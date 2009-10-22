Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Cибирь - КАМАЗ
Cибирь - КАМАЗ: обзор матча 22 октября 2009
Cибирь
22.10.2009, четверг, 16:00
Россия. Первый дивизион, 37 тур
1 : 0
Завершен
КАМАЗ
45+1'
А. Шуленин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Cибирь - КАМАЗ
Желтая карточка
К. Деменко
Замена
К. Деменко
️️️️
А. Кренделев
Замена
Н. Липаткин
️️️️
А. Васильев
Замена
А. Кобялко
️️️️
И. Каньенда
Желтая карточка
А. Аравин
Замена
А. Алхазов
️️️️
М. Комков
Замена
Г. Станковски
️️️️
Г. Близнюк
Желтая карточка
А. Васильев
Замена
А. Макаренко
️️️️
М. Савенас
Замена
Н. Самойлов
️️️️
К. Орлов
ГОЛ! 1:0!
А. Шуленин
+1
Желтая карточка
М. Комков
Желтая карточка
В. Рыков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Cибирь
1
Сергей Чепчугов
ВР
2
Алексей Аравин
ЛЗ
18
Кирилл Орлов
ЦЗ
4
Томаш Выходил
ЦЗ
17
Денис Бухряков
ЦЗ
8
Алексей Васильев
ЛП
77
Мантас Савенас
ЦП
9
Александр Шуленин
ЦП
52
Евгений Зиновьев
ПП
13
Алексей Медведев
ЦФ
10
Геннадий Близнюк
ЦФ
КАМАЗ
16
Дмитрий Яшин
ВР
4
Антон Гудукин
ЦЗ
75
Андрей Ложкин
ЦЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
19
Иван Тодорович
ЦП
14
Михаил Пименов
ЦП
33
Александр Кренделев
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
33
Исо Каньенда
ЦФ
2
Спартак Гогниев
ЦФ
Главный тренер
Юрий Газзаев
Cибирь
56
Александр Довбня
ВР
2
Николай Самойлов
ЛЗ
70
Мартин Горак
ЦЗ
8
Александр Макаренко
ЦП
21
Николай Липаткин
ПП
10
Горан Станковски
ЦФ
11
Александр Дегтярев
ЦФ
КАМАЗ
66
Сосланбек Аршиев
ВР
15
Павел Ивашенцев
ЦЗ
0
Константин Деменко
ЦП
77
Семен Настусенко
ЦП
77
Владимир Романенко
ПВ
22
Антон Кобялко
ЦФ
13
Александр Алхазов
ЦФ
4-4-2
1
Чепчугов
2
Аравин
4
Выходил
17
Бухряков
18
Орлов
8
Васильев
77
Савенас
9
Шуленин
52
Зиновьев
10
Близнюк
13
Медведев
4-4-2
16
Яшин
34
Козлов
75
Ложкин
44
Рыков
4
Гудукин
10
Комков
14
Пименов
33
Кренделев
19
Тодорович
2
Гогниев
33
Каньенда
10
Близнюк
10
Станковски
10
Станковски
10
Близнюк
18
Орлов
2
Самойлов
2
Самойлов
18
Орлов
77
Савенас
8
Макаренко
8
Макаренко
77
Савенас
8
Васильев
21
Липаткин
21
Липаткин
8
Васильев
33
Кренделев
0
Деменко
0
Деменко
33
Кренделев
33
Каньенда
22
Кобялко
22
Кобялко
33
Каньенда
10
Комков
13
Алхазов
13
Алхазов
10
Комков
Остались в запасе
Cибирь
КАМАЗ
56
Александр Довбня
ВР
70
Мартин Горак
ЦЗ
11
Александр Дегтярев
ЦФ
15
Павел Ивашенцев
ЦЗ
77
Владимир Романенко
ПВ
77
Семен Настусенко
ЦП
66
Сосланбек Аршиев
ВР
Главный тренер
Юрий Газзаев
Остались в запасе
56
Александр Довбня
ВР
70
Мартин Горак
ЦЗ
11
Александр Дегтярев
ЦФ
Остались в запасе
15
Павел Ивашенцев
ЦЗ
77
Владимир Романенко
ПВ
77
Семен Настусенко
ЦП
66
Сосланбек Аршиев
ВР
Главный тренер
Юрий Газзаев
Статистика матча Cибирь - КАМАЗ
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
- : -
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
СКА-Хабаровск
3 : 3
10.10.2026
КАМАЗ
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Резников
(Ярославль)
Стадион:
Спартак
Новости команд
Все
Cибирь
КАМАЗ
«Велес» – «КАМАЗ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 9 ноября 2026
Вчера, 18:20
«КАМАЗ» – «Торпедо»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Первая лига России: шансы «КАМАЗа» и «Торпедо» на победу в матче 16-го тура
31 октября
Первая лига. «Арсенал» Аленичева совершил героический камбэк
24 октября
1
«Арсенал» – «КАМАЗ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
«Не сошлись в ценнике». Левандовски в 2007 году мог перейти в «Сибирь»
2022.06.21 16:34
3
Фаната «Сибири» посадили на 8,5 лет за убийство болельщика «Енисея». Его мать уверена, что виновен другой
2019.08.13 13:29
2
ФНЛ. «Нижний Новгород» победил «Мордовию» и сыграет в стыковых матчах за выход в РПЛ
2019.05.25 16:58
4
ФНЛ. «Тамбов» и «Спартак-2» сыграли вничью, «Сочи» победил «Томь»
2019.04.28 16:58
1
ФНЛ. «Сочи» победил «Луч» и приблизился к «Тамбову» на расстояние одного очка
2019.04.24 17:59
4
«Велес» – «КАМАЗ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 9 ноября 2026
Вчера, 18:20
«КАМАЗ» – «Торпедо»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Первая лига России: шансы «КАМАЗа» и «Торпедо» на победу в матче 16-го тура
31 октября
Первая лига. «Арсенал» Аленичева совершил героический камбэк
24 октября
1
«Арсенал» – «КАМАЗ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+