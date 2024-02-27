Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Евро-2024 Матчи Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
Евро-2024 Кубок Америки РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Определите год чемпионата Европы по фото?
    Определите год чемпионата Европы по фото?
    2 Пушка, Альпы и бронзовая медаль – какой чемпионат Европы мы загадали?
    Пушка, Альпы и бронзовая медаль – какой чемпионат Европы мы загадали?
    3 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?

    Umberto Saracco - статистика

    #22 | Вратарь
    Имя Umberto Saracco
    Команда Лекко
    Состав Основной
    Позиция Вратарь
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лекко 13 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.05.2024 Был в запасе Лекко (Лекко) 2:3 Модена (Модена)
    05.05.2024 Был в запасе Брешиа (Брешиа) 4:1 Лекко (Лекко)
    01.05.2024 Был в запасе Лекко (Лекко) 0:1 Сампдория (Генуя)
    27.04.2024 Был в запасе Парма (Парма) 4:0 Лекко (Лекко)
    20.04.2024 Был в запасе Лекко (Лекко) 1:2 Венеция (Венеция)
    13.04.2024 Был в запасе Лекко (Лекко) 1:0 Реджана 1919 (Реджо-ди-Эмилия)
    17.03.2024 Был в запасе Асколи (Асколи-Пичено) 4:1 Лекко (Лекко)
    10.03.2024 Был в запасе Лекко (Лекко) 0:1 Палермо (Палермо)
    02.03.2024 Был в запасе Зюйдтироль (Брессаноне) 1:0 Лекко (Лекко)
    27.02.2024 1' -90' Лекко (Лекко) 0:3 Комо (Комо)
    24.02.2024 1' -90' Тернана (Терни) 0:0 Лекко (Лекко)
    17.02.2024 1' -90' Лекко (Лекко) 1:3 Козенца (Козенца)
    10.02.2024 Был в запасе Бари (Бари) 3:1 Лекко (Лекко)
    03.02.2024 Был в запасе Лекко (Лекко) 0:1 Кремонезе (Кремона)
    27.01.2024 Был в запасе Феральписало (Сало) 4:1 Лекко (Лекко)
    20.01.2024 Был в запасе Лекко (Лекко) 1:3 Пиза (Пиза)
    12.01.2024 Был в запасе Катанцаро (Катанцаро) 5:3 Лекко (Лекко)
    26.12.2023 Был в запасе Лекко (Лекко) 2:1 Зюйдтироль (Брессаноне)
    23.12.2023 Был в запасе Венеция (Венеция) 2:2 Лекко (Лекко)
    17.12.2023 1' -90' Лекко (Лекко) 2:3 Тернана (Терни)
    09.12.2023 1' -90' Сампдория (Генуя) 2:0 Лекко (Лекко)
    03.12.2023 1' -90' Лекко (Лекко) 1:0 Бари (Бари)
    28.11.2023 1' -90' Комо (Комо) 0:0 Лекко (Лекко)
    25.11.2023 1' -90' Кремонезе (Кремона) 1:0 Лекко (Лекко)
    12.11.2023 Был в запасе Лекко (Лекко) 3:2 Парма (Парма)
    08.11.2023 Был в запасе Лекко (Лекко) 0:0 Специя (Ла Специя)
    05.11.2023 Был в запасе Реджана 1919 (Реджо-ди-Эмилия) 1:1 Лекко (Лекко)
    29.10.2023 Был в запасе Палермо (Палермо) 1:2 Лекко (Лекко)
    24.10.2023 Был в запасе Пиза (Пиза) 1:2 Лекко (Лекко)
    21.10.2023 1' -90' Лекко (Лекко) 0:2 Асколи (Асколи-Пичено)
    07.10.2023 1' -90' Козенца (Козенца) 3:0 Лекко (Лекко)
    01.10.2023 1' -90' Циттаделла (Циттаделла) 2:1 Лекко (Лекко)
    26.09.2023 1' -90' Лекко (Лекко) 1:2 Феральписало (Сало)
    23.09.2023 46' -90' Модена (Модена) 0:0 Лекко (Лекко)
    16.09.2023 Был в запасе Лекко (Лекко) 0:2 Брешиа (Брешиа)
    03.09.2023 Был в запасе Лекко (Лекко) 3:4 Катанцаро (Катанцаро)
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+