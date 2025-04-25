26 апреля на стадионе «Дойче Банк Парк» в рамках 31 тура Бундеслиги встретятся «Айнтрахт» и «РБ Лейпциг». Обе команды входят в зону еврокубков, но сохраняют высокую мотивацию: хозяева стараются удержать место в топ-3, гости – навязать борьбу за Лигу чемпионов. Исход этой встречи может существенно повлиять на расстановку в верхней части таблицы.
«Айнтрахт»
«Айнтрахт» демонстрирует устойчивые, но не блестящие результаты: 52 очка после 30 туров и третья позиция в таблице. Главная ударная сила – Юго Экитик, на счету которого 21 гол в 44 матчах. Команда стабильно играет дома и редко уступает. При этом результативность снижается: в последних 5 матчах забито всего 4 гола, а в 3 из них франкфуртцы не смогли отличиться вовсе.
Тем не менее, в обороне «Айнтрахт» действует надeжно – 4 пропущенных за те же 5 матчей. На родном стадионе франкфуртцы не проигрывают «Лейпцигу» в 9 последних очных встречах, что создаeт психологическое преимущество.
«РБ Лейпциг»
«Лейпциг» – одна из самых сбалансированных и атакующих команд чемпионата, набравшая 49 очков. Команда не проигрывает три тура подряд, а также забивает в четырeх матчах кряду. В последних пяти встречах подопечные Марко Розе отличились 8 раз, но и пропустили столько же.
Беньямин Шешко продолжает впечатлять – у него 20 голов в 41 матче, он ведeт команду вперeд. Однако оборона «быков» периодически даeт сбои: 1.60 пропущенного мяча в среднем за игру – тревожный показатель на фоне сильных соперников.
Факты о командах
«Айнтрахт»:
- Не проигрывает дома «Лейпцигу» 9 матчей подряд
- Пропускает в среднем 0.80 гола за игру
- Забивает в среднем 0.80 гола за игру за последние 5 матчей
«РБ Лейпциг»:
- Не проигрывает 3 тура кряду
- Забивает в 4 последних матчах
- Пропускает в 4 последних матчах
- В среднем: 1.60 забитого и 1.60 пропущенного за матч
Прогноз на матч «Айнтрахт» – «РБ Лейпциг»
Форма «Айнтрахта» дома – это фактор, который нельзя игнорировать. Франкфуртцы играют сдержанно и надeжно, особенно в родных стенах. Однако «Лейпциг» опасен в атаке и, несмотря на нестабильность в обороне, способен найти путь к воротам любого соперника. Ожидается упорная борьба с обменом голами. Вероятен ничейный результат или минимальная победа гостей.
Рекомендованные ставки и коэффициенты
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.05
- Индивидуальный тотал «РБ Лейпциг» больше 1.5 – коэффициент 2.10
- Результат + тотал: «РБ Лейпциг» не проиграет и ТБ (1.5) – коэффициент 1.95