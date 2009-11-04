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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Чита - Cибирь
Чита - Cибирь: обзор матча 04 ноября 2009
Чита
04.11.2009, среда, 14:00
Россия. Первый дивизион, 40 тур
0 : 4
Завершен
Cибирь
28'
Д. Молош
42'
А. Медведев (П)
89'
А. Медведев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Чита - Cибирь
ГОЛ! 0:3!
А. Медведев
Замена
️️️️
А. Васильев
Замена
️️️️
И. Нагибин
Желтая карточка
П. Аликин
Замена
️️️️
Г. Станковски
Замена
️️️️
Е. Зиновьев
Замена
️️️️
Г. Близнюк
Желтая карточка
А. Васильев
Замена
️️️️
С. Щеглов
ГОЛ с пенальти! 0:2!
А. Медведев
ГОЛ! 0:1!
Д. Молош
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Чита
88
Андрей Синицын
ВР
7
Михаил Ванев
ЦЗ
13
Алексей Подпругин
ЦЗ
15
Сергей Нюхалов
ЦЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
9
Роман Гаврюш
ЦП
8
Сергей Щеглов
ЦП
27
Александр Бураков
ЦП
10
Владимир Булатенко
ЦП
9
Иван Нагибин
ЦП
Cибирь
1
Сергей Чепчугов
ВР
3
Дмитрий Молош
ЛЗ
2
Алексей Аравин
ЛЗ
17
Денис Бухряков
ЦЗ
4
Томаш Выходил
ЦЗ
8
Алексей Васильев
ЛП
9
Александр Шуленин
ЦП
52
Евгений Зиновьев
ПП
10
Горан Станковски
ЦФ
13
Алексей Медведев
ЦФ
10
Геннадий Близнюк
ЦФ
3-2-5
88
Синицын
13
Подпругин
15
Нюхалов
3
Аликин
7
Ванев
8
Смольников
8
Щеглов
27
Бураков
10
Булатенко
9
Нагибин
9
Гаврюш
4-3-3
1
Чепчугов
3
Молош
17
Бухряков
4
Выходил
2
Аравин
52
Зиновьев
9
Шуленин
8
Васильев
10
Близнюк
13
Медведев
10
Станковски
Остались в запасе
Чита
Cибирь
Статистика матча Чита - Cибирь
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Чита
Россия. Кубок, 1/16 финала
Чертаново
3 : 0
12.08.2026
Чита
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 10 тур
Чертаново
2 : 0
05.06.2022
Чита
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 9 тур
Олимп-Долгопрудный-2
2 : 2
28.05.2022
Чита
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 8 тур
Чита
3 : 1
21.05.2022
Химик
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 7 тур
Чита
1 : 2
14.05.2022
Торпедо Вл
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Информация о матче
Стадион:
СКБ-Банк Арена - Уралмаш
Новости команд
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Чита
Cибирь
3-й клуб снялся с Кубка России
5 августа
5
5-й клуб за полтора месяца снялся со Второй лиги
22 июля
2
«Анжи», «Томь» и еще семь клубов потеряли членство в РФС
2023.06.22 12:16
2
«Чита» из ФНЛ-2 прекратила существование из-за отсутствия финансирования
2022.07.06 21:39
3
«Не сошлись в ценнике». Левандовски в 2007 году мог перейти в «Сибирь»
2022.06.21 16:34
3
3-й клуб снялся с Кубка России
5 августа
5
5-й клуб за полтора месяца снялся со Второй лиги
22 июля
2
«Анжи», «Томь» и еще семь клубов потеряли членство в РФС
2023.06.22 12:16
2
«Чита» из ФНЛ-2 прекратила существование из-за отсутствия финансирования
2022.07.06 21:39
3
Директор «Читы»: «Если не примут реформу ПФЛ, футбол на востоке, скорее всего, умрет. Нужны шаги со стороны РФС»
2019.12.25 16:31
3
«Не сошлись в ценнике». Левандовски в 2007 году мог перейти в «Сибирь»
2022.06.21 16:34
3
Фаната «Сибири» посадили на 8,5 лет за убийство болельщика «Енисея». Его мать уверена, что виновен другой
2019.08.13 13:29
2
ФНЛ. «Нижний Новгород» победил «Мордовию» и сыграет в стыковых матчах за выход в РПЛ
2019.05.25 16:58
4
ФНЛ. «Тамбов» и «Спартак-2» сыграли вничью, «Сочи» победил «Томь»
2019.04.28 16:58
1
ФНЛ. «Сочи» победил «Луч» и приблизился к «Тамбову» на расстояние одного очка
2019.04.24 17:59
4
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