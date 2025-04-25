26 апреля на стадионе «Дойче Банк Парк» в рамках 31 тура Бундеслиги встретятся «Айнтрахт» и «РБ Лейпциг». Обе команды входят в зону еврокубков, но сохраняют высокую мотивацию: хозяева стараются удержать место в топ-3, гости – навязать борьбу за Лигу чемпионов. Исход этой встречи может существенно повлиять на расстановку в верхней части таблицы.

«Айнтрахт»

«Айнтрахт» демонстрирует устойчивые, но не блестящие результаты: 52 очка после 30 туров и третья позиция в таблице. Главная ударная сила – Юго Экитик, на счету которого 21 гол в 44 матчах. Команда стабильно играет дома и редко уступает. При этом результативность снижается: в последних 5 матчах забито всего 4 гола, а в 3 из них франкфуртцы не смогли отличиться вовсе.

Тем не менее, в обороне «Айнтрахт» действует надeжно – 4 пропущенных за те же 5 матчей. На родном стадионе франкфуртцы не проигрывают «Лейпцигу» в 9 последних очных встречах, что создаeт психологическое преимущество.

«РБ Лейпциг»

«Лейпциг» – одна из самых сбалансированных и атакующих команд чемпионата, набравшая 49 очков. Команда не проигрывает три тура подряд, а также забивает в четырeх матчах кряду. В последних пяти встречах подопечные Марко Розе отличились 8 раз, но и пропустили столько же.

Беньямин Шешко продолжает впечатлять – у него 20 голов в 41 матче, он ведeт команду вперeд. Однако оборона «быков» периодически даeт сбои: 1.60 пропущенного мяча в среднем за игру – тревожный показатель на фоне сильных соперников.

Факты о командах

«Айнтрахт»:

Не проигрывает дома «Лейпцигу» 9 матчей подряд

Пропускает в среднем 0.80 гола за игру

Забивает в среднем 0.80 гола за игру за последние 5 матчей

«РБ Лейпциг»:

Не проигрывает 3 тура кряду

Забивает в 4 последних матчах

Пропускает в 4 последних матчах

В среднем: 1.60 забитого и 1.60 пропущенного за матч

Личные встречи 25% (5) 40% (8) 35% (7) 24 Забитых мячей 26 1.2 В среднем за матч 1.3 4:0 Крупнейшая победа 3:0 Самый результативный матч: 4:0 Самая крупная ничья: 2:2 Германия. Бундеслига, 14 тур РБ Лейпциг 2 : 1 Айнтрахт Германия. Кубок, 1/8 финала РБ Лейпциг 3 : 0 Айнтрахт Германия. Бундеслига, 34 тур Айнтрахт 2 : 2 РБ Лейпциг Германия. Бундеслига, 17 тур РБ Лейпциг 0 : 1 Айнтрахт Германия. Кубок, Финал РБ Лейпциг 2 : 0 Айнтрахт Германия. Бундеслига, 22 тур РБ Лейпциг 2 : 1 Айнтрахт Германия. Бундеслига, 5 тур Айнтрахт 4 : 0 РБ Лейпциг Германия. Бундеслига, 27 тур РБ Лейпциг 0 : 0 Айнтрахт Германия. Бундеслига, 10 тур Айнтрахт 1 : 1 РБ Лейпциг Германия. Бундеслига, 25 тур РБ Лейпциг 1 : 1 Айнтрахт Германия. Бундеслига, 8 тур Айнтрахт 1 : 1 РБ Лейпциг Германия. Кубок, 1/8 финала Айнтрахт 3 : 1 РБ Лейпциг Германия. Бундеслига, 19 тур Айнтрахт 2 : 0 РБ Лейпциг Германия. Бундеслига, 2 тур РБ Лейпциг 2 : 1 Айнтрахт Германия. Бундеслига, 21 тур РБ Лейпциг 0 : 0 Айнтрахт Германия. Бундеслига, 4 тур Айнтрахт 1 : 1 РБ Лейпциг Германия. Бундеслига, 23 тур Айнтрахт 2 : 1 РБ Лейпциг Германия. Бундеслига, 6 тур РБ Лейпциг 2 : 1 Айнтрахт Германия. Бундеслига, 34 тур Айнтрахт 2 : 2 РБ Лейпциг Германия. Бундеслига, 17 тур РБ Лейпциг 3 : 0 Айнтрахт

Прогноз на матч «Айнтрахт» – «РБ Лейпциг»

Форма «Айнтрахта» дома – это фактор, который нельзя игнорировать. Франкфуртцы играют сдержанно и надeжно, особенно в родных стенах. Однако «Лейпциг» опасен в атаке и, несмотря на нестабильность в обороне, способен найти путь к воротам любого соперника. Ожидается упорная борьба с обменом голами. Вероятен ничейный результат или минимальная победа гостей.

Рекомендованные ставки и коэффициенты