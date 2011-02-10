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Россия. Зимний кубок РПЛ
Бомбардиры
Бомбардиры Зимний кубок РПЛ 2026
Сезон:
2026
2025
2024
2023
2022
Позиция:
Все
Вратарь
Защитник
Полузащитник
Нападающий
#
Игрок
Команда
1
Н
Кобнан М.
Краснодар
2
Н
Гусейнов Э.
Краснодар
3
З
Круговой Д.
ЦСКА
4
Н
Глебов К.
ЦСКА
5
П
Ерохин А.
Зенит
6
Н
Маухуб Э.
Динамо
7
Н
Гонду Л.
ЦСКА
8
П
Вендел
Зенит
9
З
Нино
Зенит
10
Н
Воронов М.
ЦСКА
11
П
Бителло
Динамо
12
З
Дуглас Сантос
Зенит
13
З
Осипенко М.
Динамо
14
З
Хмарин А.
Краснодар
15
З
Виктор Ж.
ЦСКА
И
Г
Пен
Г/И
3
2
0
0.67
3
2
0
0.67
3
1
0
0.33
3
1
0
0.33
2
1
0
0.5
3
1
0
0.33
2
1
0
0.5
3
1
0
0.33
3
1
0
0.33
2
1
0
0.5
3
1
0
0.33
3
1
0
0.33
3
1
1
0.33
3
1
0
0.33
3
1
0
0.33
И
- игры,
Г
- голы,
Пен
- голы с пенальти,
Г/И
- среднее количество голов за игру
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