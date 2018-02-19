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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Айнтрахт - РБ Лейпциг
Айнтрахт - РБ Лейпциг: обзор матча 19 февраля 2018
Айнтрахт
19.02.2018, понедельник, 22:30
Германия. Бундеслига, 23 тур
2 : 1
Завершен
РБ Лейпциг
22'
Т. Чендлер
26'
К. Боатенг
13'
Ж. Огустен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Айнтрахт - РБ Лейпциг
81'
Желтая карточка
Л. Клостерманн
Желтая карточка
С. Фалет
75'
Желтая карточка
К. Боатенг
66'
Желтая карточка
Т. Чендлер
64'
51'
Желтая карточка
В. Орбан
Желтая карточка
М. Хасебе
47'
Желтая карточка
М. Вольф
38'
Желтая карточка
А. Ребич
33'
ГОЛ! 2:1!
К. Боатенг
Пас отдал
А. Ребич
26'
ГОЛ! 1:1!
Т. Чендлер
Пас отдал
Д. Абрахам
22'
13'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Огустен
Пас отдал
К. Лаймер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Лукаш Градецки
ВР
20
Макото Хасебе
ЦЗ
13
Карлос Сальседо
ЦЗ
5
Симон Фалет
ЦЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
22
Себастьян Аллер
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
8
Наби Кейта
ЦП
6
Диего Демме
ЦП
31
Штефан Илсанкер
ЦП
20
Марсель Забитцер
ЦП
27
Конрад Лаймер
ЦП
11
Адемола Лукман
ЦФ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
Главный тренер
Мартин Демичелис
Айнтрахт
37
Ян Циммерманн
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
6
Желсон Фернандес
ЦП
25
Аймен Баркок
АП
8
Мият Гачинович
АП
РБ Лейпциг
38
Ивон Мвого
ВР
13
Бернардо
ЦЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
13
Доминик Кайзер
ЦП
11
Тимо Вернер
ЦФ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
3-2-2-1
1
Градецки
13
Сальседо
5
Фалет
19
Абрахам
20
Хасебе
21
Да Коста
9
Ребич
27
Боатенг
22
Аллер
3-5-2
25
Гулачи
16
Клостерманн
2
Упамекано
4
Орбан
8
Кейта
31
Илсанкер
20
Забитцер
27
Лаймер
6
Демме
97
Огустен
11
Лукман
Остались в запасе
Айнтрахт
РБ Лейпциг
37
Ян Циммерманн
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
6
Желсон Фернандес
ЦП
25
Аймен Баркок
АП
8
Мият Гачинович
АП
Главный тренер
Адольф Хюттер
13
Бернардо
ЦЗ
38
Ивон Мвого
ВР
16
Ибраима Конате
ЦЗ
13
Доминик Кайзер
ЦП
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
11
Тимо Вернер
ЦФ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Главный тренер
Мартин Демичелис
Остались в запасе
37
Ян Циммерманн
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
6
Желсон Фернандес
ЦП
25
Аймен Баркок
АП
8
Мият Гачинович
АП
Остались в запасе
13
Бернардо
ЦЗ
38
Ивон Мвого
ВР
16
Ибраима Конате
ЦЗ
13
Доминик Кайзер
ЦП
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
11
Тимо Вернер
ЦФ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Главный тренер
Мартин Демичелис
Статистика матча Айнтрахт - РБ Лейпциг
6
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
2
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
- : -
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Рот-Вайсс
1 : 2
27.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 7 тур
РБ Лейпциг
4 : 0
24.10.2026
Эльверсберг
Информация о матче
Стадион:
Дойче банк Парк
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 3
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