Личные встречи 35% (12) 24% (8) 41% (14) 45 Забитых мячей 53 1.32 В среднем за матч 1.56 3:2 Крупнейшая победа 5:0 Самый результативный матч: 4:2 Самая крупная ничья: 2:2 Франция. Лига 1, 32 тур Тулуза 2 : 1 Ренн Франция. Лига 1, 11 тур Ренн 0 : 2 Тулуза Франция. Лига 1, 29 тур Ренн 1 : 2 Тулуза Франция. Лига 1, 16 тур Тулуза 0 : 0 Ренн Франция. Лига 1, 23 тур Тулуза 3 : 1 Ренн Франция. Лига 1, 15 тур Ренн 2 : 1 Тулуза Франция. Лига 1, 27 тур Тулуза 0 : 2 Ренн Франция. Лига 1, 11 тур Ренн 3 : 2 Тулуза Франция. Лига 1, 35 тур Тулуза 2 : 2 Ренн Франция. Лига 1, 8 тур Ренн 1 : 1 Тулуза Франция. Лига 1, 35 тур Ренн 2 : 1 Тулуза Франция. Кубок лиги, 1/4 финала Ренн 4 : 2 Тулуза Франция. Лига 1, 4 тур Тулуза 3 : 2 Ренн Франция. Лига 1, 30 тур Тулуза 0 : 0 Ренн Франция. Лига 1, 14 тур Ренн 1 : 0 Тулуза Франция. Лига 1, 28 тур Тулуза 1 : 2 Ренн Франция. Кубок лиги, 1/8 финала Ренн 1 : 3 Тулуза Франция. Лига 1, 4 тур Ренн 3 : 1 Тулуза Франция. Лига 1, 25 тур Тулуза 2 : 1 Ренн Франция. Лига 1, 7 тур Ренн 0 : 3 Тулуза Франция. Лига 1, 29 тур Ренн 2 : 3 Тулуза Франция. Лига 1, 11 тур Тулуза 0 : 5 Ренн Франция. Лига 1, 24 тур Ренн 2 : 0 Тулуза Франция. Лига 1, 6 тур Тулуза 2 : 2 Ренн Франция. Лига 1, 28 тур Ренн 0 : 1 Тулуза Франция. Лига 1, 12 тур Тулуза 1 : 0 Ренн Франция. Лига 1, 24 тур Тулуза 1 : 2 Ренн Франция. Лига 1, 8 тур Ренн 3 : 1 Тулуза Франция. Лига 1, 29 тур Ренн 4 : 1 Тулуза Франция. Лига 1, 13 тур Тулуза 3 : 2 Ренн Франция. Лига 1, 22 тур Ренн 0 : 0 Тулуза Франция. Лига 1, 4 тур Тулуза 0 : 0 Ренн Франция. Лига 1, 37 тур Ренн 2 : 1 Тулуза Франция. Лига 1, 19 тур Тулуза 0 : 0 Ренн

Прогноз на матч «Тулуза» – «Ренн»

Матч обещает быть открытым и результативным: «Тулуза» на своeм поле захочет прервать серию без побед, а «Ренн» будет играть первым номером, стремясь использовать слабости обороны соперника. Учитывая атакующий настрой обеих команд и проблемы в защите, велика вероятность обмена голами. «Ренн» выглядит предпочтительнее за счeт более острого нападения, но «Тулуза» способна навязать борьбу.

Прогноз на точный счeт: 1:2 в пользу «Ренна».

Рекомендованные ставки: