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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Анжи - Cибирь
Анжи - Cибирь: обзор матча 14 октября 2009
Анжи
14.10.2009, среда, 15:00
Россия. Первый дивизион, 36 тур
2 : 1
Завершен
Cибирь
81'
О. Марцваладзе
90+2'
Н. Жосан
20'
Г. Близнюк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжи - Cибирь
ГОЛ! 2:1!
Н. Жосан
+2
ГОЛ! 1:1!
О. Марцваладзе
Желтая карточка
О. Марцваладзе
Желтая карточка
Г. Станковски
Замена
А. Дегтярев
️️️️
Е. Зиновьев
Желтая карточка
Е. Зиновьев
Замена
А. Шуленин
️️️️
М. Савенас
Замена
В. Бестаев
️️️️
З. Арзиани
Замена
Н. Самойлов
️️️️
К. Орлов
Замена
С. Иашвили
️️️️
К. Аладашвили
Замена
Г. Станковски
️️️️
Г. Близнюк
Желтая карточка
А. Аравин
20'
ГОЛ! 0:1!
Г. Близнюк
Замена
З. Арзиани
️️️️
Г. Ходжава
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжи
31
Илья Абаев
ВР
11
Кахабер Аладашвили
ЦЗ
13
Расим Тагирбеков
ЦЗ
17
Эльдар Мамаев
ЦЗ
7
Камиль Агаларов
ПЗ
23
Николай Жосан
ЛП
88
Михаил Бакаев
ОП
28
Гоча Ходжава
ЦП
56
Даниил Гриднев
ЦП
6
Давид Цораев
ПП
20
Отар Марцваладзе
ЦФ
Cибирь
1
Сергей Чепчугов
ВР
2
Алексей Аравин
ЛЗ
18
Кирилл Орлов
ЦЗ
17
Денис Бухряков
ЦЗ
4
Томаш Выходил
ЦЗ
8
Алексей Васильев
ЛП
77
Мантас Савенас
ЦП
8
Александр Макаренко
ЦП
52
Евгений Зиновьев
ПП
10
Геннадий Близнюк
ЦФ
13
Алексей Медведев
ЦФ
Анжи
0
Виктор Чакрыгин
ВР
27
Олег Малюков
ЦЗ
0
Валерьян Бестаев
ЦП
25
Зураби Арзиани
ЦП
0
Магомед Магомедов
ЦФ
0
Сандро Иашвили
ЦФ
0
Артур Малоян
ЦФ
Cибирь
56
Александр Довбня
ВР
2
Николай Самойлов
ЛЗ
70
Мартин Горак
ЦЗ
9
Александр Шуленин
ЦП
21
Николай Липаткин
ПП
10
Горан Станковски
ЦФ
11
Александр Дегтярев
ЦФ
4-1-4-1
31
Абаев
11
Аладашвили
13
Тагирбеков
17
Мамаев
7
Агаларов
88
Бакаев
23
Жосан
28
Ходжава
56
Гриднев
6
Цораев
20
Марцваладзе
4-4-2
1
Чепчугов
18
Орлов
17
Бухряков
4
Выходил
2
Аравин
52
Зиновьев
77
Савенас
8
Макаренко
8
Васильев
13
Медведев
10
Близнюк
Арзиани
0
Бестаев
0
Бестаев
Арзиани
11
Аладашвили
0
Иашвили
0
Иашвили
11
Аладашвили
28
Ходжава
25
Арзиани
25
Арзиани
28
Ходжава
10
Близнюк
10
Станковски
10
Станковски
10
Близнюк
18
Орлов
2
Самойлов
2
Самойлов
18
Орлов
77
Савенас
9
Шуленин
9
Шуленин
77
Савенас
52
Зиновьев
11
Дегтярев
11
Дегтярев
52
Зиновьев
Остались в запасе
Анжи
Cибирь
0
Виктор Чакрыгин
ВР
0
Магомед Магомедов
ЦФ
27
Олег Малюков
ЦЗ
0
Артур Малоян
ЦФ
56
Александр Довбня
ВР
70
Мартин Горак
ЦЗ
21
Николай Липаткин
ПП
Остались в запасе
0
Виктор Чакрыгин
ВР
0
Магомед Магомедов
ЦФ
27
Олег Малюков
ЦЗ
0
Артур Малоян
ЦФ
Остались в запасе
56
Александр Довбня
ВР
70
Мартин Горак
ЦЗ
21
Николай Липаткин
ПП
Статистика матча Анжи - Cибирь
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Петтай
(Петрозаводск)
Стадион:
Динамо
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