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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Айнтрахт - РБ Лейпциг
Айнтрахт - РБ Лейпциг: обзор матча 03 сентября 2022
Айнтрахт
03.09.2022, суббота, 19:30
Германия. Бундеслига, 5 тур
4 : 0
Завершен
РБ Лейпциг
16'
Д. Камада
22'
С. Роде
67'
Тута
84'
Р. Борре (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Айнтрахт - РБ Лейпциг
Замена
Х. Смольчич
️️️️
К. Ленц
87'
Замена
Т. Чендлер
️️️️
К. Якич
86'
ГОЛ с пенальти! 4:0!
Р. Борре
84'
Замена
А. Кнауфф
️️️️
Й. Линдстрем
74'
Замена
Р. Борре
️️️️
Р. Коло Муани
74'
74'
Замена
А. Силва
️️️️
Т. Вернер
69'
Замена
А. Айдара
️️️️
М. Симакан
69'
Замена
М. Хальстенберг
️️️️
Д. Раум
ГОЛ! 3:0!
Тута
67'
60'
Желтая карточка
Б. Хенрикс
46'
Замена
Д. Собослаи
️️️️
К. Кампль
Желтая карточка
Д. Соу
33'
Замена
Э. Эбимбе
️️️️
С. Роде
32'
ГОЛ! 2:0!
С. Роде
Пас отдал
Р. Коло Муани
22'
ГОЛ! 1:0!
Д. Камада
Пас отдал
Р. Коло Муани
16'
11'
Замена
Э. Форсберг
️️️️
Д. Ольмо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
3
Кристофер Ленц
ЛЗ
3
Тута
ЦЗ
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
18
Кристиян Якич
ОП
17
Себастьян Роде
ЦП
97
Джибриль Соу
ЦП
35
Йеспер Линдстрем
АП
27
Марио Гетце
АП
18
Даичи Камада
АП
9
Рандаль Коло Муани
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
22
Давид Раум
ЛЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
27
Конрад Лаймер
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
20
Дани Ольмо
АП
11
Тимо Вернер
ЦФ
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Айнтрахт
1
Диант Рамай
ВР
20
Макото Хасебе
ЦЗ
6
Хрвое Смольчич
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
17
Фарид Алиду
ЛВ
29
Эрик Эбимбе
ПВ
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
19
Рафаэль Борре
ЦФ
27
Лукас Аларио
ЦФ
РБ Лейпциг
28
Янис Бласвих
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
21
Амаду Айдара
ЦП
21
Ксавер Шлагер
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
12
Уго Новоа
ПВ
19
Андре Силва
ЦФ
3-1-2-3-1
1
Трапп
3
Ленц
26
Н'Дика
3
Тута
18
Якич
17
Роде
97
Соу
35
Линдстрем
18
Камада
27
Гетце
9
Муани
3-2-2-1-2
25
Гулачи
4
Орбан
24
Гвардиол
3
Симакан
39
Хенрикс
22
Раум
27
Лаймер
44
Кампль
20
Ольмо
28
Нкунку
11
Вернер
3
Ленц
6
Смольчич
6
Смольчич
3
Ленц
18
Якич
22
Чендлер
22
Чендлер
18
Якич
17
Роде
29
Эбимбе
29
Эбимбе
17
Роде
35
Линдстрем
7
Кнауфф
7
Кнауфф
35
Линдстрем
9
Муани
19
Борре
19
Борре
9
Муани
44
Кампль
8
Собослаи
8
Собослаи
44
Кампль
22
Раум
23
Хальстенберг
23
Хальстенберг
22
Раум
3
Симакан
21
Айдара
21
Айдара
3
Симакан
20
Ольмо
10
Форсберг
10
Форсберг
20
Ольмо
11
Вернер
19
Силва
19
Силва
11
Вернер
Остались в запасе
Айнтрахт
РБ Лейпциг
1
Диант Рамай
ВР
20
Макото Хасебе
ЦЗ
17
Фарид Алиду
ЛВ
27
Лукас Аларио
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
12
Уго Новоа
ПВ
28
Янис Бласвих
ВР
22
Абду Диалло
ЦЗ
21
Ксавер Шлагер
ЦП
Главный тренер
Доменико Тедеско
Остались в запасе
1
Диант Рамай
ВР
20
Макото Хасебе
ЦЗ
17
Фарид Алиду
ЛВ
27
Лукас Аларио
ЦФ
Остались в запасе
12
Уго Новоа
ПВ
28
Янис Бласвих
ВР
22
Абду Диалло
ЦЗ
21
Ксавер Шлагер
ЦП
Главный тренер
Оливер Глазнер
Главный тренер
Доменико Тедеско
Статистика матча Айнтрахт - РБ Лейпциг
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 11 тур
Фрайбург
- : -
29.11.2026
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Стадион:
Дойче банк Парк
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