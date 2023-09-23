Абденего Нанкиши - статистика
#24 | Нападающий
|Имя
|Абденего
|Фамилия
|Нанкиши
|Команда
|Хераклес
|Состав
|Основной
|Родной город
|Бремерхавен
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|6 июля 2002 (21 год)
|Рост
|178
|Имя
|Абденего
|Фамилия
|Нанкиши
|Команда
|Хераклес
|Состав
|Основной
|Родной город
|Бремерхавен
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|6 июля 2002 (21 год)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Хераклес
|10
|3
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.01.2024
|Был в запасе
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|1:2
|Хераклес (Альмело)
|10.12.2023
|61' -90'
|Витесс (Арнем)
|2:0
|Хераклес (Альмело)
|02.12.2023
|71' -90'
|Хераклес (Альмело)
|0:1
|Спарта (Роттердам)
|26.11.2023
|69' -90'
|Алмере Сити (Алмере)
|0:5
|Хераклес (Альмело)
|71' 78'
|28.10.2023
|60' -90'
|Херенвен (Херенвен)
|3:0
|Хераклес (Альмело)
|22.10.2023
|46' -90'
|Хераклес (Альмело)
|2:2
|Твенте (Энсхеде)
|88'
|07.10.2023
|Был в запасе
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|4:0
|Хераклес (Альмело)
|01.10.2023
|Был в запасе
|Хераклес (Альмело)
|2:1
|Зволле (Зволле)
|28.09.2023
|Был в запасе
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|1:1
|Хераклес (Альмело)
|23.09.2023
|72' -90'
|Волендам (Волендам)
|2:2
|Хераклес (Альмело)
|16.09.2023
|46' -90'
|Хераклес (Альмело)
|1:3
|Утрехт (Утрехт)
|63'
|02.09.2023
|78' -90'
|Хераклес (Альмело)
|3:1
|Экселсиор (Роттердам)
|18.08.2023
|1' -56'
|Хераклес (Альмело)
|2:1
|НЕК (Неймеген)
|12.08.2023
|1' -68'
|Аякс (Амстердам)
|4:1
|Хераклес (Альмело)