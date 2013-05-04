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Пауло Ассунсао
Статистика
Пауло Ассунсао - статистика
Завершил карьеру
25 января 1980 (46)
#12 | Полузащитник
173 см | 68 кг
Бразилия | Португалия
Статистика
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2012/2013
Испания. Примера 2011/2012
Лига Европы 2011/2012
Испания. Кубок 2010/2011
Испания. Примера 2010/2011
Лига Европы 2010/2011
Суперкубок УЕФА 2010
Испания. Кубок 2009/2010
Испания. Примера 2009/2010
Лига Европы 2009/2010
Лига Чемпионов 2009/2010
Товарищеский турнир. Emirates Cup 2009
Испания. Кубок 2008/2009
Испания. Примера 2008/2009
Лига Чемпионов 2008/2009
Лига Чемпионов 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Депортиво
9
0
0
2
1
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 34 тур
Депортиво
0 : 0
04.05.2013
Атлетико
Был в запасе
Испания. Примера, 33 тур
Бетис
1 : 1
29.04.2013
Депортиво
Был в запасе
Испания. Примера, 32 тур
Депортиво
1 : 1
21.04.2013
Атлетик
71' - 90'
Испания. Примера, 31 тур
Леванте
0 : 4
13.04.2013
Депортиво
Был в запасе
Испания. Примера, 30 тур
Депортиво
3 : 2
06.04.2013
Сарагоса
Был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Мальорка
2 : 3
31.03.2013
Депортиво
Был в запасе
Испания. Примера, 28 тур
Депортиво
3 : 1
16.03.2013
Сельта
Был в запасе
Испания. Примера, 27 тур
Барселона
2 : 0
09.03.2013
Депортиво
1' - 77'
Испания. Примера, 26 тур
Депортиво
0 : 0
02.03.2013
Райо Вальекано
1' - 66'
Испания. Примера, 25 тур
Депортиво
1 : 2
23.02.2013
Реал
1' - 90'
Испания. Примера, 24 тур
Севилья
3 : 1
16.02.2013
Депортиво
1' - 66'
44'
Испания. Примера, 23 тур
Депортиво
0 : 3
10.02.2013
Гранада
1' - 90'
Испания. Примера, 21 тур
Депортиво
2 : 3
27.01.2013
Валенсия
1' - 90'
90'
Испания. Примера, 20 тур
Осасуна
2 : 1
20.01.2013
Депортиво
1' - 90'
Испания. Примера, 19 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
13.01.2013
Депортиво
56' - 90'
69'
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