Сезон:
Позиция:
|Игрок
|Команда
|Игры
|Голы
|Пен
|Г/И
|1
|Николай Комличенко
|Ростов
|2
|3
|0
|1.50
|2
|Михаил Игнатов
|Спартак
|2
|2
|0
|1.00
|3
|Игор Жезус
|Шабаб Аль-Ахли
|2
|2
|0
|1.00
|4
|Евгений Чернов
|Ростов
|2
|1
|0
|0.50
|5
|Антон Зиньковский
|Спартак
|2
|1
|0
|0.50
|6
|Кристофер Мартинс Перейра
|Спартак
|2
|1
|0
|0.50
|7
|Гиорги Зария
|Кайрат
|2
|1
|0
|0.50
|8
|Жоао Пауло
|Кайрат
|2
|1
|0
|0.50
|9
|Кирилл Щетинин
|Ростов
|2
|1
|0
|0.50
|10
|Манфред Угальде
|Спартак
|2
|1
|0
|0.50
|11
|Юри Сезар
|Шабаб Аль-Ахли
|2
|1
|0
|0.50
|12
|Егор Голенков
|Ростов
|3
|1
|0
|0.33
|13
|Иван Комаров
|Ростов
|3
|1
|0
|0.33
|Игрок
|Команда
|Игры
|Пасы
|1
|Антон Зиньковский
|Спартак
|2
|2
|2
|Бадер Абаэльазиз
|Шабаб Аль-Ахли
|1
|1
|3
|Яхья Аль-Гассани
|Шабаб Аль-Ахли
|1
|1
|4
|Виктор Мозес
|Спартак
|2
|1
|5
|Квинси Промес
|Спартак
|2
|1
|6
|Роналдо
|Ростов
|2
|1
|7
|Игор Жезус
|Шабаб Аль-Ахли
|2
|1
|8
|Даниил Уткин
|Ростов
|3
|1
|9
|Илья Вахания
|Ростов
|3
|1
|10
|Иван Комаров
|Ростов
|3
|1
|Игрок
|Команда
|Игры
|Голы
|Пасы
|Гол+Пас
|1
|Николай Комличенко
|Ростов
|2
|3
|0
|3
|2
|Антон Зиньковский
|Спартак
|2
|1
|2
|3
|3
|Игор Жезус
|Шабаб Аль-Ахли
|2
|2
|1
|3
|4
|Михаил Игнатов
|Спартак
|2
|2
|0
|2
|5
|Иван Комаров
|Ростов
|3
|1
|1
|2
|6
|Бадер Абаэльазиз
|Шабаб Аль-Ахли
|1
|0
|1
|1
|7
|Яхья Аль-Гассани
|Шабаб Аль-Ахли
|1
|0
|1
|1
|8
|Виктор Мозес
|Спартак
|2
|0
|1
|1
|9
|Евгений Чернов
|Ростов
|2
|1
|0
|1
|10
|Квинси Промес
|Спартак
|2
|0
|1
|1
|11
|Кристофер Мартинс Перейра
|Спартак
|2
|1
|0
|1
|12
|Гиорги Зария
|Кайрат
|2
|1
|0
|1
|13
|Жоао Пауло
|Кайрат
|2
|1
|0
|1
|14
|Кирилл Щетинин
|Ростов
|2
|1
|0
|1
|15
|Манфред Угальде
|Спартак
|2
|1
|0
|1
|16
|Роналдо
|Ростов
|2
|0
|1
|1
|17
|Юри Сезар
|Шабаб Аль-Ахли
|2
|1
|0
|1
|18
|Егор Голенков
|Ростов
|3
|1
|0
|1
|19
|Даниил Уткин
|Ростов
|3
|0
|1
|1
|20
|Илья Вахания
|Ростов
|3
|0
|1
|1
|Игрок
|Команда
|Игры
|Предупреждения
|1
|Еркебулан Сейдахмет
|Кайрат
|1
|1
|2
|Арсен Буранчиев
|Кайрат
|1
|1
|3
|Дамир Касабулат
|Кайрат
|1
|1
|4
|Егор Ткаченко
|Кайрат
|1
|1
|5
|Лев Кургин
|Кайрат
|1
|1
|6
|Абдалла Аль-Накби
|Шабаб Аль-Ахли
|1
|1
|7
|Яссин Буалам
|Шабаб Аль-Ахли
|1
|1
|8
|Халифа Саад
|Шабаб Аль-Ахли
|1
|1
|9
|Роман Зобнин
|Спартак
|2
|1
|10
|Никита Чернов
|Спартак
|2
|1
|11
|Кристофер Мартинс Перейра
|Спартак
|2
|1
|12
|Максим Осипенко
|Ростов
|2
|1
|13
|Данил Глебов
|Ростов
|2
|1
|14
|Наиль Умяров
|Спартак
|2
|1
|15
|Жоао Пауло
|Кайрат
|2
|1
|16
|Умар Сако
|Ростов
|2
|1
|17
|Адилет Садыбеков
|Кайрат
|2
|1
|18
|Лука Гадрани
|Кайрат
|2
|1
|19
|Брено Каскардо
|Шабаб Аль-Ахли
|2
|1
|20
|Мохаммед Джумаа
|Шабаб Аль-Ахли
|2
|1
|Игрок
|Команда
|Игры
|Удаления
|1
|Умар Сако
|Ростов
|2
|1
|2
|Вадим Ульянов
|Кайрат
|2
|1