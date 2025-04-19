20 апреля на стадионе Рамон Санчес Писхуан в Севилье состоится матч 32-го тура Ла Лиги, в котором «Севилья» примет «Алавес». Этот матч имеет важное значение для обеих команд. «Севилья» борется за выход в еврокубки, а «Алавес» пытается сохранить место в Ла Лиге. Ожидается напряжeнная встреча, где исход будет решаться мелочами.

«Севилья»

«Севилья» занимает 15-е место с 36 очками после 31 тура. Команда не выигрывает в 4 последних матчах Ла Лиги, что вызывает беспокойство среди болельщиков. В последних 5 играх они забили всего 3 гола, а пропустили 6. Лучший бомбардир команды, Доди Лукебакио, забил 11 голов в 32 матчах, но в последние игры команда показывает слабую результативность. Проблемы в атаке и защите ставят под сомнение шансы «Севильи» в предстоящем матче. На домашнем стадионе команда не проигрывает в 5 из 7 последних матчей, что даeт надежду на позитивный исход.

«Алавес»

«Алавес» в этом сезоне также испытывает трудности и находится на 17-м месте с 30 очками. В последних 5 играх команда забила 4 гола, но и пропустила 5, что говорит о слабой обороне. Лучший бомбардир «Алавеса», Кике Гарсия, забил 13 голов в 30 матчах. Несмотря на это, «Алавес» не проигрывает в 7 из 9 последних матчей на выезде, что свидетельствует о некоторой стабильности в их играх. Однако они не выиграли в последних 3 выездных матчах, что создаeт вопросы о том, насколько команда готова к встрече с более сильным соперником на выезде.

Факты о командах

«Севилья»:

Находится на 15-м месте с 36 очками.

Забивает в среднем 0.60 гола за игру в последних 5 играх.

Пропускает в среднем 1.20 гола за игру в последних 5 играх.

Не выигрывает в 4 последних матчах.

Лучший бомбардир: Доди Лукебакио (11 голов в 32 матчах).

«Алавес»:

Находится на 17-м месте с 30 очками.

Забивает в среднем 0.80 гола за игру в последних 5 играх.

Пропускает в среднем 1.00 гола за игру в последних 5 играх.

Не выигрывает в 3 последних выездных матчах.

Лучший бомбардир: Кике Гарсия (13 голов в 30 матчах).

Личные встречи 41% (7) 35% (6) 24% (4) 22 Забитых мячей 18 1.29 В среднем за матч 1.06 2:1 Крупнейшая победа 4:3 Самый результативный матч: 4:3 Самая крупная ничья: 2:2 Испания. Примера, 32 тур Севилья 1 : 1 Алавес Испания. Примера, 6 тур Алавес 2 : 1 Севилья Испания. Примера, 20 тур Севилья 2 : 3 Алавес Испания. Примера, 2 тур Алавес 4 : 3 Севилья Испания. Кубок, 1/8 финала Алавес 0 : 1 Севилья Испания. Примера, 27 тур Алавес 0 : 0 Севилья Испания. Примера, 14 тур Севилья 2 : 2 Алавес Испания. Примера, 38 тур Севилья 1 : 0 Алавес Испания. Примера, 19 тур Алавес 1 : 2 Севилья Испания. Примера, 22 тур Севилья 1 : 1 Алавес Испания. Примера, 4 тур Алавес 0 : 1 Севилья Испания. Примера, 30 тур Севилья 2 : 0 Алавес Испания. Примера, 14 тур Алавес 1 : 1 Севилья Испания. Примера, 38 тур Севилья 1 : 0 Алавес Испания. Примера, 19 тур Алавес 1 : 0 Севилья Испания. Примера, 26 тур Алавес 1 : 1 Севилья Испания. Примера, 7 тур Севилья 2 : 1 Алавес

Прогноз на матч «Севилья» – «Алавес»

«Севилья» продолжает бороться за еврокубки, но проблемы в атаке и защите ставят под угрозу их шансы на победу. В свою очередь, «Алавес» показывает стабильность в выездных играх, но у команды есть свои проблемы в обороне, и они не выигрывают в последних выездных матчах. «Севилья» будет фаворитом встречи, особенно с учeтом домашних трибун, но учитывая слабую результативность обеих команд, матч, вероятно, не будет слишком результативным.

В общем, шансы на победу «Севильи» высоки, но матч будет сложным для обеих команд. Ожидается, что обе команды могут забить, но исход встречи, вероятно, будет решаться минимальной разницей в счeте.

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