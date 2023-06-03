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Расписание матчей
Германия. Кубок
РБ Лейпциг - Айнтрахт
РБ Лейпциг - Айнтрахт: обзор матча 03 июня 2023
РБ Лейпциг
03.06.2023, суббота, 21:00
Германия. Кубок, Финал
2 : 0
Завершен
Айнтрахт
71'
К. Нкунку
85'
Д. Собослаи
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол РБ Лейпциг - Айнтрахт
90'
+2
Желтая карточка
Р. Коло Муани
Желтая карточка
К. Нкунку
90'
+1
Замена
К. Кампль
️️️️
Д. Собослаи
90'
+1
87'
Замена
Э. Эбимбе
️️️️
А. Бута
ГОЛ! 2:0!
Д. Собослаи
Пас отдал
К. Нкунку
85'
Желтая карточка
К. Лаймер
81'
78'
Замена
К. Ленц
️️️️
Ф. Макс
78'
Замена
Р. Борре
️️️️
М. Хасебе
Замена
К. Шлагер
️️️️
А. Айдара
78'
77'
Желтая карточка
М. Гетце
ГОЛ! 1:0!
К. Нкунку
Пас отдал
Д. Ольмо
71'
70'
Замена
Й. Линдстрем
️️️️
С. Роде
Замена
Ю. Поульсен
️️️️
Т. Вернер
61'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РБ Лейпциг
28
Янис Бласвих
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
23
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
27
Конрад Лаймер
ЦП
21
Амаду Айдара
ЦП
20
Дани Ольмо
АП
8
Доминик Собослаи
АП
11
Тимо Вернер
ЦФ
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
3
Тута
ЦЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
20
Аурелиу Бута
ПЗ
17
Себастьян Роде
ЦП
97
Джибриль Соу
ЦП
18
Даичи Камада
АП
27
Марио Гетце
АП
9
Рандаль Коло Муани
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
РБ Лейпциг
1
Эрьян Нюланд
ВР
22
Давид Раум
ЛЗ
25
Санусси Ба
ЛЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
21
Ксавер Шлагер
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Айнтрахт
1
Диант Рамай
ВР
3
Кристофер Ленц
ЛЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
18
Кристиян Якич
ОП
35
Йеспер Линдстрем
АП
10
Пакстен Ааронсон
АП
29
Эрик Эбимбе
ПВ
19
Рафаэль Борре
ЦФ
4-2-2-2
28
Бласвих
23
Хальстенберг
16
Клостерманн
4
Орбан
23
Хенрикс
27
Лаймер
21
Айдара
8
Собослаи
20
Ольмо
28
Нкунку
11
Вернер
3-2-2-2-1
1
Трапп
3
Тута
20
Хасебе
26
Н'Дика
20
Бута
30
Макс
17
Роде
97
Соу
18
Камада
27
Гетце
9
Муани
21
Айдара
21
Шлагер
21
Шлагер
21
Айдара
8
Собослаи
44
Кампль
44
Кампль
8
Собослаи
11
Вернер
15
Поульсен
15
Поульсен
11
Вернер
30
Макс
3
Ленц
3
Ленц
30
Макс
17
Роде
35
Линдстрем
35
Линдстрем
17
Роде
20
Бута
29
Эбимбе
29
Эбимбе
20
Бута
20
Хасебе
19
Борре
19
Борре
20
Хасебе
Остались в запасе
РБ Лейпциг
Айнтрахт
1
Эрьян Нюланд
ВР
22
Давид Раум
ЛЗ
25
Санусси Ба
ЛЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
Главный тренер
Марко Розе
1
Диант Рамай
ВР
6
Алмами Туре
ПЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
18
Кристиян Якич
ОП
10
Пакстен Ааронсон
АП
Главный тренер
Оливер Глазнер
Остались в запасе
1
Эрьян Нюланд
ВР
22
Давид Раум
ЛЗ
25
Санусси Ба
ЛЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
Остались в запасе
1
Диант Рамай
ВР
6
Алмами Туре
ПЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
18
Кристиян Якич
ОП
10
Пакстен Ааронсон
АП
Главный тренер
Марко Розе
Главный тренер
Оливер Глазнер
Статистика матча РБ Лейпциг - Айнтрахт
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 11 тур
Фрайбург
- : -
29.11.2026
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Стадион:
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