Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
КАМАЗ - Cибирь
КАМАЗ - Cибирь: обзор матча 24 июня 2009
КАМАЗ
24.06.2009, среда, 18:00
Россия. Первый дивизион, 17 тур
2 : 1
Завершен
Cибирь
15'
И. Тодорович
26'
З. Зеба
82'
А. Медведев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол КАМАЗ - Cибирь
Желтая карточка
Д. Яшин
+2
Замена
А. Гудукин
️️️️
З. Зеба
ГОЛ! 2:1!
А. Медведев
Замена
С. Шумилин
️️️️
Г. Станковски
Желтая карточка
М. Пименов
Желтая карточка
М. Пименов
Замена
К. Деменко
️️️️
М. Комков
Замена
В. Романенко
️️️️
А. Кобялко
Замена
А. Сидяев
️️️️
А. Куканос
Замена
️️️️
Е. Зиновьев
Замена
А. Васильев
️️️️
А. Житников
Замена
А. Медведев
️️️️
А. Макаренко
ГОЛ! 2:0!
З. Зеба
ГОЛ! 1:0!
И. Тодорович
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
КАМАЗ
16
Дмитрий Яшин
ВР
77
Александр Куканос
ЦЗ
75
Андрей Ложкин
ЦЗ
36
Дмитрий Грачев
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
19
Иван Тодорович
ЦП
20
Зайко Зеба
ЦП
14
Михаил Пименов
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
22
Антон Кобялко
ЦФ
2
Спартак Гогниев
ЦФ
Главный тренер
Юрий Газзаев
Cибирь
1
Сергей Чепчугов
ВР
3
Дмитрий Молош
ЛЗ
2
Николай Самойлов
ЛЗ
4
Томаш Выходил
ЦЗ
70
Мартин Горак
ЦЗ
15
Алексей Житников
ПЗ
8
Александр Макаренко
ЦП
22
Игорь Шестаков
АП
52
Евгений Зиновьев
ПП
10
Горан Станковски
ЦФ
11
Александр Дегтярев
ЦФ
КАМАЗ
98
Дмитрий Абакумов
ВР
4
Антон Гудукин
ЦЗ
3
Андрей Сидяев
ПЗ
0
Константин Деменко
ЦП
77
Семен Настусенко
ЦП
33
Александр Кренделев
ЦП
77
Владимир Романенко
ПВ
Cибирь
1
Ненад Ерич
ВР
2
Алексей Аравин
ЛЗ
0
Семен Семененко
ЦЗ
9
Денис Лактионов
ЦП
7
Александр Васильев
ЦП
99
Сергей Шумилин
ЦФ
13
Алексей Медведев
ЦФ
4-4-2
16
Яшин
77
Куканос
75
Ложкин
36
Грачев
34
Козлов
19
Тодорович
20
Зеба
14
Пименов
10
Комков
2
Гогниев
22
Кобялко
3-2-2-1-2
1
Чепчугов
3
Молош
4
Выходил
70
Горак
15
Житников
2
Самойлов
52
Зиновьев
8
Макаренко
22
Шестаков
11
Дегтярев
10
Станковски
10
Комков
0
Деменко
0
Деменко
10
Комков
20
Зеба
4
Гудукин
4
Гудукин
20
Зеба
22
Кобялко
77
Романенко
77
Романенко
22
Кобялко
77
Куканос
3
Сидяев
3
Сидяев
77
Куканос
10
Станковски
99
Шумилин
99
Шумилин
10
Станковски
15
Житников
7
Васильев
7
Васильев
15
Житников
8
Макаренко
13
Медведев
13
Медведев
8
Макаренко
Остались в запасе
КАМАЗ
Cибирь
77
Семен Настусенко
ЦП
98
Дмитрий Абакумов
ВР
33
Александр Кренделев
ЦП
Главный тренер
Юрий Газзаев
9
Денис Лактионов
ЦП
0
Семен Семененко
ЦЗ
1
Ненад Ерич
ВР
2
Алексей Аравин
ЛЗ
Остались в запасе
77
Семен Настусенко
ЦП
98
Дмитрий Абакумов
ВР
33
Александр Кренделев
ЦП
Остались в запасе
9
Денис Лактионов
ЦП
0
Семен Семененко
ЦЗ
1
Ненад Ерич
ВР
2
Алексей Аравин
ЛЗ
Главный тренер
Юрий Газзаев
Статистика матча КАМАЗ - Cибирь
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
- : -
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
СКА-Хабаровск
3 : 3
10.10.2026
КАМАЗ
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Информация о матче
Стадион:
КАМАЗ
Новости команд
Все
КАМАЗ
Cибирь
«Велес» – «КАМАЗ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 9 ноября 2026
Вчера, 18:20
«КАМАЗ» – «Торпедо»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Первая лига России: шансы «КАМАЗа» и «Торпедо» на победу в матче 16-го тура
31 октября
Первая лига. «Арсенал» Аленичева совершил героический камбэк
24 октября
1
«Арсенал» – «КАМАЗ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
«Велес» – «КАМАЗ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 9 ноября 2026
Вчера, 18:20
«КАМАЗ» – «Торпедо»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Первая лига России: шансы «КАМАЗа» и «Торпедо» на победу в матче 16-го тура
31 октября
Первая лига. «Арсенал» Аленичева совершил героический камбэк
24 октября
1
«Арсенал» – «КАМАЗ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
«Не сошлись в ценнике». Левандовски в 2007 году мог перейти в «Сибирь»
2022.06.21 16:34
3
Фаната «Сибири» посадили на 8,5 лет за убийство болельщика «Енисея». Его мать уверена, что виновен другой
2019.08.13 13:29
2
ФНЛ. «Нижний Новгород» победил «Мордовию» и сыграет в стыковых матчах за выход в РПЛ
2019.05.25 16:58
4
ФНЛ. «Тамбов» и «Спартак-2» сыграли вничью, «Сочи» победил «Томь»
2019.04.28 16:58
1
ФНЛ. «Сочи» победил «Луч» и приблизился к «Тамбову» на расстояние одного очка
2019.04.24 17:59
4
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+