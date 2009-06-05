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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Краснодар - Cибирь
Краснодар - Cибирь: обзор матча 05 июня 2009
Краснодар
05.06.2009, пятница, 19:00
Россия. Первый дивизион, 14 тур
2 : 3
Завершен
Cибирь
36'
Д. Дорожкин
78'
Рикардо
12'
Д. Молош (П)
45'
А. Дегтярев
55'
Г. Станковски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар - Cибирь
Замена
А. Кузнецов
️️️️
А. Васильев
Замена
А. Васильев
️️️️
Г. Станковски
Замена
С. Емельянов
️️️️
С. Мирошниченко
ГОЛ! 2:3!
Рикардо
Замена
А. Житников
️️️️
А. Аравин
Замена
А. Шуленин
️️️️
А. Макаренко
Замена
В. Татарчук
️️️️
Д. Дорожкин
ГОЛ! 1:3!
Г. Станковски
Желтая карточка
А. Михеев
Замена
Д. Коваленко
️️️️
С. Соколов
ГОЛ! 1:2!
А. Дегтярев
ГОЛ! 1:1!
Д. Дорожкин
Замена
Рикардо
️️️️
М. Деменко
Красная карточка
С. Цуканов
12'
12'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Молош
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
31
Денис Пчелинцев
ВР
15
Евгений Калешин
ЛЗ
2
Сергей Соколов
ЦЗ
24
Сергей Мирошниченко
ЦЗ
39
Сергей Цуканов
ЦЗ
5
Юрий Дубровин
ПЗ
15
Азим Фатуллаев
ОП
25
Максим Деменко
ЦП
90
Андрей Михеев
ЦП
27
Александр Олейник
ЦФ
13
Денис Дорожкин
ЦФ
Главный тренер
Нурбий Хакунов
Cибирь
1
Сергей Чепчугов
ВР
2
Николай Самойлов
ЛЗ
2
Алексей Аравин
ЛЗ
3
Дмитрий Молош
ЛЗ
17
Денис Бухряков
ЦЗ
4
Томаш Выходил
ЦЗ
8
Алексей Васильев
ЛП
8
Александр Макаренко
ЦП
22
Игорь Шестаков
АП
10
Горан Станковски
ЦФ
11
Александр Дегтярев
ЦФ
Краснодар
4
Дмитрий Коваленко
ЦЗ
0
Сергей Емельянов
ЦП
39
Рикардо
ЦП
50
Владимир Татарчук
ПП
Cибирь
91
Андрей Кузнецов
ПЗ
15
Алексей Житников
ПЗ
9
Александр Шуленин
ЦП
7
Александр Васильев
ЦП
3-3-2-2
31
Пчелинцев
2
Соколов
24
Мирошниченко
39
Цуканов
15
Калешин
15
Фатуллаев
5
Дубровин
25
Деменко
90
Михеев
13
Дорожкин
27
Олейник
3-2-2-1-2
1
Чепчугов
2
Аравин
17
Бухряков
4
Выходил
2
Самойлов
3
Молош
8
Макаренко
8
Васильев
22
Шестаков
11
Дегтярев
10
Станковски
2
Соколов
4
Коваленко
4
Коваленко
2
Соколов
24
Мирошниченко
0
Емельянов
0
Емельянов
24
Мирошниченко
25
Деменко
39
Рикардо
39
Рикардо
25
Деменко
13
Дорожкин
50
Татарчук
50
Татарчук
13
Дорожкин
8
Васильев
91
Кузнецов
91
Кузнецов
8
Васильев
2
Аравин
15
Житников
15
Житников
2
Аравин
8
Макаренко
9
Шуленин
9
Шуленин
8
Макаренко
10
Станковски
7
Васильев
7
Васильев
10
Станковски
Остались в запасе
Краснодар
Cибирь
Главный тренер
Нурбий Хакунов
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Нурбий Хакунов
Статистика матча Краснодар - Cибирь
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Информация о матче
Главный судья:
Вячеслав Попов
(Екатеринбург)
Стадион:
Труд
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