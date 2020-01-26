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Луиджи Витале
Статистика
Луиджи Витале - статистика
Завершил карьеру
5 октября 1987 (38), Кастелламмаре ди Стабиа
#3 | Полузащитник
178 см | 71 кг
Италия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2019/2020
Италия. Серия А 2010/2011
Лига Европы 2010/2011
Италия. Серия А 2009/2010
Италия. Кубок 2008/2009
Италия. Серия А 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Верона
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 21 тур
Верона
3 : 0
26.01.2020
Лечче
Был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Верона
2 : 1
12.01.2020
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
СПАЛ
0 : 2
05.01.2020
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Аталанта
3 : 2
07.12.2019
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Верона
1 : 3
01.12.2019
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Верона
1 : 0
24.11.2019
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Верона
2 : 1
03.11.2019
Брешиа
Был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Парма
0 : 1
29.10.2019
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Верона
0 : 1
25.10.2019
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
2 : 0
19.10.2019
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Верона
2 : 0
05.10.2019
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Кальяри
1 : 1
29.09.2019
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Верона
0 : 0
24.09.2019
Удинезе
83' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Ювентус
2 : 1
21.09.2019
Верона
Был в запасе
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