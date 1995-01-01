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Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
01:15
Крупная победа «Спартака», ничья «Зенита», травма Глушенкова и другие новости
00:29
Примера. «Реал» начал защиту титула с ничьей против «Мальорки» (1:1)
4
00:13
Медведев отреагировал на скандальный тикток «Динамо»
1
18 августа
23:42
Изидор: «Было бы ложью сказать, что я хочу провести в «Зените» всю карьеру»
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Все новости
00:29
Видео
Обзор матча «Мальорка» – «Реал» голы и лучшие моменты (Видео)
00:01
Виллиан Роша: «Мы должны жизнь отдавать ЦСКА»
18 августа
23:54
Видео
Речь Артиги в раздевалке «Химок» после ничьей с «Зенитом»
23:35
Семак недоволен судейством: «Большая проблема»
1
23:21
Видео
В Перу игрок справил нужду перед подачей углового
4
23:06
Видео
Кобнан из «Краснодара» сообщил, что ответит «Зениту», если оттуда поступит предложение
3
22:46
Жена Тикнизяна Ромашкина одним словом отреагировала на гол Наира в матче с ЦСКА
1
22:35
Станкович высказался о предстоящем матче «Спартака» с «Зенитом»
5
22:26
Ловчев объяснил, чем ему нравится Станкович
3
22:12
Куратор «Химок» Садыгов назвал причину отсутствия Бакаева в матче с «Зенитом»
8
22:07
Барко выдал самый результативный старт в истории «Спартака»
5
22:01
РПЛ. «Краснодар» одержал волевую победу над «Пари НН» (2:1), у Кобнана дубль с замены
7
22:00
Видео
Обзор матча «Краснодар» – «Пари НН» голы и лучшие моменты (Видео)
21:51
В РПЛ отреагировали на запрет Бакаеву играть против «Зенита»
7
21:43
Президент РПЛ прокомментировал скандальное поведение директора «Оренбурга»
3
21:35
Серия А. «Наполи» уступил «Вероне» (0:3) в дебютном матче Конте
21:28
Фото
Миранчук прибыл в США с чемоданами в цветах флага России
9
21:07
Станкович повторил достижение Романцева в «Спартаке»
4
21:01
Пятибратов прокомментировал крупное поражение «Факела» от «Спартака»
6
20:41
Чернов двумя словами описал предстоящий матч «Спартака» с «Зенитом»
1
20:35
Видео
Тикнизян ответил, какой номер взял бы в «Спартаке»
8
20:27
АПЛ. «Манчестер Сити» начал защиту титула с победы над «Челси» (2:0), Ковачич забил бывшему клубу
1
20:17
Николич прокомментировал поражение ЦСКА от «Локомотива»
18
20:10
Галактионов прокомментировал победу «Локомотива» над ЦСКА
6
20:00
Станкович прокомментировал крупную победу «Спартака» над «Факелом»
8
19:57
Червиченко – о разгроме «Факела»: «Было бы смешно, если бы «Спартак» не победил слабейшую команду РПЛ»
11
19:50
Фото
Баринов был заменен в матче с ЦСКА из-за большой гематомы под глазом
1
19:41
Украинский клуб попросил поменять судью в матче Лиги конференций из-за его работы на игре сборной России
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Enzo Genton - статистика
#35 | Защитник
Имя
Enzo Genton
Команда
Лорьян
Состав
Основной
Позиция
Защитник
Статистика
Россия
Казахстан
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