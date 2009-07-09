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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Cибирь - Чита
Cибирь - Чита: обзор матча 09 июля 2009
Cибирь
09.07.2009, четверг, 16:00
Россия. Первый дивизион, 20 тур
3 : 0
Завершен
Чита
13'
А. Медведев
34'
А. Медведев
85'
А. Медведев (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Cибирь - Чита
Желтая карточка
Д. Бухряков
Замена
️️️️
А. Медведев
ГОЛ с пенальти! 3:0!
А. Медведев
Замена
️️️️
М. Крейсман
Замена
️️️️
А. Агрофенин
Замена
️️️️
Е. Зиновьев
Замена
️️️️
А. Васильев
Замена
️️️️
В. Булатенко
Желтая карточка
Е. Зиновьев
Замена
️️️️
Г. Станковски
Желтая карточка
А. Бодялов
Замена
️️️️
В. Селецкий
Желтая карточка
В. Селецкий
ГОЛ! 2:0!
А. Медведев
ГОЛ! 1:0!
А. Медведев
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Cибирь
1
Сергей Чепчугов
ВР
2
Николай Самойлов
ЛЗ
3
Дмитрий Молош
ЛЗ
17
Денис Бухряков
ЦЗ
4
Томаш Выходил
ЦЗ
8
Алексей Васильев
ЛП
8
Александр Макаренко
ЦП
9
Александр Шуленин
ЦП
52
Евгений Зиновьев
ПП
10
Горан Станковски
ЦФ
13
Алексей Медведев
ЦФ
Чита
32
Александр Бодялов
ВР
88
Андрей Синицын
ВР
13
Алексей Подпругин
ЦЗ
26
Виталий Беличенко
ЦЗ
30
Анатолий Агрофенин
ЦЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
14
Виталий Селецкий
ЦП
0
Илья Макиенко
ЦП
91
Георгий Гармашов
ЦП
0
Максим Крейсман
ЦП
10
Владимир Булатенко
ЦП
4-4-2
1
Чепчугов
3
Молош
17
Бухряков
4
Выходил
2
Самойлов
8
Васильев
8
Макаренко
9
Шуленин
52
Зиновьев
13
Медведев
10
Станковски
4-5
32
Бодялов
26
Беличенко
30
Агрофенин
3
Аликин
13
Подпругин
14
Селецкий
91
Гармашов
0
Крейсман
10
Булатенко
0
Макиенко
Остались в запасе
Cибирь
Чита
Статистика матча Cибирь - Чита
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Чита
Россия. Кубок, 1/16 финала
Чертаново
3 : 0
12.08.2026
Чита
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 10 тур
Чертаново
2 : 0
05.06.2022
Чита
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 9 тур
Олимп-Долгопрудный-2
2 : 2
28.05.2022
Чита
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 8 тур
Чита
3 : 1
21.05.2022
Химик
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 7 тур
Чита
1 : 2
14.05.2022
Торпедо Вл
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Егоров
(Нижний Новгород)
Стадион:
Спартак
Новости команд
Все
Cибирь
Чита
3-й клуб снялся с Кубка России
5 августа
5
5-й клуб за полтора месяца снялся со Второй лиги
22 июля
2
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2023.06.22 12:16
2
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3
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2
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1
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4
3-й клуб снялся с Кубка России
5 августа
5
5-й клуб за полтора месяца снялся со Второй лиги
22 июля
2
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2023.06.22 12:16
2
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