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Альдо Душер
Статистика
Альдо Душер - статистика
Завершил карьеру
22 марта 1979 (47), Эскиль
#22 | Полузащитник
180 см | 75 кг
Аргентина | Австрия
Статистика
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2010/2011
Испания. Кубок 2009/2010
Испания. Примера 2009/2010
Лига Чемпионов 2009/2010
Испания. Кубок 2008/2009
Испания. Примера 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Эспаньол
18
0
0
8
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 31 тур
Эркулес
0 : 0
10.04.2011
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 30 тур
Эспаньол
1 : 2
03.04.2011
Расинг
34' - 90'
84'
Испания. Примера, 28 тур
Эспаньол
2 : 0
13.03.2011
Депортиво
Был в запасе
Испания. Примера, 27 тур
Леванте
1 : 0
06.03.2011
Эспаньол
1' - 90'
7'
Испания. Примера, 26 тур
Эспаньол
1 : 2
01.03.2011
Мальорка
1' - 87'
39'
Испания. Примера, 25 тур
Эспаньол
4 : 1
26.02.2011
Реал Сосьедад
66' - 90'
Испания. Примера, 24 тур
Осасуна
4 : 0
20.02.2011
Эспаньол
1' - 62'
54'
Испания. Примера, 20 тур
Хетафе
1 : 3
23.01.2011
Эспаньол
1' - 80'
Испания. Примера, 19 тур
Севилья
1 : 2
15.01.2011
Эспаньол
61' - 90'
Испания. Примера, 18 тур
Эспаньол
4 : 0
09.01.2011
Сарагоса
80' - 90'
Испания. Примера, 17 тур
Валенсия
2 : 1
02.01.2011
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 15 тур
Атлетик
2 : 1
12.12.2010
Эспаньол
1' - 80'
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
1 : 0
05.12.2010
Спортинг
58' - 90'
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
3 : 0
31.10.2010
Эспаньол
1' - 90'
Испания. Примера, 8 тур
Эспаньол
2 : 1
24.10.2010
Леванте
1' - 90'
Испания. Примера, 7 тур
Мальорка
0 : 1
17.10.2010
Эспаньол
1' - 90'
80'
Испания. Примера, 6 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
02.10.2010
Эспаньол
1' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Эспаньол
1 : 0
26.09.2010
Осасуна
1' - 58'
46'
Испания. Примера, 4 тур
Реал
3 : 0
21.09.2010
Эспаньол
1' - 90'
Испания. Примера, 3 тур
Эспаньол
1 : 0
18.09.2010
Альмерия
1' - 90'
23'
Испания. Примера, 2 тур
Вильярреал
4 : 0
12.09.2010
Эспаньол
1' - 90'
54'
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