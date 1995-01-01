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    Гнабри показал ювелирную точность: удивительный трюк от футболиста «Баварии»

    29 сентября, 16:07
    Как он это сделал?

    Серж Гнабри забил всего один гол в шести матчах нового сезона. Сейчас он не входит в число твердых игроков основы «Баварии».

    Это удивительно, ведь 28-летний вингер обладает поразительно точным ударом. Он это доказал на тренировке мюнхенцев.

    Гнабри ударил в сторону трибуны и сбил верхний стакан в пирамиде. Видео завирусилось в соцсетях и даже было опубликовано в официальном аккаунте немецкой Бундеслиги.

    Правда, пользователи в комментариях усомнились в подлинности увиденного. Некоторые считают, что это монтаж.

    А вы как думаете: это мастерство Гнабри или хитрость пресс-службы «Баварии»?

    Фото: IMAGO / Global Look Press

    Рейтинг: 0 Голосов: 0
    Комментарии4
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      Рейтинг: +10

      Globa-Vladimir-google 23 часа назад

      Звук мяча после стакана где?)

      0
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      Рейтинг: +1248

      SuperNils 23 часа назад

      Монтаж, конечно. В реальности такое может сделать только зюба.

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      Рейтинг: +20031

      NewLife > SuperNils 23 часа назад

      И Мостовой - на словах))

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      Рейтинг: +1940

      Таврида 29 сентября, 16:58

      Монтаж, как и трюк Месси с бутылкой (уже разоблаченный).

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