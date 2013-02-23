|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Депортиво
|9
|0
|0
|2
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.05.2013
|Был в запасе
|Депортиво (Ла-Корунья)
|0:0
|Атлетико (Мадрид)
|29.04.2013
|Был в запасе
|Бетис (Севилья)
|1:1
|Депортиво (Ла-Корунья)
|21.04.2013
|71' -90'
|Депортиво (Ла-Корунья)
|1:1
|Атлетик (Бильбао)
|13.04.2013
|Был в запасе
|Леванте (Валенсия)
|0:4
|Депортиво (Ла-Корунья)
|06.04.2013
|Был в запасе
|Депортиво (Ла-Корунья)
|3:2
|Сарагоса (Сарагоса)
|31.03.2013
|Был в запасе
|Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
|2:3
|Депортиво (Ла-Корунья)
|16.03.2013
|Был в запасе
|Депортиво (Ла-Корунья)
|3:1
|Сельта (Виго)
|09.03.2013
|1' -77'
|Барселона (Барселона)
|2:0
|Депортиво (Ла-Корунья)
|02.03.2013
|1' -66'
|Депортиво (Ла-Корунья)
|0:0
|Райо Вальекано (Мадрид)
|23.02.2013
|1' -90'
|Депортиво (Ла-Корунья)
|1:2
|Реал (Мадрид)
|16.02.2013
|1' -66'
|Севилья (Севилья)
|3:1
|Депортиво (Ла-Корунья)
|44'
|10.02.2013
|1' -90'
|Депортиво (Ла-Корунья)
|0:3
|Гранада (Гранада)
|27.01.2013
|1' -90'
|Депортиво (Ла-Корунья)
|2:3
|Валенсия (Валенсия)
|90'
|20.01.2013
|1' -90'
|Осасуна (Памплона)
|2:1
|Депортиво (Ла-Корунья)
|13.01.2013
|56' -90'
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|1:1
|Депортиво (Ла-Корунья)
|69'