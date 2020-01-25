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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Айнтрахт - РБ Лейпциг
Айнтрахт - РБ Лейпциг: обзор матча 25 января 2020
Айнтрахт
25.01.2020, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 19 тур
2 : 0
Завершен
РБ Лейпциг
48'
А. Туре
90+4'
Ф. Костич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Айнтрахт - РБ Лейпциг
ГОЛ! 2:0!
Ф. Костич
Пас отдал
Г. Пасьенса
90'
+4
88'
Желтая карточка
М. Хальстенберг
52'
Желтая карточка
М. Забитцер
ГОЛ! 1:0!
А. Туре
Пас отдал
М. Хинтереггер
48'
Желтая карточка
С. Роде
44'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
18
Филип Костич
ЛВ
97
Джибриль Соу
ЦП
17
Себастьян Роде
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
12
Бас Дост
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
10
Тайлер Адамс
ОП
21
Амаду Айдара
ЦП
20
Марсель Забитцер
ЦП
27
Конрад Лаймер
ЦП
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
14
Патрик Шик
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Айнтрахт
1
Фредерик Реннов
ВР
20
Макото Хасебе
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
31
Доминик Кор
ЦП
18
Даичи Камада
АП
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
19
Андре Силва
ЦФ
9
Деян Йовелич
ЦФ
РБ Лейпциг
38
Ивон Мвого
ВР
4
Итан Ампаду
ЦЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
31
Штефан Илсанкер
ЦП
17
Ханнес Вольф
АП
11
Адемола Лукман
ЦФ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Трапп
13
Хинтереггер
19
Абрахам
26
Н'Дика
6
Туре
22
Чендлер
97
Соу
17
Роде
18
Костич
8
Гачинович
12
Дост
3-1-3-3
25
Гулачи
20
Мукиэле
2
Упамекано
23
Хальстенберг
10
Адамс
21
Айдара
20
Забитцер
27
Лаймер
11
Вернер
14
Шик
28
Нкунку
Остались в запасе
Айнтрахт
РБ Лейпциг
20
Макото Хасебе
ЦЗ
18
Даичи Камада
АП
1
Фредерик Реннов
ВР
21
Данни Да Коста
ПЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
31
Доминик Кор
ЦП
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
19
Андре Силва
ЦФ
9
Деян Йовелич
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
17
Ханнес Вольф
АП
11
Адемола Лукман
ЦФ
38
Ивон Мвого
ВР
4
Итан Ампаду
ЦЗ
31
Штефан Илсанкер
ЦП
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Остались в запасе
20
Макото Хасебе
ЦЗ
18
Даичи Камада
АП
1
Фредерик Реннов
ВР
21
Данни Да Коста
ПЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
31
Доминик Кор
ЦП
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
19
Андре Силва
ЦФ
9
Деян Йовелич
ЦФ
Остались в запасе
17
Ханнес Вольф
АП
11
Адемола Лукман
ЦФ
38
Ивон Мвого
ВР
4
Итан Ампаду
ЦЗ
31
Штефан Илсанкер
ЦП
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Статистика матча Айнтрахт - РБ Лейпциг
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
- : -
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Рот-Вайсс
1 : 2
27.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Стадион:
Дойче банк Парк
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