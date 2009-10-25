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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Cибирь - Волга
Cибирь - Волга: обзор матча 25 октября 2009
Cибирь
25.10.2009, воскресенье, 16:00
Россия. Первый дивизион, 38 тур
0 : 0
Завершен
Волга
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Cибирь - Волга
Желтая карточка
Д. Айдов
Замена
️️️️
М. Семакин
Замена
️️️️
А. Медведев
Замена
️️️️
А. Хазов
Замена
️️️️
С. Виноградов
Замена
️️️️
Д. Лактионов
Замена
️️️️
А. Шуленин
Замена
️️️️
С. Турсунов
Желтая карточка
С. Турсунов
Замена
️️️️
Г. Станковски
Желтая карточка
Д. Бухряков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Cибирь
1
Сергей Чепчугов
ВР
2
Алексей Аравин
ЛЗ
3
Дмитрий Молош
ЛЗ
17
Денис Бухряков
ЦЗ
4
Томаш Выходил
ЦЗ
9
Денис Лактионов
ЦП
8
Александр Макаренко
ЦП
9
Александр Шуленин
ЦП
52
Евгений Зиновьев
ПП
10
Горан Станковски
ЦФ
13
Алексей Медведев
ЦФ
Волга
4
Дмитрий Айдов
ЛЗ
32
Олег Трифонов
ЦЗ
55
Егор Тараканов
ЦЗ
25
Андрей Буйволов
ЦЗ
11
Сергей Виноградов
ЦП
0
Ярослав Харитонский
ЦП
14
Максим Семакин
ЦП
17
Санжар Турсунов
АП
16
Антон Хазов
ЦФ
4-4-2
1
Чепчугов
3
Молош
17
Бухряков
4
Выходил
2
Аравин
9
Лактионов
8
Макаренко
9
Шуленин
52
Зиновьев
13
Медведев
10
Станковски
4-3-1-1
32
Трифонов
55
Тараканов
25
Буйволов
4
Айдов
11
Виноградов
0
Харитонский
14
Семакин
17
Турсунов
16
Хазов
Остались в запасе
Cибирь
Волга
Статистика матча Cибирь - Волга
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Волга
Россия. ФНЛ, 38 тур
Волга
4 : 0
21.05.2016
Енисей
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
2 : 1
15.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волга
1 : 1
10.05.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
1 : 1
06.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
Томь
Информация о матче
Стадион:
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