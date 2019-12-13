Педро хочет вернуться в «Барселону»

Вингер «Челси» Педро заявил, что у него есть желание вернуться в «Барселону».
«Все знают о моих чувствах к этому клубу. Я всегда говорил, что обожаю «Барселону» и очень привязан к ней, потому что провeл там много лет и получил много различных впечатлений.
Очевидно, что моe возвращение возможно. Я с большой любовью отношусь ко всем людям из «Барсы» и хотел бы вернуться. Надеюсь, что это произойдeт», – сказал испанец.
- Педро – воспитанник «Барселоны».
- За основную команду каталонцев игрок выступал с 2007 по 2015 год.
- Он провел 321 матч и забил 99 голов.
- Летом 2020 года истечет контракт футболиста с «Челси».
Источник: Cadena SER