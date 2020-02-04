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Расписание матчей
Германия. Кубок
Айнтрахт - РБ Лейпциг
Айнтрахт - РБ Лейпциг: обзор матча 04 февраля 2020
Айнтрахт
04.02.2020, вторник, 20:30
Германия. Кубок, 1/8 финала
3 : 1
Завершен
РБ Лейпциг
17'
А. Силва (П)
51'
Ф. Костич
90+5'
Ф. Костич
69'
Д. Ольмо
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Айнтрахт - РБ Лейпциг
ГОЛ! 3:1!
Ф. Костич
Пас отдал
Г. Пасьенса
90'
+5
69'
ГОЛ! 2:1!
Д. Ольмо
Пас отдал
Анхелиньо
ГОЛ! 2:0!
Ф. Костич
Пас отдал
С. Роде
51'
Желтая карточка
С. Роде
42'
Желтая карточка
М. Гачинович
20'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Силва
17'
16'
Желтая карточка
М. Хальстенберг
2'
Желтая карточка
А. Айдара
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
20
Макото Хасебе
ЦЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
18
Филип Костич
ЛВ
97
Джибриль Соу
ЦП
17
Себастьян Роде
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
РБ Лейпциг
38
Ивон Мвого
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
17
Анхелиньо
ЛЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
27
Конрад Лаймер
ЦП
21
Амаду Айдара
ЦП
20
Марсель Забитцер
ЦП
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
14
Патрик Шик
ЦФ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Главный тренер
Мартин Демичелис
Айнтрахт
1
Фредерик Реннов
ВР
21
Данни Да Коста
ПЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
31
Доминик Кор
ЦП
18
Даичи Камада
АП
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
4
Итан Ампаду
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
10
Тайлер Адамс
ОП
17
Ханнес Вольф
АП
20
Дани Ольмо
АП
11
Адемола Лукман
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Трапп
19
Абрахам
26
Н'Дика
13
Хинтереггер
20
Хасебе
6
Туре
97
Соу
17
Роде
18
Костич
8
Гачинович
19
Силва
4-3-3
38
Мвого
23
Хальстенберг
2
Упамекано
16
Клостерманн
17
Анхелиньо
27
Лаймер
21
Айдара
20
Забитцер
15
Поульсен
14
Шик
28
Нкунку
Остались в запасе
Айнтрахт
РБ Лейпциг
18
Даичи Камада
АП
1
Фредерик Реннов
ВР
21
Данни Да Коста
ПЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
31
Доминик Кор
ЦП
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
20
Норди Мукиэле
ПЗ
10
Тайлер Адамс
ОП
17
Ханнес Вольф
АП
11
Адемола Лукман
ЦФ
25
Петер Гулачи
ВР
4
Итан Ампаду
ЦЗ
20
Дани Ольмо
АП
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Мартин Демичелис
Остались в запасе
18
Даичи Камада
АП
1
Фредерик Реннов
ВР
21
Данни Да Коста
ПЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
31
Доминик Кор
ЦП
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
Остались в запасе
20
Норди Мукиэле
ПЗ
10
Тайлер Адамс
ОП
17
Ханнес Вольф
АП
11
Адемола Лукман
ЦФ
25
Петер Гулачи
ВР
4
Итан Ампаду
ЦЗ
20
Дани Ольмо
АП
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Главный тренер
Мартин Демичелис
Статистика матча Айнтрахт - РБ Лейпциг
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
- : -
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Рот-Вайсс
1 : 2
27.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Стадион:
Дойче банк Парк
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