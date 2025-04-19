20 апреля на стадионе Рамон Санчес Писхуан в Севилье состоится матч 32-го тура Ла Лиги, в котором «Севилья» примет «Алавес». Этот матч имеет важное значение для обеих команд. «Севилья» борется за выход в еврокубки, а «Алавес» пытается сохранить место в Ла Лиге. Ожидается напряжeнная встреча, где исход будет решаться мелочами.
«Севилья»
«Севилья» занимает 15-е место с 36 очками после 31 тура. Команда не выигрывает в 4 последних матчах Ла Лиги, что вызывает беспокойство среди болельщиков. В последних 5 играх они забили всего 3 гола, а пропустили 6. Лучший бомбардир команды, Доди Лукебакио, забил 11 голов в 32 матчах, но в последние игры команда показывает слабую результативность. Проблемы в атаке и защите ставят под сомнение шансы «Севильи» в предстоящем матче. На домашнем стадионе команда не проигрывает в 5 из 7 последних матчей, что даeт надежду на позитивный исход.
«Алавес»
«Алавес» в этом сезоне также испытывает трудности и находится на 17-м месте с 30 очками. В последних 5 играх команда забила 4 гола, но и пропустила 5, что говорит о слабой обороне. Лучший бомбардир «Алавеса», Кике Гарсия, забил 13 голов в 30 матчах. Несмотря на это, «Алавес» не проигрывает в 7 из 9 последних матчей на выезде, что свидетельствует о некоторой стабильности в их играх. Однако они не выиграли в последних 3 выездных матчах, что создаeт вопросы о том, насколько команда готова к встрече с более сильным соперником на выезде.
Факты о командах
«Севилья»:
- Находится на 15-м месте с 36 очками.
- Забивает в среднем 0.60 гола за игру в последних 5 играх.
- Пропускает в среднем 1.20 гола за игру в последних 5 играх.
- Не выигрывает в 4 последних матчах.
- Лучший бомбардир: Доди Лукебакио (11 голов в 32 матчах).
«Алавес»:
- Находится на 17-м месте с 30 очками.
- Забивает в среднем 0.80 гола за игру в последних 5 играх.
- Пропускает в среднем 1.00 гола за игру в последних 5 играх.
- Не выигрывает в 3 последних выездных матчах.
- Лучший бомбардир: Кике Гарсия (13 голов в 30 матчах).
Прогноз на матч «Севилья» – «Алавес»
«Севилья» продолжает бороться за еврокубки, но проблемы в атаке и защите ставят под угрозу их шансы на победу. В свою очередь, «Алавес» показывает стабильность в выездных играх, но у команды есть свои проблемы в обороне, и они не выигрывают в последних выездных матчах. «Севилья» будет фаворитом встречи, особенно с учeтом домашних трибун, но учитывая слабую результативность обеих команд, матч, вероятно, не будет слишком результативным.
В общем, шансы на победу «Севильи» высоки, но матч будет сложным для обеих команд. Ожидается, что обе команды могут забить, но исход встречи, вероятно, будет решаться минимальной разницей в счeте.
Рекомендованные ставки
- Победа «Севилья» – коэффициент 1.70
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.10
- Индивидуальный тотал «Севильи» больше 1.5 – коэффициент 2.00
- Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.85