Статистика по турнирам

Италия. Кубок 2025/2026 Италия. Серия А 2025/2026 Италия. Кубок 2024/2025 Италия. Серия А 2024/2025 Лига Европы 2024/2025 Италия. Кубок 2023/2024 Италия. Серия А 2023/2024 Лига чемпионов 2023/2024 Суперкубок Италии 2023 Италия. Кубок 2022/2023 Италия. Серия А 2022/2023 Лига Европы 2022/2023 Лига конференций 2022/2023 Италия. Кубок 2021/2022 Италия. Серия А 2021/2022 Лига Европы 2021/2022 Италия. Кубок 2020/2021 Италия. Серия А 2020/2021 Лига Европы 2020/2021 Англия. Кубок 2019/2020 Англия. Премьер-лига 2019/2020 Лига чемпионов 2019/2020 Суперкубок УЕФА 2019 Англия. Кубок 2018/2019 Англия. Кубок лиги 2018/2019 Англия. Премьер-лига 2018/2019 Лига Европы 2018/2019 Суперкубок Англии 2018 Англия. Кубок 2017/2018 Англия. Кубок Лиги 2017/2018 Англия. Премьер-лига 2017/2018 Лига чемпионов 2017/2018 Суперкубок Англии 2017 Англия. Кубок 2016/2017 Англия. Кубок Лиги 2016/2017 Англия. Премьер-лига 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Товарищеские матчи. Сборные 2016 Чемпионат Европы 2016 Англия. Кубок 2015/2016 Англия. Премьер-лига 2015/2016 Лига чемпионов 2015/2016 Международный кубок чемпионов 2015 Суперкубок УЕФА 2015 Товарищеские матчи. Сборные 2015 Испания. Кубок 2014/2015 Испания. Примера 2014/2015 Лига чемпионов 2014/2015 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Товарищеские матчи. Сборные 2014 Чемпионат мира 2014 Испания. Кубок 2013/2014 Испания. Примера 2013/2014 Кубок Конфедераций 2013 Лига чемпионов 2013/2014 Суперкубок Испании 2013 Товарищеские матчи. Сборные 2013 Испания. Кубок 2012/2013 Испания. Примера 2012/2013 Лига чемпионов 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Суперкубок Испании 2012 Товарищеские матчи 2012 Чемпионат Европы 2012 Audi Cup 2011 Испания. Кубок 2011/2012 Испания. Примера 2011/2012 Клубный Чемпионат Мира 2011 Лига Чемпионов 2011/2012 Суперкубок Испании 2011 Суперкубок УЕФА 2011 Товарищеские матчи 2011 Испания. Кубок 2010/2011 Испания. Примера 2010/2011 Лига Чемпионов 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Суперкубок Испании 2010 Товарищеские матчи. Сборные 2010 Чемпионат мира 2010 Испания. Кубок 2009/2010 Испания. Примера 2009/2010 Лига Чемпионов 2009/2010 Суперкубок Испании 2009 Суперкубок УЕФА 2009 Товарищеский турнир. Wembley Cup 2009 Испания. Кубок 2008/2009 Испания. Примера 2008/2009 Лига Чемпионов 2008/2009 Испания. Примера 2007/2008