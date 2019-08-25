Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
РБ Лейпциг - Айнтрахт
РБ Лейпциг - Айнтрахт: обзор матча 25 августа 2019
РБ Лейпциг
25.08.2019, воскресенье, 16:30
Германия. Бундеслига, 2 тур
2 : 1
Завершен
Айнтрахт
10'
Т. Вернер
80'
Ю. Поульсен
89'
Г. Пасьенса
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол РБ Лейпциг - Айнтрахт
90'
+2
Желтая карточка
Д. Кор
89'
ГОЛ! 2:1!
Г. Пасьенса
Пас отдал
Т. Чендлер
ГОЛ! 2:0!
Ю. Поульсен
Пас отдал
Э. Форсберг
80'
Желтая карточка
Ю. Поульсен
59'
41'
Желтая карточка
Г. Пасьенса
ГОЛ! 1:0!
Т. Вернер
Пас отдал
Ю. Поульсен
10'
Желтая карточка
Д. Демме
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
6
Диего Демме
ЦП
20
Марсель Забитцер
ЦП
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Мартин Демичелис
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
20
Макото Хасебе
ЦЗ
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
18
Филип Костич
ЛВ
17
Себастьян Роде
ЦП
31
Доминик Кор
ЦП
18
Даичи Камада
АП
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
9
Деян Йовелич
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
РБ Лейпциг
38
Ивон Мвого
ВР
4
Марсело Сараччи
ЛЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
44
Кевин Кампль
ЦП
21
Амаду Айдара
ЦП
31
Штефан Илсанкер
ЦП
27
Конрад Лаймер
ЦП
11
Адемола Лукман
ЦФ
10
Матеус Кунья
ЦФ
Айнтрахт
1
Фредерик Реннов
ВР
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
6
Лукас Торро
ОП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
6
Желсон Фернандес
ЦП
3-2-2-3
25
Гулачи
16
Конате
4
Орбан
16
Клостерманн
23
Хальстенберг
20
Мукиэле
6
Демме
20
Забитцер
11
Вернер
15
Поульсен
28
Нкунку
4-2-2-2
1
Трапп
37
Дурм
26
Н'Дика
19
Абрахам
20
Хасебе
17
Роде
31
Кор
18
Камада
18
Костич
9
Йовелич
9
Пасьенса
Остались в запасе
РБ Лейпциг
Айнтрахт
11
Адемола Лукман
ЦФ
4
Марсело Сараччи
ЛЗ
38
Ивон Мвого
ВР
44
Кевин Кампль
ЦП
21
Амаду Айдара
ЦП
31
Штефан Илсанкер
ЦП
27
Конрад Лаймер
ЦП
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
10
Матеус Кунья
ЦФ
Главный тренер
Мартин Демичелис
6
Лукас Торро
ОП
1
Фредерик Реннов
ВР
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
6
Желсон Фернандес
ЦП
Главный тренер
Адольф Хюттер
Остались в запасе
11
Адемола Лукман
ЦФ
4
Марсело Сараччи
ЛЗ
38
Ивон Мвого
ВР
44
Кевин Кампль
ЦП
21
Амаду Айдара
ЦП
31
Штефан Илсанкер
ЦП
27
Конрад Лаймер
ЦП
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
10
Матеус Кунья
ЦФ
Остались в запасе
6
Лукас Торро
ОП
1
Фредерик Реннов
ВР
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
6
Желсон Фернандес
ЦП
Главный тренер
Мартин Демичелис
Главный тренер
Адольф Хюттер
Статистика матча РБ Лейпциг - Айнтрахт
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
- : -
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Рот-Вайсс
1 : 2
27.10.2026
РБ Лейпциг
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Стадион:
Ред Булл Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
Новости команд
Все
РБ Лейпциг
Айнтрахт
«Унион» – «РБ Лейпциг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
«Айнтрахт» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
«Бавария» нашла усиление за 100 миллионов в другом клубе Бундеслиги
21 ноября
4
Бундеслига: шансы «Униона» и «РБ Лейпцига» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
Бундеслига: шансы «Айнтрахта» и «Хоффенхайма» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Унион» – «РБ Лейпциг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
«Бавария» нашла усиление за 100 миллионов в другом клубе Бундеслиги
21 ноября
4
Бундеслига: шансы «Униона» и «РБ Лейпцига» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «РБ Лейпцига» и «Аугсбурга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Айнтрахт» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Айнтрахта» и «Хоффенхайма» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Падерборн» – «Айнтрахт Франкфурт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Падерборна» и «Айнтрахта» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Айнтрахт» – «Гамбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+