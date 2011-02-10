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Бомбардиры Зимний кубок РПЛ 2026

Сезон:
Позиция:
#
Игрок
Команда
1
Н
Кобнан М.
2
Н
Гусейнов Э.
3
З
Круговой Д.
4
Н
Глебов К.
5
П
Ерохин А.
6
Н
Маухуб Э.
7
Н
Гонду Л.
8
П
Вендел
9
З
Нино
10
Н
Воронов М.
11
П
Бителло
12
З
Дуглас Сантос
13
З
Осипенко М.
14
З
Хмарин А.
15
З
Виктор Ж.
И
Г
Пен
Г/И
3
2
0
0.67
3
2
0
0.67
3
1
0
0.33
3
1
0
0.33
2
1
0
0.5
3
1
0
0.33
2
1
0
0.5
3
1
0
0.33
3
1
0
0.33
2
1
0
0.5
3
1
0
0.33
3
1
0
0.33
3
1
1
0.33
3
1
0
0.33
3
1
0
0.33
И - игры, Г - голы, Пен - голы с пенальти, Г/И - среднее количество голов за игру
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