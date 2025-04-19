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«Севилья» – «Алавес»: прогноз и ставки на матч 20 апреля с коэффициентом 1.98

19 апреля 2025 9:15
Севилья - Алавес
20 апр. 2025, воскресенье 19:30 | Испания. Примера, 32 тур
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1.98
Победа «Севилья» – коэффициент 1.98
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20 апреля на стадионе Рамон Санчес Писхуан в Севилье состоится матч 32-го тура Ла Лиги, в котором «Севилья» примет «Алавес». Этот матч имеет важное значение для обеих команд. «Севилья» борется за выход в еврокубки, а «Алавес» пытается сохранить место в Ла Лиге. Ожидается напряжeнная встреча, где исход будет решаться мелочами.

«Севилья»

«Севилья» занимает 15-е место с 36 очками после 31 тура. Команда не выигрывает в 4 последних матчах Ла Лиги, что вызывает беспокойство среди болельщиков. В последних 5 играх они забили всего 3 гола, а пропустили 6. Лучший бомбардир команды, Доди Лукебакио, забил 11 голов в 32 матчах, но в последние игры команда показывает слабую результативность. Проблемы в атаке и защите ставят под сомнение шансы «Севильи» в предстоящем матче. На домашнем стадионе команда не проигрывает в 5 из 7 последних матчей, что даeт надежду на позитивный исход.

«Алавес»

«Алавес» в этом сезоне также испытывает трудности и находится на 17-м месте с 30 очками. В последних 5 играх команда забила 4 гола, но и пропустила 5, что говорит о слабой обороне. Лучший бомбардир «Алавеса», Кике Гарсия, забил 13 голов в 30 матчах. Несмотря на это, «Алавес» не проигрывает в 7 из 9 последних матчей на выезде, что свидетельствует о некоторой стабильности в их играх. Однако они не выиграли в последних 3 выездных матчах, что создаeт вопросы о том, насколько команда готова к встрече с более сильным соперником на выезде.

Факты о командах

«Севилья»:

  • Находится на 15-м месте с 36 очками.
  • Забивает в среднем 0.60 гола за игру в последних 5 играх.
  • Пропускает в среднем 1.20 гола за игру в последних 5 играх.
  • Не выигрывает в 4 последних матчах.
  • Лучший бомбардир: Доди Лукебакио (11 голов в 32 матчах).

«Алавес»:

  • Находится на 17-м месте с 30 очками.
  • Забивает в среднем 0.80 гола за игру в последних 5 играх.
  • Пропускает в среднем 1.00 гола за игру в последних 5 играх.
  • Не выигрывает в 3 последних выездных матчах.
  • Лучший бомбардир: Кике Гарсия (13 голов в 30 матчах).

Личные встречи
41% (7)
35% (6)
24% (4)
22
Забитых мячей
18
1.29
В среднем за матч
1.06
2:1
Крупнейшая победа
4:3
Самый результативный матч:  4:3
Самая крупная ничья:  2:2
Испания. Примера, 32 тур
Севилья
1 : 1
20.04.2025
Алавес
Испания. Примера, 6 тур
Алавес
2 : 1
20.09.2024
Севилья
Испания. Примера, 20 тур
Севилья
2 : 3
12.01.2024
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21.08.2023
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17.01.2023
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Испания. Примера, 27 тур
Алавес
0 : 0
04.03.2022
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Севилья
2 : 2
20.11.2021
Алавес
Испания. Примера, 38 тур
Севилья
1 : 0
23.05.2021
Алавес
Испания. Примера, 19 тур
Алавес
1 : 2
19.01.2021
Севилья
Испания. Примера, 22 тур
Севилья
1 : 1
02.02.2020
Алавес
Испания. Примера, 4 тур
Алавес
0 : 1
15.09.2019
Севилья
Испания. Примера, 30 тур
Севилья
2 : 0
04.04.2019
Алавес
Испания. Примера, 14 тур
Алавес
1 : 1
02.12.2018
Севилья
Испания. Примера, 38 тур
Севилья
1 : 0
19.05.2018
Алавес
Испания. Примера, 19 тур
Алавес
1 : 0
14.01.2018
Севилья
Испания. Примера, 26 тур
Алавес
1 : 1
06.03.2017
Севилья
Испания. Примера, 7 тур
Севилья
2 : 1
01.10.2016
Алавес
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Прогноз на матч «Севилья» – «Алавес»

«Севилья» продолжает бороться за еврокубки, но проблемы в атаке и защите ставят под угрозу их шансы на победу. В свою очередь, «Алавес» показывает стабильность в выездных играх, но у команды есть свои проблемы в обороне, и они не выигрывают в последних выездных матчах. «Севилья» будет фаворитом встречи, особенно с учeтом домашних трибун, но учитывая слабую результативность обеих команд, матч, вероятно, не будет слишком результативным.

В общем, шансы на победу «Севильи» высоки, но матч будет сложным для обеих команд. Ожидается, что обе команды могут забить, но исход встречи, вероятно, будет решаться минимальной разницей в счeте.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Севилья» – коэффициент 1.70
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.10
  • Индивидуальный тотал «Севильи» больше 1.5 – коэффициент 2.00
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.85

1.98
Победа «Севилья» – коэффициент 1.98
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Автор: Мещеряков Денис
Испания. Примера Алавес Севилья
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