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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Черноморец - Cибирь
Черноморец - Cибирь: обзор матча 02 июня 2009
Черноморец
02.06.2009, вторник, 19:00
Россия. Первый дивизион, 13 тур
2 : 1
Завершен
Cибирь
51'
Ж. Каратляшев
85'
К. Саргсян
77'
Г. Станковски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Черноморец - Cибирь
Замена
М. Емкужев
️️️️
К. Кочубей
+2
Желтая карточка
И. Кот
+1
Замена
А. Едунов
️️️️
Н. Бояринцев
ГОЛ! 2:1!
К. Саргсян
ГОЛ! 1:1!
Г. Станковски
Желтая карточка
А. Сторожук
Замена
К. Саргсян
️️️️
А. Каркаев
Желтая карточка
А. Аравин
Замена
️️️️
М. Лунин
Желтая карточка
А. Сахаров
Замена
А. Васильев
️️️️
Н. Самойлов
Замена
А. Васильев
️️️️
А. Житников
Пенальти не реализован!
К. Кочубей
ГОЛ! 1:0!
Ж. Каратляшев
Желтая карточка
Ш. Бурзиев
Замена
Г. Станковски
️️️️
Р. Беляев
+1
Желтая карточка
Т. Выходил
Желтая карточка
А. Макаренко
Желтая карточка
А. Каркаев
Замена
А. Аравин
️️️️
Д. Лактионов
Желтая карточка
А. Житников
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черноморец
22
Игорь Кот
ВР
30
Алексей Пучков
ЦЗ
3
Игорь Удалый
ЦЗ
23
Игорь Калешин
ЦЗ
14
Алим Каркаев
ЛП
8
Кирилл Кочубей
ЦП
0
Шамиль Бурзиев
ЦП
14
Антон Сахаров
ЦП
2
Александр Сторожук
ЦП
10
Жумалдин Каратляшев
ЦФ
18
Николай Бояринцев
ЦФ
Главный тренер
Николай Южанин
Cибирь
1
Сергей Чепчугов
ВР
2
Николай Самойлов
ЛЗ
3
Дмитрий Молош
ЛЗ
17
Денис Бухряков
ЦЗ
4
Томаш Выходил
ЦЗ
15
Алексей Житников
ПЗ
9
Денис Лактионов
ЦП
8
Александр Макаренко
ЦП
9
Александр Шуленин
ЦП
7
Роман Беляев
ЦФ
11
Александр Дегтярев
ЦФ
Черноморец
4
Михаил Лунин
ЦЗ
3
Мурат Емкужев
ЦЗ
11
Алексей Едунов
ЦП
11
Карен Саргсян
ЦФ
Cибирь
2
Алексей Аравин
ЛЗ
8
Алексей Васильев
ЛП
7
Александр Васильев
ЦП
10
Горан Станковски
ЦФ
3-5-2
22
Кот
30
Пучков
3
Удалый
23
Калешин
14
Каркаев
0
Бурзиев
14
Сахаров
2
Сторожук
8
Кочубей
18
Бояринцев
10
Каратляшев
3-2-3-2
1
Чепчугов
2
Самойлов
17
Бухряков
4
Выходил
15
Житников
3
Молош
9
Лактионов
8
Макаренко
9
Шуленин
11
Дегтярев
7
Беляев
18
Бояринцев
11
Едунов
11
Едунов
18
Бояринцев
4
Лунин
4
Лунин
8
Кочубей
3
Емкужев
3
Емкужев
8
Кочубей
14
Каркаев
11
Саргсян
11
Саргсян
14
Каркаев
7
Беляев
10
Станковски
10
Станковски
7
Беляев
9
Лактионов
2
Аравин
2
Аравин
9
Лактионов
15
Житников
8
Васильев
8
Васильев
15
Житников
2
Самойлов
7
Васильев
7
Васильев
2
Самойлов
Остались в запасе
Черноморец
Cибирь
Главный тренер
Николай Южанин
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Николай Южанин
Статистика матча Черноморец - Cибирь
5
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Черноморец
2 : 1
16.05.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Чайка
0 : 2
08.05.2026
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
Черноморец
1 : 3
02.05.2026
Родина
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
Черноморец
0 : 1
26.04.2026
Сокол
Россия. PARI Первая лига, 30 тур
Нефтехимик
4 : 0
22.04.2026
Черноморец
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Информация о матче
Главный судья:
Вячеслав Харламов
(Москва)
Стадион:
Центральный
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