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Зимний кубок РПЛ:
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Россия. Зимний кубок РПЛ
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9 февраля
23:35
Фанаты «Спартака» поддержали Джикию
2
21:33
Видео
Угальде обратился к болельщикам «Спартака» после дебютного гола
13
20:49
Видео
Дебютный гол Угальде за «Спартак»
2
20:40
Зимний кубок РПЛ. «Спартак» разгромил «Шабаб Аль-Ахли» (5:0), Угальде забил дебютный гол
28
7 февраля
23:43
Глушаков отреагировал на разгромную победу «Ростова» над «Спартаком»
12
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Все новости
9 февраля
23:35
Фанаты «Спартака» поддержали Джикию
2
21:33
Видео
Угальде обратился к болельщикам «Спартака» после дебютного гола
13
20:49
Видео
Дебютный гол Угальде за «Спартак»
2
20:40
Зимний кубок РПЛ. «Спартак» разгромил «Шабаб Аль-Ахли» (5:0), Угальде забил дебютный гол
28
12:04
Трансляция
«Шабаб Аль-Ахли» – «Спартак»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 февраля 2024
8 февраля
20:15
Видео
На Зимнем кубке РПЛ прошел турнир по паделу – известны победители
7 февраля
23:43
Глушаков отреагировал на разгромную победу «Ростова» над «Спартаком»
12
23:15
Зиньковский – про 0:3 от «Ростова»: «Ничего страшного, нормально играли»
7
22:47
Карпин недоволен разгромом «Спартака»
9
22:18
Абаскаль прокомментировал разгромное поражение «Спартака» от «Ростова»
45
21:26
Видео
Обзор матча «Спартак» – «Ростов» голы и лучшие моменты (Видео)
6
20:58
Видео
Футболист «Зенита» посетил матч «Спартак» – «Ростов»
6
20:23
Видео
«Ростов» забил «Спартаку» благодаря ошибке Максименко
30
18:28
Стали известны стартовые составы на матч «Спартак» – «Ростов»: 2 тур Зимнего Кубка РПЛ
1
09:45
Трансляция
«Спартак» – «Ростов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 февраля 2024
6 февраля
10:53
Аршавин высказался об особом настрое игроков на матчи со «Спартаком»
2
2 февраля
22:34
Карпин: «Наши судьи даже на Зимнем кубке РПЛ могут начудить и все испортить»
1
19:04
Зимний Кубок РПЛ. «Ростов» победил «Шабаб Аль-Ахли» (3:1) в день 55-летия Карпина
1
17 июля 2023
10:53
Гендиректор «Црвены Звезды» сделал заявление об использовании призовых за победу в Кубке PARI Премьер
1
15 июля 2023
16:20
Кубок PARI Премьер. «Фенербахче» победил «Нефтчи» (1:0) благодаря голу финалиста ЛЧ
1
12 июля 2023
21:39
Определился победитель Кубка PARI Премьер – это не «Зенит»
13
11 июля 2023
11:54
«Фенербахче» усилил меры безопасности на фоне обострения отношений России и Турции
5
10 июля 2023
11:38
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