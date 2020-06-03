Calciomercato: Педро уйдет из «Челси», в борьбе за игрока лидирует «Рома»

Полузащитник «Челси» Педро Родригес покинет лондонцев этим летом по истечении контракта, пишет Calciomeracato.

Фаворитом в борьбе за испанца является «Рома», которая уже ведет переговоры с игроком. Сам Педро не против попробовать себя в Серии А.

В начале мая сообщалось, что футболист рассчитывает продлить контракт с «Челси» на два года, в то время как клуб готов предложить ему соглашение только на год. За «Челси» Педро провел 201 матч, забил 43 гола и отдал 28 голевых передач.