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Фернандо Тиссоне
Статистика
Фернандо Тиссоне - статистика
Завершил карьеру
24 июля 1986 (40), Кильмес
#12 | Полузащитник
180 см | 75 кг
Аргентина | Италия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Португалия. Примейра 2018/2019
Португалия. Примейра 2017/2018
Украина. Премьер-лига 2017/2018
Испания. Примера 2015/2016
Испания. Примера 2014/2015
Испания. Примера 2013/2014
Испания. Примера 2012/2013
Италия. Серия А 2012/2013
Испания. Примера 2011/2012
Италия. Серия А 2010/2011
Лига Европы 2010/2011
Лига Чемпионов 2010/2011
Италия. Серия А 2009/2010
Италия. Серия А 2008/2009
Италия. Серия А 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Малага
12
0
0
2
2
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 24 тур
Вильярреал
1 : 0
13.02.2016
Малага
1' - 63'
Испания. Примера, 23 тур
Малага
3 : 0
05.02.2016
Хетафе
Был в запасе
Испания. Примера, 22 тур
Эйбар
1 : 2
30.01.2016
Малага
Был в запасе
Испания. Примера, 21 тур
Малага
1 : 2
23.01.2016
Барселона
Был в запасе
Испания. Примера, 13 тур
Малага
2 : 2
28.11.2015
Гранада
1' - 53'
37'
53'
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
2 : 0
21.11.2015
Малага
1' - 90'
Испания. Примера, 11 тур
Малага
0 : 1
08.11.2015
Бетис
1' - 90'
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 0
24.10.2015
Депортиво
1' - 90'
Испания. Примера, 7 тур
Малага
3 : 1
03.10.2015
Реал Сосьедад
1' - 71'
34'
71'
Испания. Примера, 6 тур
Реал
0 : 0
26.09.2015
Малага
1' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Малага
0 : 1
23.09.2015
Вильярреал
1' - 90'
71'
Испания. Примера, 4 тур
Хетафе
1 : 0
18.09.2015
Малага
1' - 90'
40'
Испания. Примера, 3 тур
Малага
0 : 0
13.09.2015
Эйбар
1' - 90'
Испания. Примера, 2 тур
Барселона
1 : 0
29.08.2015
Малага
1' - 90'
88'
Испания. Примера, 1 тур
Малага
0 : 0
21.08.2015
Севилья
1' - 90'
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