Гнабри показал ювелирную точность: удивительный трюк от футболиста «Баварии»

Серж Гнабри забил всего один гол в шести матчах нового сезона. Сейчас он не входит в число твердых игроков основы «Баварии».

Это удивительно, ведь 28-летний вингер обладает поразительно точным ударом. Он это доказал на тренировке мюнхенцев.

Гнабри ударил в сторону трибуны и сбил верхний стакан в пирамиде. Видео завирусилось в соцсетях и даже было опубликовано в официальном аккаунте немецкой Бундеслиги.

Правда, пользователи в комментариях усомнились в подлинности увиденного. Некоторые считают, что это монтаж.

А вы как думаете: это мастерство Гнабри или хитрость пресс-службы «Баварии»?

Фото: IMAGO / Global Look Press