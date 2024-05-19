Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Даниель Бросински - статистика

Завершил карьеру
17 июля 1988 (38), Карлсруэ
#18 | Защитник
178 см | 70 кг
Германия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Карлсруэ
17
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Вторая Бундеслига, 34 тур
Эльверсберг
0 : 3
19.05.2024
Карлсруэ
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 33 тур
Карлсруэ
1 : 2
12.05.2024
Ганновер-96
75' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 32 тур
Ганза
1 : 2
04.05.2024
Карлсруэ
86' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 31 тур
Нюрнберг
0 : 1
28.04.2024
Карлсруэ
75' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 30 тур
Карлсруэ
3 : 2
21.04.2024
Герта
78' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 29 тур
Падерборн
1 : 1
13.04.2024
Карлсруэ
21' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 28 тур
Карлсруэ
2 : 1
06.04.2024
Санкт-Паули
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 27 тур
Шальке-04
0 : 0
31.03.2024
Карлсруэ
90' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 26 тур
Карлсруэ
7 : 0
17.03.2024
Магдебург
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 24 тур
Карлсруэ
4 : 0
02.03.2024
Гройтер Фюрт
88' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 23 тур
Кайзерслаутерн
0 : 4
24.02.2024
Карлсруэ
83' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 22 тур
Карлсруэ
2 : 2
17.02.2024
Фортуна
1' - 62'
Германия. Вторая Бундеслига, 21 тур
Айнтрахт
2 : 0
10.02.2024
Карлсруэ
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 20 тур
Карлсруэ
2 : 2
02.02.2024
Веен
88' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 19 тур
Гамбург
3 : 4
28.01.2024
Карлсруэ
84' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 18 тур
Карлсруэ
2 : 1
19.01.2024
Оснабрюк
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 17 тур
Карлсруэ
3 : 2
17.12.2023
Эльверсберг
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Герта
2 : 2
11.11.2023
Карлсруэ
1' - 62'
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Карлсруэ
0 : 3
05.11.2023
Падерборн
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Карлсруэ
3 : 0
22.10.2023
Шальке-04
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Магдебург
1 : 1
07.10.2023
Карлсруэ
1' - 46'
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Карлсруэ
0 : 2
30.09.2023
Хольштайн
77' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Гройтер Фюрт
4 : 3
23.09.2023
Карлсруэ
69' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Карлсруэ
1 : 1
16.09.2023
Кайзерслаутерн
68' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
Фортуна
3 : 1
01.09.2023
Карлсруэ
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 4 тур
Карлсруэ
2 : 0
27.08.2023
Айнтрахт
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 3 тур
Веен
1 : 0
18.08.2023
Карлсруэ
1' - 56'
Главные новости
Известный агент сообщил подробности переговоров по трансферу Батракова
13:23
Ловчев раскрыл размер своей пенсии
12:57
3
Ловчева шокировали слова телеэксперта о Месси
12:28
8
Нигерия сыграет с Россией без 5 известных футболистов
12:14
3
Суперкомьютер Opta переоценил шансы «Барселоны» и «Реала» на титул в Примере
11:52
Червиченко – о критиках Максименко: «Дуракам всегда чешется»
11:39
1
Пономарев: «Семак покупает игроков за счет национального достояния»
11:27
2
Игрок «Оренбурга»: «Краснодар» был в шоке и не знал, что делать»
11:14
1
Тюкавин объяснил серию побед «Динамо»
11:02
Червиченко: «Спартак» – дойная корова, из него можно высосать любые условия»
10:47
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+