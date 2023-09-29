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Гнабри показал ювелирную точность: удивительный трюк от футболиста «Баварии»

Серж Гнабри забил всего один гол в шести матчах нового сезона. Сейчас он не входит в число твердых игроков основы «Баварии».

Это удивительно, ведь 28-летний вингер обладает поразительно точным ударом. Он это доказал на тренировке мюнхенцев.

Гнабри ударил в сторону трибуны и сбил верхний стакан в пирамиде. Видео завирусилось в соцсетях и даже было опубликовано в официальном аккаунте немецкой Бундеслиги.

Правда, пользователи в комментариях усомнились в подлинности увиденного. Некоторые считают, что это монтаж.

А вы как думаете: это мастерство Гнабри или хитрость пресс-службы «Баварии»?

Фото: IMAGO / Global Look Press

Германия. Бундеслига Бавария Гнабри Серж
Комментарии (4)
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Таврида
1695995886
Монтаж, как и трюк Месси с бутылкой (уже разоблаченный).
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SuperNils
1696003403
Монтаж, конечно. В реальности такое может сделать только зюба.
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Globa-Vladimir-google
1696006187
Звук мяча после стакана где?)
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