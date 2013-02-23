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    Пауло Ассунсао - статистика

    Полузащитник
    Имя Пауло
    Фамилия Ассунсао
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 25 января 1980 (43 года)
    Рост 173
    Вес 68
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Депортиво 9 0 0 2 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.05.2013 Был в запасе Депортиво (Ла-Корунья) 0:0 Атлетико (Мадрид)
    29.04.2013 Был в запасе Бетис (Севилья) 1:1 Депортиво (Ла-Корунья)
    21.04.2013 71' -90' Депортиво (Ла-Корунья) 1:1 Атлетик (Бильбао)
    13.04.2013 Был в запасе Леванте (Валенсия) 0:4 Депортиво (Ла-Корунья)
    06.04.2013 Был в запасе Депортиво (Ла-Корунья) 3:2 Сарагоса (Сарагоса)
    31.03.2013 Был в запасе Мальорка (Пальма-де-Мальорка) 2:3 Депортиво (Ла-Корунья)
    16.03.2013 Был в запасе Депортиво (Ла-Корунья) 3:1 Сельта (Виго)
    09.03.2013 1' -77' Барселона (Барселона) 2:0 Депортиво (Ла-Корунья)
    02.03.2013 1' -66' Депортиво (Ла-Корунья) 0:0 Райо Вальекано (Мадрид)
    23.02.2013 1' -90' Депортиво (Ла-Корунья) 1:2 Реал (Мадрид)
    16.02.2013 1' -66' Севилья (Севилья) 3:1 Депортиво (Ла-Корунья)
    44'
    10.02.2013 1' -90' Депортиво (Ла-Корунья) 0:3 Гранада (Гранада)
    27.01.2013 1' -90' Депортиво (Ла-Корунья) 2:3 Валенсия (Валенсия)
    90'
    20.01.2013 1' -90' Осасуна (Памплона) 2:1 Депортиво (Ла-Корунья)
    13.01.2013 56' -90' Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 1:1 Депортиво (Ла-Корунья)
    69'
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