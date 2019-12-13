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Педро хочет вернуться в «Барселону»

13 декабря 2019, 22:35
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Вингер «Челси» Педро заявил, что у него есть желание вернуться в «Барселону».

«Все знают о моих чувствах к этому клубу. Я всегда говорил, что обожаю «Барселону» и очень привязан к ней, потому что провeл там много лет и получил много различных впечатлений.

Очевидно, что моe возвращение возможно. Я с большой любовью отношусь ко всем людям из «Барсы» и хотел бы вернуться. Надеюсь, что это произойдeт», – сказал испанец.

  • Педро – воспитанник «Барселоны».
  • За основную команду каталонцев игрок выступал с 2007 по 2015 год.
  • Он провел 321 матч и забил 99 голов.
  • Летом 2020 года истечет контракт футболиста с «Челси».

Источник: Cadena SER
Англия. Премьер-лига Испания. Примера Челси Барселона Педро
Комментарии (2)
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Cules2013
1576270264
Ну хз... лавку полировать... Тогда уж лучше возвращайся сразу в структуру клуба. Будешь там молодняк помогать тренировать или каким-нибудь послом и работать с общественностью. У Барсы сейчас есть хорошая молодёжь в лице Фати и Переса. Лучше их наигрывать, чем создавать не нужную конкуренцию.
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Hektor 84
1576334246
А хочет ли Барселона?
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