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    Педро хочет вернуться в «Барселону»

    Вингер «Челси» Педро заявил, что у него есть желание вернуться в «Барселону».

    «Все знают о моих чувствах к этому клубу. Я всегда говорил, что обожаю «Барселону» и очень привязан к ней, потому что провeл там много лет и получил много различных впечатлений.

    Очевидно, что моe возвращение возможно. Я с большой любовью отношусь ко всем людям из «Барсы» и хотел бы вернуться. Надеюсь, что это произойдeт», – сказал испанец.

    • Педро – воспитанник «Барселоны».
    • За основную команду каталонцев игрок выступал с 2007 по 2015 год.
    • Он провел 321 матч и забил 99 голов.
    • Летом 2020 года истечет контракт футболиста с «Челси».

    Источник: Cadena SER

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    Сегодня, 22:35
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1056

      alarm 36 минут назад

      ещё один педро возвращается в тарасовку из крузейзы.

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