Статистика по турнирам

Португалия. Примейра 2018/2019 Португалия. Примейра 2017/2018 Украина. Премьер-лига 2017/2018 Испания. Примера 2015/2016 Испания. Примера 2014/2015 Испания. Примера 2013/2014 Испания. Примера 2012/2013 Италия. Серия А 2012/2013 Испания. Примера 2011/2012 Италия. Серия А 2010/2011 Лига Европы 2010/2011 Лига Чемпионов 2010/2011 Италия. Серия А 2009/2010 Италия. Серия А 2008/2009 Италия. Серия А 2007/2008