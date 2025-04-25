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«Айнтрахт» – «РБ Лейпциг»: прогноз и ставки на матч 26 апреля 2025 с коэффициентом 2.05

25 апреля 2025 10:41
Айнтрахт - РБ Лейпциг
26 апр. 2025, суббота 19:30 | Германия. Бундеслига, 31 тур
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2.05
Тотал больше 2.5 голов – коэфф. - 2.05
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26 апреля на стадионе «Дойче Банк Парк» в рамках 31 тура Бундеслиги встретятся «Айнтрахт» и «РБ Лейпциг». Обе команды входят в зону еврокубков, но сохраняют высокую мотивацию: хозяева стараются удержать место в топ-3, гости – навязать борьбу за Лигу чемпионов. Исход этой встречи может существенно повлиять на расстановку в верхней части таблицы.

«Айнтрахт»

«Айнтрахт» демонстрирует устойчивые, но не блестящие результаты: 52 очка после 30 туров и третья позиция в таблице. Главная ударная сила – Юго Экитик, на счету которого 21 гол в 44 матчах. Команда стабильно играет дома и редко уступает. При этом результативность снижается: в последних 5 матчах забито всего 4 гола, а в 3 из них франкфуртцы не смогли отличиться вовсе.

Тем не менее, в обороне «Айнтрахт» действует надeжно – 4 пропущенных за те же 5 матчей. На родном стадионе франкфуртцы не проигрывают «Лейпцигу» в 9 последних очных встречах, что создаeт психологическое преимущество.

«РБ Лейпциг»

«Лейпциг» – одна из самых сбалансированных и атакующих команд чемпионата, набравшая 49 очков. Команда не проигрывает три тура подряд, а также забивает в четырeх матчах кряду. В последних пяти встречах подопечные Марко Розе отличились 8 раз, но и пропустили столько же.

Беньямин Шешко продолжает впечатлять – у него 20 голов в 41 матче, он ведeт команду вперeд. Однако оборона «быков» периодически даeт сбои: 1.60 пропущенного мяча в среднем за игру – тревожный показатель на фоне сильных соперников.

Факты о командах

«Айнтрахт»:

  • Не проигрывает дома «Лейпцигу» 9 матчей подряд
  • Пропускает в среднем 0.80 гола за игру
  • Забивает в среднем 0.80 гола за игру за последние 5 матчей

«РБ Лейпциг»:

  • Не проигрывает 3 тура кряду
  • Забивает в 4 последних матчах
  • Пропускает в 4 последних матчах
  • В среднем: 1.60 забитого и 1.60 пропущенного за матч

Личные встречи
25% (5)
40% (8)
35% (7)
24
Забитых мячей
26
1.2
В среднем за матч
1.3
4:0
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч:  4:0
Самая крупная ничья:  2:2
Германия. Бундеслига, 14 тур
РБ Лейпциг
2 : 1
15.12.2024
Айнтрахт
Германия. Кубок, 1/8 финала
РБ Лейпциг
3 : 0
04.12.2024
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 34 тур
Айнтрахт
2 : 2
18.05.2024
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 17 тур
РБ Лейпциг
0 : 1
13.01.2024
Айнтрахт
Германия. Кубок, Финал
РБ Лейпциг
2 : 0
03.06.2023
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 22 тур
РБ Лейпциг
2 : 1
25.02.2023
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 5 тур
Айнтрахт
4 : 0
03.09.2022
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 27 тур
РБ Лейпциг
0 : 0
20.03.2022
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 1
30.10.2021
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 25 тур
РБ Лейпциг
1 : 1
14.03.2021
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
1 : 1
21.11.2020
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/8 финала
Айнтрахт
3 : 1
04.02.2020
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 19 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.01.2020
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 2 тур
РБ Лейпциг
2 : 1
25.08.2019
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 21 тур
РБ Лейпциг
0 : 0
09.02.2019
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 4 тур
Айнтрахт
1 : 1
23.09.2018
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 23 тур
Айнтрахт
2 : 1
19.02.2018
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 6 тур
РБ Лейпциг
2 : 1
23.09.2017
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 34 тур
Айнтрахт
2 : 2
20.05.2017
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 17 тур
РБ Лейпциг
3 : 0
21.01.2017
Айнтрахт
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Прогноз на матч «Айнтрахт» – «РБ Лейпциг»

Форма «Айнтрахта» дома – это фактор, который нельзя игнорировать. Франкфуртцы играют сдержанно и надeжно, особенно в родных стенах. Однако «Лейпциг» опасен в атаке и, несмотря на нестабильность в обороне, способен найти путь к воротам любого соперника. Ожидается упорная борьба с обменом голами. Вероятен ничейный результат или минимальная победа гостей.

Рекомендованные ставки и коэффициенты

  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.05
  • Индивидуальный тотал «РБ Лейпциг» больше 1.5 – коэффициент 2.10
  • Результат + тотал: «РБ Лейпциг» не проиграет и ТБ (1.5) – коэффициент 1.95

2.05
Тотал больше 2.5 голов – коэфф. - 2.05
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Автор: Ланьков Роман
Германия. Бундеслига РБ Лейпциг Айнтрахт
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Матч завершен
4 : 0
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1 : 3
1.57
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