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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Айнтрахт - РБ Лейпциг
Айнтрахт - РБ Лейпциг: обзор матча 21 ноября 2020
Айнтрахт
21.11.2020, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 8 тур
1 : 1
Завершен
РБ Лейпциг
43'
А. Баркок
57'
Ю. Поульсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Айнтрахт - РБ Лейпциг
Желтая карточка
Д. Абрахам
83'
Замена
Б. Дост
️️️️
А. Силва
79'
72'
Замена
Д. Клюйверт
️️️️
К. Нкунку
Замена
Д. Кор
️️️️
Д. Камада
63'
Желтая карточка
Д. Соу
59'
57'
ГОЛ! 1:1!
Ю. Поульсен
Пас отдал
Анхелиньо
Желтая карточка
Э. Дурм
48'
46'
Замена
В. Орбан
️️️️
Д. Упамекано
46'
Замена
Э. Форсберг
️️️️
Д. Ольмо
46'
Замена
Ю. Поульсен
️️️️
А. Серлот
45'
Желтая карточка
Д. Ольмо
ГОЛ! 1:0!
А. Баркок
Пас отдал
Э. Н'Дика
43'
9'
Желтая карточка
К. Нкунку
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
19
Давид Абрахам
ЦЗ
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
18
Филип Костич
ЛВ
31
Штефан Илсанкер
ЦП
97
Джибриль Соу
ЦП
18
Даичи Камада
АП
25
Аймен Баркок
АП
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
10
Тайлер Адамс
ОП
21
Амаду Айдара
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
20
Марсель Забитцер
ЦП
20
Дани Ольмо
АП
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
9
Александр Серлот
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Айнтрахт
15
Маркус Шуберт
ВР
20
Макото Хасебе
ЦЗ
3
Тута
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
31
Доминик Кор
ЦП
12
Бас Дост
ЦФ
РБ Лейпциг
1
Хосеп Мартинес
ВР
4
Вилли Орбан
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
20
Йоша Вос
АП
10
Лазар Самарджич
АП
25
Деннис Борковски
ЦФ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
4-2-3-1
1
Трапп
19
Абрахам
13
Хинтереггер
26
Н'Дика
37
Дурм
31
Илсанкер
97
Соу
18
Костич
25
Баркок
18
Камада
19
Силва
3-1-3-1-2
25
Гулачи
2
Упамекано
16
Конате
17
Анхелиньо
10
Адамс
21
Айдара
44
Кампль
20
Забитцер
20
Ольмо
9
Серлот
28
Нкунку
18
Камада
31
Кор
31
Кор
18
Камада
19
Силва
12
Дост
12
Дост
19
Силва
28
Нкунку
19
Клюйверт
19
Клюйверт
28
Нкунку
2
Упамекано
4
Орбан
4
Орбан
2
Упамекано
20
Ольмо
10
Форсберг
10
Форсберг
20
Ольмо
9
Серлот
15
Поульсен
15
Поульсен
9
Серлот
Остались в запасе
Айнтрахт
РБ Лейпциг
20
Макото Хасебе
ЦЗ
15
Маркус Шуберт
ВР
3
Тута
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
Главный тренер
Адольф Хюттер
1
Хосеп Мартинес
ВР
25
Деннис Борковски
ЦФ
20
Йоша Вос
АП
10
Лазар Самарджич
АП
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Остались в запасе
20
Макото Хасебе
ЦЗ
15
Маркус Шуберт
ВР
3
Тута
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
Остались в запасе
1
Хосеп Мартинес
ВР
25
Деннис Борковски
ЦФ
20
Йоша Вос
АП
10
Лазар Самарджич
АП
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Статистика матча Айнтрахт - РБ Лейпциг
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
- : -
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Рот-Вайсс
1 : 2
27.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Стадион:
Дойче банк Парк
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