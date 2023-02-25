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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
РБ Лейпциг - Айнтрахт
РБ Лейпциг - Айнтрахт: обзор матча 25 февраля 2023
РБ Лейпциг
25.02.2023, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 22 тур
2 : 1
Завершен
Айнтрахт
6'
Т. Вернер
40'
Э. Форсберг
61'
Д. Соу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол РБ Лейпциг - Айнтрахт
Замена
М. Симакан
️️️️
Б. Хенрикс
90'
+1
88'
Замена
Л. Аларио
️️️️
М. Хасебе
84'
Желтая карточка
М. Хасебе
Желтая карточка
К. Лаймер
84'
79'
Замена
Р. Борре
️️️️
Д. Камада
76'
Желтая карточка
Д. Соу
Замена
К. Шлагер
️️️️
К. Кампль
69'
Замена
А. Айдара
️️️️
Э. Форсберг
69'
Замена
А. Силва
️️️️
Т. Вернер
69'
61'
ГОЛ! 2:1!
Д. Соу
Пас отдал
А. Бута
60'
Замена
К. Ленц
️️️️
А. Кнауфф
60'
Замена
А. Бута
️️️️
Ф. Макс
60'
Замена
К. Якич
️️️️
С. Роде
Замена
К. Нкунку
️️️️
Ю. Поульсен
59'
57'
Желтая карточка
С. Роде
ГОЛ! 2:0!
Э. Форсберг
Пас отдал
Т. Вернер
40'
Желтая карточка
В. Орбан
33'
ГОЛ! 1:0!
Т. Вернер
Пас отдал
Э. Форсберг
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РБ Лейпциг
28
Янис Бласвих
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
27
Конрад Лаймер
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
3
Тута
ЦЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
6
Хрвое Смольчич
ЦЗ
97
Джибриль Соу
ЦП
17
Себастьян Роде
ЦП
18
Даичи Камада
АП
35
Йеспер Линдстрем
АП
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
9
Рандаль Коло Муани
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
РБ Лейпциг
1
Эрьян Нюланд
ВР
22
Давид Раум
ЛЗ
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
21
Амаду Айдара
ЦП
21
Ксавер Шлагер
ЦП
19
Андре Силва
ЦФ
8
Каден Кларк
ЦФ
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
Айнтрахт
1
Диант Рамай
ВР
3
Кристофер Ленц
ЛЗ
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
20
Аурелиу Бута
ПЗ
17
Фарид Алиду
ЛВ
18
Кристиян Якич
ОП
10
Пакстен Ааронсон
АП
19
Рафаэль Борре
ЦФ
27
Лукас Аларио
ЦФ
4-2-2-2
28
Бласвих
23
Хальстенберг
4
Орбан
24
Гвардиол
39
Хенрикс
27
Лаймер
44
Кампль
10
Форсберг
8
Собослаи
11
Вернер
15
Поульсен
4-2-3-1
1
Трапп
3
Тута
20
Хасебе
6
Смольчич
30
Макс
97
Соу
17
Роде
7
Кнауфф
35
Линдстрем
18
Камада
9
Муани
39
Хенрикс
3
Симакан
3
Симакан
39
Хенрикс
10
Форсберг
21
Айдара
21
Айдара
10
Форсберг
44
Кампль
21
Шлагер
21
Шлагер
44
Кампль
11
Вернер
19
Силва
19
Силва
11
Вернер
15
Поульсен
28
Нкунку
28
Нкунку
15
Поульсен
7
Кнауфф
3
Ленц
3
Ленц
7
Кнауфф
30
Макс
20
Бута
20
Бута
30
Макс
17
Роде
18
Якич
18
Якич
17
Роде
18
Камада
19
Борре
19
Борре
18
Камада
20
Хасебе
27
Аларио
27
Аларио
20
Хасебе
Остались в запасе
РБ Лейпциг
Айнтрахт
1
Эрьян Нюланд
ВР
22
Давид Раум
ЛЗ
8
Каден Кларк
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
1
Диант Рамай
ВР
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
10
Пакстен Ааронсон
АП
17
Фарид Алиду
ЛВ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Остались в запасе
1
Эрьян Нюланд
ВР
22
Давид Раум
ЛЗ
8
Каден Кларк
ЦФ
Остались в запасе
1
Диант Рамай
ВР
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
10
Пакстен Ааронсон
АП
17
Фарид Алиду
ЛВ
Главный тренер
Марко Розе
Главный тренер
Оливер Глазнер
Статистика матча РБ Лейпциг - Айнтрахт
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 11 тур
Фрайбург
- : -
29.11.2026
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Стадион:
Ред Булл Арена
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