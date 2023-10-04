Топ-10 игроков без клуба – эти футболисты усилят любую команду

Трансферное окно закрыто. Но у клубов еще есть возможность усиливать составы за счет свободных агентов. Вы удивитесь, но прямо сейчас сильных футболистов без клуба очень много.

Мы выпишем топ-10 по рыночной стоимости (данные по Transfermarkt).

1. Давид де Хеа (13 млн евро)

«МЮ» не продлил с ним контракт после 12 лет сотрудничества. У де Хеа были варианты из Испании, Италии и Саудовской Аравии, но они не устраивали кипера по разным причинам. Были слухи, что де Хеа завершит карьеру, если не получит достойное предложение. Но пока он еще не ушел из футбола.

2. Джесси Лингард (8 млн евро)

Провел сезон в «Ноттингеме» и ушел из клуба. Летом слухи связывали его даже с ЦСКА, но потом информацию опровергли агенты. Сейчас на месяц уехал в Саудовскую Аравию, где будет месяц тренироваться с «Аль-Иттифаком» Стивена Джеррарда. О полноценном контракте пока никто не говорит.

3. Шека (6 млн евро)

Португальские атакующий полузащитник последние 5 лет провел во Франции. Был близок к отъезду в Саудовскую Аравию, но все варианты сорвались.

4. Эден Азар (5,5 млн евро)

Как же грустно из-за Эдена Азара: не так давно он был одним из лучших игроков мира, но переехал в «Реал», потерял мотивацию, стал травматичным, растолстел и потух. Сейчас без клуба – были слухи о его завершении карьеры. Но пока он не принял это решение.

5. Жан-Филлип Гбамен (4,8 млн евро)

Фанаты ЦСКА помнят Гбамена – в 2022-м он заскакивал в клуб на полгода в аренду. После этого Гбамен съездил в еще одну (в «Трабзонспор»), а теперь у него закончился контракт с «Эвертоном».

6. Санти Мина (4 млн евро)

«Сельта» расторгла с ним контракт после того, как Верховный суд Андалусии приговорил его к 4 годам лишения свободы за изнасилование. Сейчас Мина на свободен, пока проходит процесс обжалование приговора.

7. Хосе Кампанья (3 млн евро)

Последним клубом 30-летнего испанского защитника был «Леванте» из Сегунды. Сейчас есть информация об интересе к Кампаньи от испанских клубов из различных лиг.

8. Янн М’Вила (2,5 млн евро)

Помните этого перспективного игрока, который вместо карьеры в Европе перешел в казанский «Рубин»? Сейчас ему 33, и М’Вила оказался без клуба.

9. Неманья Йович (2,5 млн евро)

Воспитанник «Партизана» и игрок сборной Сербии в 21 год оказался без клуба, хотя за ним следили неплохие команды даже в прошлом сезоне.

10. Сулейман Думбия (2,5 млн евро)

Провел лучшие годы в «Анжере». Сейчас без клуба, хотя даже до конца августа мог оказаться в одной из французских команд – так говорили слухи.

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Какие еще интересные футболисты сейчас свободные агенты:

Роберто Сориано (полузащитник, Италия);

Андре Айю (полузащитник, Франция);

Валон Бериша (полузащитник, Косово);

Тимо Хорн (вратарь, Германия);

Карим Беллараби (полузащитник, Германия);

Алеиш Видаль (полузащитник, Франция);

Андрос Таусенд (полузащитник, Англия);

Марко Бенсси (полузащитник, Италия);

Адриен Силва (полузащитник, Португалия);

Фил Джонс (защитник, Англия);

Шкодран Мустафи (защитник, Германия);

Серхио Асенхо (вратарь, Испания);

Раджа Наингголан (полузащитник, Бельгия).

Фото: imago-images.de, AFLO, Keystone Press Agency/Global Look Press