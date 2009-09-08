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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Cибирь - Балтика
Cибирь - Балтика: обзор матча 08 сентября 2009
Cибирь
08.09.2009, вторник, 17:00
Россия. Первый дивизион, 29 тур
6 : 0
Завершен
Балтика
2'
Г. Станковски
7'
Д. Молош
23'
Г. Станковски
41'
Е. Зиновьев
45'
А. Медведев
80'
Т. Выходил
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Cибирь - Балтика
Красная карточка
Д. Матьола
ГОЛ! 6:0!
Т. Выходил
Замена
️️️️
Н. Липаткин
Замена
️️️️
Е. Зиновьев
Замена
️️️️
М. Савенас
Замена
️️️️
Г. Станковски
Замена
️️️️
А. Семенов
Замена
️️️️
Е. Крыштафович
Замена
️️️️
А. Сидяев
Желтая карточка
Д. Матьола
ГОЛ! 5:0!
А. Медведев
ГОЛ! 4:0!
Е. Зиновьев
ГОЛ! 3:0!
Г. Станковски
ГОЛ! 2:0!
Д. Молош
ГОЛ! 1:0!
Г. Станковски
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Cибирь
1
Сергей Чепчугов
ВР
2
Алексей Аравин
ЛЗ
3
Дмитрий Молош
ЛЗ
17
Денис Бухряков
ЦЗ
4
Томаш Выходил
ЦЗ
77
Мантас Савенас
ЦП
8
Александр Макаренко
ЦП
52
Евгений Зиновьев
ПП
21
Николай Липаткин
ПП
10
Горан Станковски
ЦФ
13
Алексей Медведев
ЦФ
Балтика
16
Михаил Барановский
ВР
5
Денис Матьола
ЦЗ
5
Егор Крыштафович
ЦЗ
25
Алексей Ревякин
ЦЗ
3
Андрей Сидяев
ПЗ
13
Алексей Семенов
ПЗ
27
Юрий Лебедев
ПЗ
58
Сергей Егоров
ПП
15
Валентин Окорочков
ПП
17
Иван Завалий
ЦФ
85
Дмитрий Голубов
ЦФ
Главный тренер
Зураб Саная
4-4-2
1
Чепчугов
3
Молош
17
Бухряков
4
Выходил
2
Аравин
52
Зиновьев
77
Савенас
8
Макаренко
21
Липаткин
13
Медведев
10
Станковски
3-2-2-2
16
Барановский
5
Матьола
5
Крыштафович
25
Ревякин
27
Лебедев
13
Семенов
15
Окорочков
58
Егоров
85
Голубов
17
Завалий
Остались в запасе
Cибирь
Балтика
Главный тренер
Зураб Саная
Главный тренер
Зураб Саная
Статистика матча Cибирь - Балтика
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
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