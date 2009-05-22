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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Cибирь - Витязь
Cибирь - Витязь: обзор матча 22 мая 2009
Cибирь
22.05.2009, пятница, 16:00
Россия. Первый дивизион, 11 тур
2 : 1
Завершен
Витязь
5'
М. Горак
30'
Д. Молош (П)
12'
Р. Григорян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Cибирь - Витязь
Желтая карточка
А. Житников
Замена
Д. Лактионов
️️️️
Е. Зиновьев
Желтая карточка
Е. Зиновьев
Замена
С. Шумилин
️️️️
А. Дегтярев
Замена
А. Киреев
️️️️
Р. Григорян
Замена
А. Васильев
️️️️
А. Шуленин
Замена
Ю. Першин
️️️️
В. Полевиков
Замена
А. Мязин
️️️️
С. Анохин
Замена
К. Лобов
️️️️
Н. Денисов
Замена
И. Шестаков
️️️️
Г. Станковски
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Д. Молош
Желтая карточка
А. Шуленин
16'
14'
Желтая карточка
В. Авсюк
12'
ГОЛ! 1:1!
Р. Григорян
ГОЛ! 1:0!
М. Горак
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Cибирь
1
Сергей Чепчугов
ВР
3
Дмитрий Молош
ЛЗ
2
Николай Самойлов
ЛЗ
0
Семен Семененко
ЦЗ
70
Мартин Горак
ЦЗ
15
Алексей Житников
ПЗ
9
Александр Шуленин
ЦП
52
Евгений Зиновьев
ПП
10
Горан Станковски
ЦФ
13
Алексей Медведев
ЦФ
11
Александр Дегтярев
ЦФ
Витязь
1
Ренат Соколов
ВР
50
Никита Денисов
ЦЗ
3
Андрей Смирнов
ЦЗ
14
Антон Рогочий
ЦЗ
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
18
Алексей Архипов
ЦП
8
Сергей Шарин
ЦП
9
Владимир Авсюк
ЦП
28
Роман Григорян
ЦП
10
Сергей Анохин
ЦФ
23
Виталий Полевиков
ЦФ
Главный тренер
Сергей Балахнин
Cибирь
9
Денис Лактионов
ЦП
7
Александр Васильев
ЦП
22
Игорь Шестаков
АП
99
Сергей Шумилин
ЦФ
Витязь
55
Константин Лобов
ЛЗ
88
Андрей Киреев
ЦЗ
13
Юрий Першин
ЦФ
87
Андрей Мязин
ЦФ
3-2-2-3
1
Чепчугов
3
Молош
0
Семененко
70
Горак
2
Самойлов
15
Житников
9
Шуленин
52
Зиновьев
11
Дегтярев
13
Медведев
10
Станковски
4-4-2
1
Соколов
22
Шабаев
3
Смирнов
14
Рогочий
50
Денисов
8
Шарин
9
Авсюк
28
Григорян
18
Архипов
23
Полевиков
10
Анохин
11
Дегтярев
99
Шумилин
99
Шумилин
11
Дегтярев
52
Зиновьев
9
Лактионов
9
Лактионов
52
Зиновьев
9
Шуленин
7
Васильев
7
Васильев
9
Шуленин
10
Станковски
22
Шестаков
22
Шестаков
10
Станковски
23
Полевиков
13
Першин
13
Першин
23
Полевиков
50
Денисов
55
Лобов
55
Лобов
50
Денисов
28
Григорян
88
Киреев
88
Киреев
28
Григорян
10
Анохин
87
Мязин
87
Мязин
10
Анохин
Остались в запасе
Cибирь
Витязь
Главный тренер
Сергей Балахнин
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Сергей Балахнин
Статистика матча Cибирь - Витязь
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Витязь
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 25 тур
Динамо Бр
2 : 0
28.05.2017
Витязь
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 24 тур
Витязь
4 : 1
21.05.2017
Энергомаш
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 23 тур
Витязь
3 : 3
13.05.2017
Чертаново
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 22 тур
Витязь
4 : 4
08.05.2017
Арсенал-2
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 21 тур
Рязань
3 : 0
30.04.2017
Витязь
Информация о матче
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