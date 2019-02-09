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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
РБ Лейпциг - Айнтрахт
РБ Лейпциг - Айнтрахт: обзор матча 09 февраля 2019
РБ Лейпциг
09.02.2019, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 21 тур
0 : 0
Завершен
Айнтрахт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол РБ Лейпциг - Айнтрахт
84'
Желтая карточка
Й. Виллемс
Желтая карточка
М. Забитцер
83'
Желтая карточка
Ш. Илсанкер
55'
28'
Желтая карточка
Ж. Фернандес
Желтая карточка
К. Лаймер
26'
Желтая карточка
В. Орбан
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
6
Диего Демме
ЦП
20
Марсель Забитцер
ЦП
31
Штефан Илсанкер
ЦП
27
Конрад Лаймер
ЦП
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Мартин Демичелис
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
20
Макото Хасебе
ЦЗ
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
18
Филип Костич
ЛВ
6
Желсон Фернандес
ЦП
17
Себастьян Роде
ЦП
22
Себастьян Аллер
ЦФ
9
Лука Йович
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
РБ Лейпциг
38
Ивон Мвого
ВР
4
Марсело Сараччи
ЛЗ
77
Брума
ЛВ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
10
Матеус Кунья
ЦФ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
Айнтрахт
1
Фредерик Реннов
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
5
Симон Фалет
ЦЗ
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
4-4-2
25
Гулачи
23
Хальстенберг
16
Клостерманн
4
Орбан
20
Мукиэле
6
Демме
31
Илсанкер
27
Лаймер
20
Забитцер
11
Вернер
15
Поульсен
4-2-2-2
1
Трапп
21
Да Коста
13
Хинтереггер
26
Н'Дика
20
Хасебе
6
Фернандес
17
Роде
9
Ребич
18
Костич
9
Йович
22
Аллер
Остались в запасе
РБ Лейпциг
Айнтрахт
77
Брума
ЛВ
4
Марсело Сараччи
ЛЗ
38
Ивон Мвого
ВР
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
10
Матеус Кунья
ЦФ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
Главный тренер
Мартин Демичелис
1
Фредерик Реннов
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
5
Симон Фалет
ЦЗ
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
Главный тренер
Адольф Хюттер
Остались в запасе
77
Брума
ЛВ
4
Марсело Сараччи
ЛЗ
38
Ивон Мвого
ВР
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
10
Матеус Кунья
ЦФ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
Остались в запасе
1
Фредерик Реннов
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
5
Симон Фалет
ЦЗ
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
Главный тренер
Мартин Демичелис
Главный тренер
Адольф Хюттер
Статистика матча РБ Лейпциг - Айнтрахт
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Рот-Вайсс
1 : 2
27.10.2026
РБ Лейпциг
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Стадион:
Ред Булл Арена
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