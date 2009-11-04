Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Горан Станковски - статистика

Завершил карьеру
20 ноября 1976 (49)
#10 | Нападающий
170 см | 65 кг
Северная Македония
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Cибирь
23
5
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Первый дивизион, 40 тур
Чита
0 : 4
04.11.2009
Cибирь
1' - 69'
Россия. Первый дивизион, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.10.2009
Волга
1' - 46'
Россия. Первый дивизион, 37 тур
Cибирь
1 : 0
22.10.2009
КАМАЗ
70' - 90'
Россия. Первый дивизион, 36 тур
Анжи
2 : 1
14.10.2009
Cибирь
42' - 90'
73'
Россия. Первый дивизион, 35 тур
Волгарь
0 : 2
11.10.2009
Cибирь
79' - 90'
Россия. Первый дивизион, 33 тур
Cибирь
4 : 0
30.09.2009
Черноморец
66' - 90'
Россия. Первый дивизион, 31 тур
Витязь
0 : 2
19.09.2009
Cибирь
1' - 56'
Россия. Первый дивизион, 30 тур
Cибирь
1 : 0
11.09.2009
Шинник
1' - 68'
48'
Россия. Первый дивизион, 29 тур
Cибирь
6 : 0
08.09.2009
Балтика
1' - 70'
2, 23'
Россия. Первый дивизион, 20 тур
Cибирь
3 : 0
09.07.2009
Чита
1' - 58'
Россия. Первый дивизион, 17 тур
КАМАЗ
2 : 1
24.06.2009
Cибирь
1' - 81'
Россия. Первый дивизион, 16 тур
Cибирь
2 : 1
16.06.2009
Анжи
80' - 90'
Россия. Первый дивизион, 15 тур
Cибирь
4 : 0
13.06.2009
Волгарь
1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 14 тур
Краснодар
2 : 3
05.06.2009
Cибирь
1' - 83'
55'
Россия. Первый дивизион, 13 тур
Черноморец
2 : 1
02.06.2009
Cибирь
46' - 90'
77'
Россия. Первый дивизион, 11 тур
Cибирь
2 : 1
22.05.2009
Витязь
1' - 40'
Россия. Первый дивизион, 10 тур
Шинник
3 : 1
14.05.2009
Cибирь
1' - 62'
Россия. Первый дивизион, 9 тур
Балтика
0 : 3
11.05.2009
Cибирь
1' - 58'
45'
Россия. Первый дивизион, 4 тур
Cибирь
0 : 0
11.04.2009
СКА-Хабаровск
74' - 90'
Главные новости
ЦСКА увел у «Спартака» вингера сборной России
15:18
Стала известна оценка Батракова за матч с «Амедом»
15:09
Галицкий поговорил с Мусаевым на фоне кризиса «Краснодара»: подробности
14:53
3
Григорий Иванов выступил в защиту Ельцина: «А как на Руси не пить?»
14:05
5
Игроки «Реала» подрались в перерыве матча
13:35
3
ВидеоНиколаев проанализировал спорный гол «Краснодара» в матче с ЦСКА
13:05
4
Футболисты «Галатасарая» продолжают игнорировать Батракова
12:51
7
Мусаев высказался об отставке из «Краснодара»
12:21
2
ВидеоРеакция ЦСКА на сомнительный гол «Краснодара»
11:55
14
Тренер «Галатасарая» признался в особом отношении к Батракову
10:57
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+