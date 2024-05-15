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Педро
Новости
Педро - новости
Завершил карьеру
28 июля 1987 (39), Санта-Крус-де-Тенерифе
#9 | Нападающий
169 см | 64 кг
Испания
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Обладатель 25 трофеев закончил карьеру в 39 лет
7 октября
Фабрегас намерен пригласить в «Комо» двух призеров ЧМ
2024.05.15 14:43
Форвард сборной Бразилии хочет играть в РПЛ: им интересуется «Зенит»
2023.08.23 18:55
1
«Тоттенхэм» нашел замену для Кейна в Бразилии
2023.07.20 10:43
Серия А. «Лацио» победил «Интер» и возглавил таблицу, у 35-летнего Педро гол и ассист
2022.08.26 23:43
1
Педро – третий игрок, забивавший в римском дерби и за «Лацио», и за «Рому»
2021.09.27 10:46
Фото
Педро перешел из «Ромы» в «Лацио»
2021.08.19 14:57
1
Журналист Скира: Педро перейдет из «Ромы» в «Лацио»
2021.08.19 00:38
Football Italia: 34-летний Педро не поехал на предсезонку «Ромы». Им интересуется «Зенит»
2021.08.03 09:58
13
«Рома» предложила «Зениту» на выбор трех игроков в обмен на Азмуна
2021.07.26 23:48
32
Канте – второй футболист в истории, выигравший ЛЧ, ЛЕ, АПЛ и ЧМ
2021.05.30 14:42
12
Педро побил рекорд Клозе по возрасту дебютного гола в римском дерби в Серии А
2021.05.16 11:06
1
Фото
Де Хеа, Кавани и Джеко – в команде недели Лиги Европы
2021.05.07 14:59
Серия А. «Рома» минимально обыграла «Удинезе» благодаря голу Педро
2020.10.03 23:50
Видео
Педро стал игроком «Ромы»
2020.08.25 19:25
2
Годин стал шестым игроком, забивавшим в финалах Лиги чемпионов и Лиги Европы
2020.08.22 08:47
Фото
«Челси» объявил об уходе Педро
2020.08.10 12:28
Фото
Педро сообщил об уходе из «Челси»
2020.07.27 00:36
1
Football Italia: Педро подпишет с «Ромой» контракт с зарплатой в 3,5 миллиона
2020.06.25 16:24
Виллиан и Педро продлили контракты с «Челси» до конца сезона
2020.06.24 13:15
Sport.es: Педро может стать партнером Черышева в «Валенсии»
2020.06.07 12:58
Calciomercato: Педро уйдет из «Челси», в борьбе за игрока лидирует «Рома»
2020.06.03 14:57
The Telegraph: «Челси» продлил контракт с 38-летним Кабальеро
2020.05.19 22:21
1
Педро рассчитывает, что «Челси» не найдет летом ему замену и предложит новый контракт на два года
2020.05.09 19:10
2
Corriere dello Sport: «Рома» готова платить Педро 3 миллиона в год
2020.04.29 20:39
Педро может стать игроком «Ромы»
2020.04.17 19:12
Арустамян: «Краснодар» зимой хотел подписать Педро из «Челси» и Мертенса из «Наполи»
2020.03.01 22:51
7
Педро хочет вернуться в «Барселону»
2019.12.13 22:35
2
Виллиан и Педро могут перейти в «Ювентус» бесплатно
2019.11.30 14:15
10
Видео
УЕФА запустил голосование на лучший гол сезона-2018/19. В списке – Месси, Роналду, Нани и Педро
2019.07.26 18:40
3
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