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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
РБ Лейпциг - Айнтрахт
РБ Лейпциг - Айнтрахт: обзор матча 14 марта 2021
РБ Лейпциг
14.03.2021, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 25 тур
1 : 1
Завершен
Айнтрахт
47'
Э. Форсберг
61'
Д. Камада
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол РБ Лейпциг - Айнтрахт
Желтая карточка
Н. Мукиэле
90'
+3
Замена
Т. Адамс
️️️️
А. Айдара
86'
Замена
Х. Хванг
️️️️
Э. Форсберг
86'
81'
Замена
Р. Ахе
️️️️
Д. Камада
Замена
К. Нкунку
️️️️
Ю. Поульсен
75'
Замена
Д. Ольмо
️️️️
Д. Клюйверт
75'
72'
Замена
А. Баркок
️️️️
А. Юнес
72'
Замена
Л. Йович
️️️️
А. Силва
69'
Желтая карточка
Тута
61'
ГОЛ! 1:1!
Д. Камада
Пас отдал
А. Силва
49'
Желтая карточка
Э. Н'Дика
ГОЛ! 1:0!
Э. Форсберг
47'
Желтая карточка
Д. Клюйверт
44'
Замена
Л. Клостерманн
️️️️
Д. Упамекано
28'
15'
Желтая карточка
А. Юнес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
20
Марсель Забитцер
ЦП
21
Амаду Айдара
ЦП
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
9
Александр Серлот
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
20
Макото Хасебе
ЦЗ
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
3
Тута
ЦЗ
18
Филип Костич
ЛВ
17
Себастьян Роде
ЦП
31
Штефан Илсанкер
ЦП
97
Джибриль Соу
ЦП
18
Даичи Камада
АП
8
Амин Юнес
АП
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
РБ Лейпциг
1
Хосеп Мартинес
ВР
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
10
Тайлер Адамс
ОП
44
Кевин Кампль
ЦП
20
Дани Ольмо
АП
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
Айнтрахт
15
Маркус Шуберт
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
25
Аймен Баркок
АП
70
Айдин Хрустич
ЦФ
9
Рагнар Ахе
ЦФ
9
Лука Йович
ЦФ
4-2-2-2
25
Гулачи
23
Хальстенберг
2
Упамекано
4
Орбан
20
Мукиэле
20
Забитцер
21
Айдара
10
Форсберг
19
Клюйверт
9
Серлот
15
Поульсен
3-3-3-1
1
Трапп
20
Хасебе
26
Н'Дика
3
Тута
17
Роде
31
Илсанкер
97
Соу
18
Камада
8
Юнес
18
Костич
19
Силва
15
Поульсен
28
Нкунку
28
Нкунку
15
Поульсен
2
Упамекано
16
Клостерманн
16
Клостерманн
2
Упамекано
21
Айдара
10
Адамс
10
Адамс
21
Айдара
19
Клюйверт
20
Ольмо
20
Ольмо
19
Клюйверт
10
Форсберг
7
Хванг
7
Хванг
10
Форсберг
8
Юнес
25
Баркок
25
Баркок
8
Юнес
18
Камада
9
Ахе
9
Ахе
18
Камада
19
Силва
9
Йович
9
Йович
19
Силва
Остались в запасе
РБ Лейпциг
Айнтрахт
1
Хосеп Мартинес
ВР
16
Ибраима Конате
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
44
Кевин Кампль
ЦП
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
15
Маркус Шуберт
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
70
Айдин Хрустич
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Остались в запасе
1
Хосеп Мартинес
ВР
16
Ибраима Конате
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
44
Кевин Кампль
ЦП
Остались в запасе
15
Маркус Шуберт
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
70
Айдин Хрустич
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Главный тренер
Адольф Хюттер
Статистика матча РБ Лейпциг - Айнтрахт
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
- : -
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Рот-Вайсс
1 : 2
27.10.2026
РБ Лейпциг
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Стадион:
Ред Булл Арена
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