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Педро - статистика

Завершил карьеру
28 июля 1987 (39), Санта-Крус-де-Тенерифе
#9 | Нападающий
169 см | 64 кг
Испания
Статистика Новости Трансферы Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Лацио
4
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Кубок, Финал
Лацио
0 : 2
13.05.2026
Интер
78' - 90'
84'
Италия. Кубок, 1/2 финала
Аталанта
1 : 1
22.04.2026
Лацио
103' - 120'
Италия. Кубок, 1/2 финала
Лацио
2 : 2
04.03.2026
Аталанта
Был в запасе
Италия. Кубок, 1/4 финала
Болонья
1 : 1
11.02.2026
Лацио
1' - 45'
44'
Италия. Кубок, 1/8 финала
Лацио
1 : 0
04.12.2025
Милан
83' - 90'
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