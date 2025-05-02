3 мая на «Стадиум де Тулуз» состоится матч 32 тура Лиги 1 между «Тулузой» и «Ренном». Хозяева пытаются прервать серию без побед, тогда как гости ищут возможность вернуться в борьбу за место в верхней части таблицы. Обе команды показывают атакующий футбол с проблемами в обороне, что обещает зрелищный матч с обилием голов.
«Тулуза»
«Тулуза» занимает 12 место с 35 очками. В последнем туре команда сыграла вничью с «Нантом» (0:0). Лидером атаки остаeтся Закария Абуклал с 7 голами в 25 матчах. В последних 5 играх команда забила 5 и пропустила 10 мячей (в среднем 1.00 и 2.00 за игру). «Тулуза» не выигрывает 7 матчей подряд, демонстрируя нестабильность, особенно в обороне. Дома команда действует смело, полагаясь на быструю атаку и фланговые навесы, но часто проваливается при прессинге соперников.
«Ренн»
«Ренн» занимает 11 место с 38 очками. Последняя игра завершилась поражением от «Лиона» (1:4). Лидером атаки остаeтся Арно Калимуэндо с 15 голами в 31 матче. В последних 5 играх команда забила 11 и пропустила 7 мячей (в среднем 2.20 и 1.40 за матч). «Ренн» забивает в 3 матчах подряд, но оборона продолжает допускать ошибки, особенно при стандартах. Команда делает ставку на быстрые атаки и активное подключение флангов.
Факты о командах:
«Тулуза»
- Забивает в среднем 1.00 гола за матч (последние 5 игр).
- Пропускает в среднем 2.00 гола за матч (последние 5 игр).
- Не выигрывает в 7 последних матчах.
- Пропускает в 6 из 8 последних матчей.
«Ренн»
- Забивает в среднем 2.20 гола за матч (последние 5 игр).
- Пропускает в среднем 1.40 гола за матч (последние 5 игр).
- Пропускает в 4 последних матчах.
- Забивает в 3 последних матчах.
Прогноз на матч «Тулуза» – «Ренн»
Матч обещает быть открытым и результативным: «Тулуза» на своeм поле захочет прервать серию без побед, а «Ренн» будет играть первым номером, стремясь использовать слабости обороны соперника. Учитывая атакующий настрой обеих команд и проблемы в защите, велика вероятность обмена голами. «Ренн» выглядит предпочтительнее за счeт более острого нападения, но «Тулуза» способна навязать борьбу.
Прогноз на точный счeт: 1:2 в пользу «Ренна».
Рекомендованные ставки:
- Победа «Ренн» – коэффициент 2.20
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.65
- Индивидуальный тотал «Ренн» больше 1.5 – коэффициент 1.80
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.75
- Точный счeт 1:2 в пользу «Ренна» – коэффициент 8.50